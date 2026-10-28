Documentos sugieren que falta material clasificado en los archivos de Epstein
El Departamento de Justicia de EU afirma haber recopilado 6 millones de páginas de material y, finalmente, haber publicado más de 3 millones de ella
El fiscal general Todd Blanche ha sostenido durante mucho tiempo que los llamados archivos de Epstein, incluso aquellos que se mantuvieron ocultos al público, no contienen información secreta relacionada con la seguridad nacional.
Cuando comenzaron a publicarse los documentos el invierno pasado, Blanche señaló que la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein autorizaba la retención de información en aras de la seguridad nacional o la política exterior, pero afirmó que “ningún archivo está siendo retenido ni censurado por ese motivo”.
“No estamos ocultando ningún conjunto de documentos ultrasecretos sobre Jeffrey Epstein; de hecho, no estamos ocultando nada basándonos en [información de defensa nacional]”, dijo Blanche, quien era subprocuradora general en ese momento.
Sin embargo, el contenido de al menos tres documentos de la enorme cantidad de archivos indica que se incluyó información clasificada en los archivos recopilados por el Departamento de Justicia.
Uno de los documentos muestra que la propia Oficina del Fiscal General Adjunto de Blanche recibió material clasificado relacionado con Epstein en marzo de 2025. Por ley, el material solo puede clasificarse por motivos de seguridad nacional.
¿QUÉ FUE EXACTAMENTE LO QUE SE CLASIFICÓ COMO SECRETO Y POR QUÉ SIGUE SIENDO UN MISTERIO?
El Departamento de Justicia afirma haber recopilado 6 millones de páginas de material y, finalmente, haber publicado más de 3 millones de ellas tras revisarlas para detectar duplicaciones, el secreto profesional entre abogado y cliente y su relevancia para Jeffrey Epstein.
Las impugnaciones del Congreso y una demanda judicial están generando dudas sobre las afirmaciones del Departamento de Justicia y exigiendo la publicación de más documentos que fueron retenidos.
PISTAS SOBRE MATERIAL CLASIFICADO
Entre los archivos de Epstein se incluye una cronología de ocho páginas que detalla los esfuerzos iniciales de la oficina del FBI en Nueva York el año pasado para localizar y entregar sus voluminosos archivos a la sede del Departamento de Justicia en Washington.
El 25 de marzo de 2025, un documento muestra la entrega de “16 artículos de Epstein a la ODAG”, refiriéndose a la Oficina del Fiscal General Adjunto. Entre ellos, los artículos n.° 2 y n.° 6 se describen como “Proyecto de Transparencia Epstein - Material Clasificado” y “CD con material clasificado (x2)”.
El Proyecto de Transparencia Epstein se refiere al esfuerzo del Departamento de Justicia por revisar los archivos y censurarlos , retenerlos o autorizar su publicación. No está claro qué información se consideró clasificada. Es probable que cada CD pudiera almacenar cientos de megabytes de material.
En los archivos también se encuentra un correo electrónico enviado ese mismo día por el jefe de la Unidad de Operaciones de Clasificación de Seguridad Nacional, una oficina cuya función es revisar los documentos del FBI para su clasificación o desclasificación. El correo electrónico incluye un archivo adjunto titulado “Epstein - Memorando de Documento Clasificado.docx”.
El cuerpo del correo electrónico indica que se identificaron tres documentos que permanecen clasificados. Uno de ellos se describe como un “documento del FBI clasificado por ser transparente”. La descripción que el jefe de la unidad hace de los otros dos documentos está censurada.
La identidad del destinatario del correo electrónico también se mantiene confidencial.
Tampoco está claro si los dos documentos —el correo electrónico y la lista— se refieren al mismo material clasificado.
El sistema de codificación revela páginas faltantesUn análisis de CBS News sobre un sistema de codificación numérica utilizado por el Departamento de Justicia para organizar los archivos de Epstein ofrece pistas sobre algunos de los documentos que el departamento ha retenido.
Los códigos no revelan qué falta, pero sí muestran dónde existen lagunas, lo que plantea interrogantes sobre la explicación del Departamento de Justicia de por qué se retuvieron los documentos.
