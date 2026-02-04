‘Don Colossus’, la estatua dorada del presidente Trump que busca su hogar

NUEVA YORK- Es conocida como “Don Colossus”. Con sus 4.5 metros de altura, la estatua del presidente Donald Trump, montada sobre su pedestal de 3175 kilos, tiene la altura aproximada de un edificio de dos plantas: se trata de una efigie gigantesca fundida en bronce y con una gruesa capa de pan de oro. Durante más de un año, la estatua dorada ha sido el centro de una de las empresas más extrañas de la era Trump para hacer dinero. Un grupo de inversores en criptomonedas pagó 300 mil dólares para que un escultor la creara como homenaje al mandatario, un abierto defensor de las criptomonedas. TE PUEDE INTERESAR: Trump revela plan de almacenamiento de minerales críticos por 12 mil mdd Luego la utilizaron para promocionar una criptomoneda meme llamada $PATRIOT. Ahora, improbablemente, el proyecto parece estar a punto de fructificar. El mes pasado se instaló un pedestal de hormigón y acero inoxidable en los terrenos del complejo de golf de Trump en Doral, Florida. El pastor Mark Burns, uno de los organizadores de la iniciativa y amigo de Trump, dijo a sus colaboradores que el presidente tenía previsto asistir allí a la inauguración de la estatua, según los mensajes revisados por The New York Times. “Me parece FANTÁSTICO”, le escribió Trump a Burns en diciembre. Casi todo el mundo de las criptomonedas ha intentado sacar provecho de la presidencia de Trump, haciendo tratos comerciales con su familia o buscando la flexibilidad normativa de su gobierno. Pero pocos lo han intentado con tanta audacia como los partidarios de $PATRIOT. Una moneda meme es un tipo de criptomoneda que casi no tiene ninguna función, más allá de la especulación. Suele basarse en un chiste viral o en la mascota de un famoso, y solo vale lo que los seguidores de internet estén dispuestos a pagar. El ingrediente crucial es el bombo de internet, suficiente para convencer a los compradores potenciales de que el precio seguirá subiendo. La construcción de una estatua gigante era una manera cara de suscitar el entusiasmo de los medios sociales. Pero era un plan potencialmente rentable. Los inversionistas que financiaron la estatua recibieron alijos de las monedas, cuyo valor a veces puede dispararse, según uno de los organizadores del proyecto. Durante meses, los patrocinadores de “Don Colossus” publicaron en X imágenes de los trabajos en curso y forjaron alianzas en el mundo MAGA, con el objetivo de asegurarse un golpe de mercadeo: un lugar para la estatua en una propiedad oficial de Trump.

La moneda $PATRIOT salió a la venta a finales de 2024 y subió brevemente, mientras Trump prometía convertir a Estados Unidos en la “capital mundial de las criptomonedas”. En un acto celebrado en Washington durante el fin de semana de la toma de posesión, los promotores de la moneda le presentaron una miniatura de bronce de la estatua a Steve Bannon, exasesor de Trump, y se relacionaron con otras personalidades conservadoras. Pero los retrasos y las luchas internas han afectado el proyecto, ofreciendo una ventana al volátil mundo de las monedas meme, plagado de estafas que a menudo terminan costándole dinero a los inversionistas. El precio de la moneda $PATRIOT se desplomó el año pasado, perdiendo casi todo su valor. Cuando los promotores de la moneda se apresuraron a terminar la estatua e impulsar las ventas de la moneda, se enfrentaron a su escultor de Ohio, Alan Cottrill. En mensajes de texto revisados por el Times, Cottrill dijo que le debían 75 mil dólares por los derechos de propiedad intelectual de la estatua. “¡Estás utilizando mi imagen protegida por derechos de autor para comercializar tu ficha!”, escribió a uno de los patrocinadores de la moneda el mes pasado. “Sí, jajaja, como planeamos hacer desde el primer día”, respondió Ashley Sansalone, un criptodesarrollador que trabajó en $PATRIOT, así como en otra moneda llamada Elon GOAT. TE PUEDE INTERESAR: ¿El Waterloo de Trump? En un comunicado, Sansalone dijo que Cottrill recibiría el pago íntegro antes de que se inaugurara la estatua. “Según cualquier acuerdo comercial, siempre hay algunos fondos retenidos hasta que el producto acabado esté completo”, dijo. Pero no está claro cuándo se expondrá la estatua. Después de que el Times le preguntara el lunes a la Casa Blanca y a la Organización Trump sobre $PATRIOT, el hijo del presidente, Eric Trump, publicó un mensaje al respecto en X. “Agradecemos el apoyo y el entusiasmo”, dijo, “pero queremos ser muy claros: no estamos implicados en esta moneda”. LA CREACIÓN DEL COLOSO El plan para crear “Don Colossus” se urdió en un chat de grupo en Telegram, una aplicación de mensajería donde los seguidores de las criptomonedas se reúnen para compartir consejos y promocionar monedas. Era julio de 2024, y Trump acababa de sobrevivir a un intento de asesinato en Butler, Pensilvania, con el puño en alto. Sansalone quería convertir esa imagen de desafío en la base de una moneda meme. Se asoció con Dustin Stockton, un activista de derecha, así como con Brock Pierce, un criptoinversor con conexiones políticas y un largo historial de disputas legales y financieras. Poco después de que la bala rozara la oreja de Trump, Sansalone se puso en contacto con Cottrill, de 73 años, cuya estatua de bronce de Thomas Edison está expuesta en el Capitolio de Estados Unidos. A lo largo de los años, Cottrill había construido estatuas de más de una decena de presidentes, incluidos monumentos de 3 metros a George Washington y Thomas Jefferson.