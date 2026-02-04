Trump revela plan de almacenamiento de minerales críticos por 12 mil mdd

Donald Trump ha anunciado la creación de una reserva mineral crítica por un valor de casi 12.000 millones de dólares, una reserva que podría contrarrestar la capacidad de China de utilizar su dominio de los metales difíciles de procesar como palanca en las negociaciones comerciales.

“Hoy lanzamos lo que se conocerá como Proyecto Bóveda para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses nunca se vean perjudicados por ninguna escasez”, dijo Trump en la Casa Blanca el lunes.

Lo comparó con la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), que se creó en la década de 1970 cuando un embargo petrolero árabe provocó una escasez disruptiva de gas.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, dijo que se anunciarán 11 países adicionales para la iniciativa a finales de esta semana.

El proyecto se financiará inicialmente con un préstamo de 10.000 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos y casi 1.670 millones de dólares de capital privado. Los minerales conservados en la reserva ayudarían a proteger a los fabricantes de vehículos, productos electrónicos y otros bienes de cualquier interrupción en la cadena de suministro.

Durante las negociaciones comerciales del año pasado impulsadas por los aranceles de Trump, China restringió la exportación de tierras raras necesarias para motores a reacción, sistemas de radar, vehículos eléctricos, computadoras portátiles y teléfonos.

“No queremos volver a pasar por lo que pasamos hace un año”, dijo Trump, en una aparente referencia al enfrentamiento con China , y añadió que, al final, “salió bien”. El presidente afirmó que esperaba que el gobierno obtuviera ganancias del préstamo utilizado para crear la reserva.

China controla aproximadamente el 70% de la minería y el 90% del procesamiento mundial de tierras raras. Esto le ha otorgado un control absoluto sobre el sector, lo que ha obligado a Estados Unidos a fomentar fuentes alternativas de estos elementos, creando una reserva similar a la reserva nacional de petróleo.

Se espera que la reserva estratégica sea el tema destacado de una reunión ministerial sobre minerales críticos que el secretario de Estado, Marco Rubio, organizará en el Departamento de Estado el miércoles.

El vicepresidente J. D. Vance tiene previsto pronunciar un discurso inaugural en la reunión, a la que asistirán funcionarios de varias decenas de países europeos, africanos y asiáticos. Se espera que la reunión también incluya la firma de varios acuerdos bilaterales para mejorar y coordinar la logística de la cadena de suministro.

El Departamento de Estado dijo en su declaración anunciando la reunión que la reunión “creará impulso para la colaboración” entre los participantes para asegurar el acceso a las tierras raras.

El préstamo respaldado por el gobierno que financiará la reserva tendría una duración de 15 años. El gobierno estadounidense ya ha adquirido participaciones en la minera de tierras raras MP Materials, además de brindar apoyo financiero a las empresas Vulcan Elements y USA Rare Earth.

Trump anunció la reserva con la directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra, y el multimillonario de la industria minera Robert Friedland en la Oficina Oval, junto con otros miembros de su administración y líderes del Congreso.