Entre los documentos desaparecidos se encuentran páginas de los registros financieros del propio Epstein, recopilados como prueba en un proceso judicial federal.
Así es como funciona: los documentos de los archivos de Epstein están etiquetados con una serie de números que comienzan con las letras EFTA estampadas en la esquina inferior derecha; EFTA significa Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.
Se les llama números Bates, una forma común de organizar grandes cantidades de documentos en casos legales. Cada página recibe su propio número. En los archivos de Epstein, la secuencia va del 1 al 2.858.498, que es el número aproximado de páginas de documentos que se publicaron.
Según el Departamento de Justicia, otros documentos, incluidos los registros judiciales y los archivos de investigación que han publicado anteriormente, elevan el total a más de 3 millones.
Junto a los números Bates de los archivos de Epstein, aparecen otros códigos más antiguos en muchos documentos. Esto indica que dichos documentos se habían utilizado previamente en casos judiciales federales, posiblemente recopilados en respuesta a una citación judicial anterior.
Por ejemplo, la codificación Bates que aparece en algunos de los documentos proviene del caso penal de Ghislaine Maxwell y se utilizó para organizar los archivos entregados al equipo legal de Maxwell antes de su juicio en 2021, como parte del proceso de presentación de pruebas.
Otros datos de Bates indican que se recopilaron documentos de los bancos de Epstein, incluidos JPMorgan y Deutsche Bank, durante la investigación del FBI sobre sus actividades de tráfico de personas.
Investigadores independientes ya han realizado análisis de brechas similares en el pasado.
DOCUMENTOS FINANCIEROS EXTRAVIADOS
Encontrar lagunas en estos documentos es un proceso sencillo de conteo.
En decenas de miles de casos, el número principal de la EFTA avanzará en uno, pero los demás números Bates avanzarán en dos o más. Estas discrepancias indican que las páginas que estaban allí anteriormente probablemente fueron eliminadas en algún momento después de que el Departamento de Justicia las obtuviera.
Fíjese en las imágenes siguientes: El número de la EFTA avanza uno, pero los números de JPM-SDNY y SDNY_GM avanzan dos, al igual que los números de página del documento original.
En otro ejemplo, una serie de aproximadamente 4500 imágenes de cheques de las cuentas de Epstein presenta huecos donde deberían estar 66 de esas imágenes. A menudo, la imagen que falta es solo el anverso o el reverso del cheque, aunque en varios casos faltan ambas.
Al comparar todas estas cifras con el número de páginas final de la EFTA, es posible calcular que faltan decenas de miles de páginas de documentos en estas secciones, sin que exista una razón clara para ello.
“Los registros financieros no eran una categoría permitida para su eliminación”, declaró a CBS News Barbara McQuade, exfiscal federal del Distrito Este de Michigan.
Como cualquier fiscal federal, afirma estar muy familiarizada con los números Bates. “Esa es la razón por la que existen los números Bates, para que uno se dé cuenta de algo así”, dijo.
El Departamento de Justicia no ha respondido a las recientes preguntas de CBS News sobre los archivos de Epstein, pero anteriormente ha dicho que todos los documentos que debían publicarse según la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein ya se han publicado, y que los archivos restantes no estaban relacionados, eran confidenciales o duplicados.
BRECHAS EN EL CORREO ELECTRÓNICO
Otra secuencia de números Bates que proporciona un mapa de dónde se retiraron los documentos parece provenir de un procesamiento preliminar de los archivos.
Una larga secuencia de esos tiene “R1” entre EFTA y el número de página.
Esta numeración R1 se encuentra en aproximadamente 995.000 páginas publicadas, entre la página 61 y la 2.214.171 de los archivos. Cada página también está etiquetada con un número de página de la EFTA.
Si bien los acuerdos de la EFTA son secuenciales, los R1 presentan lagunas que van desde una página hasta cientos de páginas. Cada vez que aparece una laguna —por ejemplo, si la EFTA avanza una página, pero el R1 avanza dos— es evidencia de que se eliminaron páginas.
Al comparar estas secuencias, es posible identificar lagunas donde se eliminaron documentos, principalmente correos electrónicos, entre la revisión inicial y la versión final. No se encontraron correos electrónicos incompletos entre los miles de documentos que examinamos, por lo que las eliminaciones parecen ser intercambios de correos electrónicos completos.
