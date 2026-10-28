Documentos sugieren que falta material clasificado en los archivos de Epstein

El fiscal general Todd Blanche ha sostenido durante mucho tiempo que los llamados archivos de Epstein, incluso aquellos que se mantuvieron ocultos al público, no contienen información secreta relacionada con la seguridad nacional. Cuando comenzaron a publicarse los documentos el invierno pasado, Blanche señaló que la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein autorizaba la retención de información en aras de la seguridad nacional o la política exterior, pero afirmó que “ningún archivo está siendo retenido ni censurado por ese motivo”.

“No estamos ocultando ningún conjunto de documentos ultrasecretos sobre Jeffrey Epstein; de hecho, no estamos ocultando nada basándonos en [información de defensa nacional]”, dijo Blanche, quien era subprocuradora general en ese momento. Sin embargo, el contenido de al menos tres documentos de la enorme cantidad de archivos indica que se incluyó información clasificada en los archivos recopilados por el Departamento de Justicia. Uno de los documentos muestra que la propia Oficina del Fiscal General Adjunto de Blanche recibió material clasificado relacionado con Epstein en marzo de 2025. Por ley, el material solo puede clasificarse por motivos de seguridad nacional.

¿QUÉ FUE EXACTAMENTE LO QUE SE CLASIFICÓ COMO SECRETO Y POR QUÉ SIGUE SIENDO UN MISTERIO? El Departamento de Justicia afirma haber recopilado 6 millones de páginas de material y, finalmente, haber publicado más de 3 millones de ellas tras revisarlas para detectar duplicaciones, el secreto profesional entre abogado y cliente y su relevancia para Jeffrey Epstein. Las impugnaciones del Congreso y una demanda judicial están generando dudas sobre las afirmaciones del Departamento de Justicia y exigiendo la publicación de más documentos que fueron retenidos.

PISTAS SOBRE MATERIAL CLASIFICADO Entre los archivos de Epstein se incluye una cronología de ocho páginas que detalla los esfuerzos iniciales de la oficina del FBI en Nueva York el año pasado para localizar y entregar sus voluminosos archivos a la sede del Departamento de Justicia en Washington. El 25 de marzo de 2025, un documento muestra la entrega de “16 artículos de Epstein a la ODAG”, refiriéndose a la Oficina del Fiscal General Adjunto. Entre ellos, los artículos n.° 2 y n.° 6 se describen como “Proyecto de Transparencia Epstein - Material Clasificado” y “CD con material clasificado (x2)”. El Proyecto de Transparencia Epstein se refiere al esfuerzo del Departamento de Justicia por revisar los archivos y censurarlos , retenerlos o autorizar su publicación. No está claro qué información se consideró clasificada. Es probable que cada CD pudiera almacenar cientos de megabytes de material. En los archivos también se encuentra un correo electrónico enviado ese mismo día por el jefe de la Unidad de Operaciones de Clasificación de Seguridad Nacional, una oficina cuya función es revisar los documentos del FBI para su clasificación o desclasificación. El correo electrónico incluye un archivo adjunto titulado “Epstein - Memorando de Documento Clasificado.docx”. El cuerpo del correo electrónico indica que se identificaron tres documentos que permanecen clasificados. Uno de ellos se describe como un “documento del FBI clasificado por ser transparente”. La descripción que el jefe de la unidad hace de los otros dos documentos está censurada. La identidad del destinatario del correo electrónico también se mantiene confidencial. Tampoco está claro si los dos documentos —el correo electrónico y la lista— se refieren al mismo material clasificado. El sistema de codificación revela páginas faltantesUn análisis de CBS News sobre un sistema de codificación numérica utilizado por el Departamento de Justicia para organizar los archivos de Epstein ofrece pistas sobre algunos de los documentos que el departamento ha retenido. Los códigos no revelan qué falta, pero sí muestran dónde existen lagunas, lo que plantea interrogantes sobre la explicación del Departamento de Justicia de por qué se retuvieron los documentos. Entre los documentos desaparecidos se encuentran páginas de los registros financieros del propio Epstein, recopilados como prueba en un proceso judicial federal. Así es como funciona: los documentos de los archivos de Epstein están etiquetados con una serie de números que comienzan con las letras EFTA estampadas en la esquina inferior derecha; EFTA significa Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. Se les llama números Bates, una forma común de organizar grandes cantidades de documentos en casos legales. Cada página recibe su propio número. En los archivos de Epstein, la secuencia va del 1 al 2.858.498, que es el número aproximado de páginas de documentos que se publicaron. Según el Departamento de Justicia, otros documentos, incluidos los registros judiciales y los archivos de investigación que han publicado anteriormente, elevan el total a más de 3 millones. Junto a los números Bates de los archivos de Epstein, aparecen otros códigos más antiguos en muchos documentos. Esto indica que dichos documentos se habían utilizado previamente en casos judiciales federales, posiblemente recopilados en respuesta a una citación judicial anterior. Por ejemplo, la codificación Bates que aparece en algunos de los documentos proviene del caso penal de Ghislaine Maxwell y se utilizó para organizar los archivos entregados al equipo legal de Maxwell antes de su juicio en 2021, como parte del proceso de presentación de pruebas. Otros datos de Bates indican que se recopilaron documentos de los bancos de Epstein, incluidos JPMorgan y Deutsche Bank, durante la investigación del FBI sobre sus actividades de tráfico de personas. Investigadores independientes ya han realizado análisis de brechas similares en el pasado.