Así es como se ve una sección de eso:
Los correos electrónicos no están ordenados cronológicamente y presentan saltos de días, meses y años, por lo que resulta imposible saber qué se eliminó de su contexto.
Pero el resultado de calcular las diferencias entre el primero y el último de los números en esta secuencia anterior en comparación con la secuencia posterior es de 1,2 millones de páginas, que es el número total de huecos identificados solo en esta sección.
La mayoría de los documentos de esta sección son correos electrónicos enviados o recibidos por Jeffrey Epstein, incluyendo comunicaciones con mujeres jóvenes que posteriormente lo acusarían de abuso; intercambios de correos electrónicos con sus socios comerciales; mensajes enviados o recibidos por su asistente, Lesley Groff; o correos electrónicos enviados o recibidos por Ghislaine Maxwell.
“DESDUPLICACIÓN”
Existe una posible explicación para muchas de las lagunas en los correos electrónicos. Las instrucciones dadas a los abogados del Departamento de Justicia que trabajan en el procesamiento de las partes censuradas establecen lo siguiente:
“Si el documento es una cadena de correos electrónicos y el correo electrónico más completo (es decir, el que contiene todos los intercambios) ya ha sido revisado y editado según corresponda para su producción, los intercambios intermedios pueden marcarse como duplicados.”
En otras palabras, todos los correos electrónicos intercambiados antes del último de una cadena pueden considerarse duplicados, ya que el último debería incluir todos los mensajes, y eliminar los duplicados agilizará el proceso de edición. Una vez que un documento se marca como duplicado, probablemente se excluirá de los archivos.
Si ese fuera el caso, esto solo se habría logrado parcialmente, ya que aún existen correos electrónicos duplicados en todos los archivos.
También existe la posibilidad de que errores en el proceso hayan provocado la eliminación errónea de correos electrónicos cruciales.
FALTA DE TRANSPARENCIA
El proceso de revisión y edición fue llevado a cabo por cientos de abogados del Departamento de Justicia que trabajaron bajo plazos muy ajustados. Dada la magnitud de la tarea, es posible que se hayan omitido páginas por errores involuntarios. Sin embargo, sin un registro detallado de las ediciones y eliminaciones, es imposible determinarlo.
La periodista independiente Katie Phang ha demandado al Departamento de Justicia para que se publiquen más archivos y se explique por qué se han censurado o eliminado partes de ellos. Un juez federal ha fallado varias veces a su favor, pero el Departamento de Justicia ha apelado esas decisiones.
Como parte de su demanda, Phang solicita al tribunal que designe a un perito judicial para revisar los archivos.
«Si no fue intencional, ¿fue negligencia grave? ¿Fue simplemente pereza? Si fue intencional, creo que hay algo turbio que no quieren que la gente vea», declaró Phang a CBS News. «Mis especulaciones abarcan todo un abanico de reacciones, pero al final, esto solo deja mal parado al Departamento de Justicia».
El Departamento de Justicia ha reconocido haber cometido varios errores.
Admitió haber retirado y luego restaurado una foto del actual secretario de Comercio, Howard Lutnick, tomada durante una visita a la isla de Epstein en 2012 , contradiciendo las afirmaciones que Lutnick había hecho anteriormente sobre sus contactos con Epstein .
El año pasado, funcionarios del Departamento de Justicia afirmaron que faltaba un minuto en el video de seguridad de la prisión de la noche en que murió Epstein, lo cual resultó no ser cierto .
“Este es un caso en el que el proceso ha mermado la confianza pública en lo que finalmente se publica, y existe una larga tradición de esto, ya sean los Papeles del Pentágono o los archivos de Epstein”, dijo el abogado Stanley Brand, un litigante veterano y miembro distinguido de derecho y gobierno en la Facultad de Derecho Penn State Dickinson.
“Esto es solo otro ejemplo de cómo el proceso gubernamental, al poner esta información a disposición del público, no hace más que alimentar la sospecha de que hay algo que no estamos viendo, y no sé si eso se resolverá alguna vez”.