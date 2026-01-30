¿El Waterloo de Trump?

Por Harold Hongju Koh, Project Syndicate, 2026.

NEW HAVEN- El presidente estadounidense Donald Trump comenzó su segundo mandato hace un año con una campaña de ilegalidad sin precedentes. A medida que aumenta su violencia en el extranjero y crece el número de víctimas mortales en Minnesota, su abierto desprecio por la ley, tanto en su país como en el extranjero, no ha hecho más que intensificarse.

Trump conmemoró el primer aniversario de su segundo mandato con una nueva avalancha de mentiras y provocaciones. Amenazó repetidamente con apoderarse de Groenlandia por la fuerza, advirtió a los aliados europeos de que les impondría aranceles punitivos si se negaban a respaldar su apropiación de tierras y, luego, se echó atrás abruptamente tras alcanzar «el marco de un futuro acuerdo».

Trump retiró a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, incluidos 31 organismos de las Naciones Unidas. En el ámbito nacional, intensificó su acoso a la Reserva Federal iniciando una investigación penal contra su presidente, Jerome Powell, y reclamó inmunidad absoluta para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparan contra los manifestantes.

Sin embargo, bajo la bravuconería, la coalición MAGA de Trump muestra signos de agrietamiento. Los índices de aprobación de Trump han caído a mínimos históricos en medio de la creciente insatisfacción de los votantes con su gestión de la economía y la inmigración. Algunos legisladores republicanos normalmente complacientes han comenzado a mostrar débiles signos de resistencia. Y poco después de que el Tribunal Supremo rechazara su intento de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago, incluso destacados partidarios de Trump condenaron lo que sorprendentemente calificaron de tácticas “gestapianas“ del ICE en Minnesota.

Si bien estos acontecimientos han erosionado el apoyo político a Trump, su intervención en Venezuela puede acabar siendo la gota que colme el vaso. Cuando los historiadores echen la vista atrás al mandato de Trump, es muy posible que señalen el 3 de enero de 2026, el día en que las tropas estadounidenses irrumpieron en Venezuela y capturaron a su líder Nicolás Maduro y a su esposa, matando a decenas de soldados venezolanos y cubanos en el proceso, como el principio del fin.

La destitución de Maduro por parte de Trump y sus anunciados esfuerzos por controlar las vastas reservas de petróleo de Venezuela encarnan la tóxica mezcla de unilateralismo, militarismo e ilegalidad que ha llegado a definir su segundo mandato. Su abierto desprecio por los tribunales, el Congreso, la sociedad civil y los aliados de Estados Unidos ha generado incertidumbre jurídica, incoherencia política y una creciente sensación de traición entre sus propios seguidores.

Incluso los acérrimos partidarios de MAGA tienen dificultades para defender la flagrante corrupción de Trump. El New York Times ha calculado que Trump ha recaudado más de 1,400 millones de dólares desde el comienzo de su segundo mandato. Casi todas sus medidas de política exterior parecen diseñadas para enriquecer a multimillonarios del sector tecnológico, ejecutivos petroleros, empresas que pagan a funcionarios de la administración o personas con información privilegiada sobre cambios repentinos de política.

Al mismo tiempo, los signos diarios del deterioro de la agudeza mental de Trump son cada vez más difíciles de ignorar. A medida que sus políticas internas y externas toman direcciones contradictorias, su arrogancia sin límites puede resultar contraproducente, fragmentando su base política, erosionando la deferencia judicial y rompiendo su apariencia de invencibilidad autoritaria.

UNILATERALISMO, MILITARISMO E ILEGALIDAD

El estilo de gobierno de Trump ha considerado durante mucho tiempo la cooperación como una debilidad, confiando en cambio en la acción unilateral tanto en el ámbito nacional como en el internacional. A nivel nacional, ese impulso ha llevado los controles y equilibrios institucionales al límite, en gran parte porque los republicanos del Congreso han renunciado a la función que les asigna la Constitución. Aunque los jueces de distrito nombrados tanto por presidentes demócratas como republicanos han dictado cientos de sentencias que frenan los excesos de Trump, los jueces de apelación nombrados por él se han puesto de su parte de manera desproporcionada. El Tribunal Supremo se ha negado en gran medida a imponer límites significativos al poder ejecutivo de Trump abusando del llamado “expediente en la sombra“, que permite a los jueces emitir sentencias de emergencia sin una exposición completa, alegatos orales o explicaciones.

Esto contrasta fuertemente con el primer mandato de Trump, cuando las instituciones nacionales e internacionales actuaban a menudo como barreras de protección, conteniendo sus impulsos unilaterales. Como argumenté en mi libro de 2018 The Trump Administration and International Law, esas restricciones resultaron vitales para preservar la gobernanza basada en normas.

Pero los leales a Trump aprendieron de esa experiencia. Comenzaron su segundo mandato atacando sistemáticamente todos los focos de resistencia basada en principios y purgando a los funcionarios de carrera que anteriormente habían defendido el Estado de derecho. A través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), se ha retirado la financiación a agencias enteras y se ha obligado a abandonar sus puestos a más de 200 mil trabajadores federales, incluidos unos 55 mil que fueron despedidos. Las medidas de represalia contra los adversarios políticos percibidos de Trump han proliferado, enfriando la disidencia y coaccionando a universidades, bufetes de abogados y medios de comunicación para que capitulen ante sus exigencias.

La destrucción de las restricciones internas y externas por parte de Trump le ha permitido avanzar en su agenda unilateral sin apenas control. Ha invocado repetidamente poderes de emergencia para imponer aranceles radicales y legalmente dudosos a gran parte del mundo, lo que ha llevado la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos a su nivel más alto desde la Gran Depresión, solo para suspenderlos, restablecerlos o aumentarlos caprichosamente, basándose en venganzas o caprichos.

El giro de Trump hacia el militarismo ha sido aún más llamativo. Durante su primer mandato, Trump se envolvió en la retórica de «América primero» y menospreció sistemáticamente las implicaciones internacionales de sus predecesores. Sin embargo, su gusto por las demostraciones unilaterales de fuerza le llevó a recurrir al militarismo performativo tanto en el país como en el extranjero, presidiendo la continuación de la guerra en Afganistán y el asesinato del general iraní Qassem Suleimani.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha abandonado incluso la pretensión de moderación, enviando tropas de la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses gobernadas por los demócratas. Ha traído la guerra a casa, ordenando al autodenominado “secretario de Guerra” Pete Hegseth que ataque al “enemigo interno” “utilizando algunas de estas peligrosas ciudades como campos de entrenamiento para nuestro ejército”.

A pesar de afirmar ser un pacificador, presumiendo de las guerras que dice haber terminado y codiciando el Premio Nobel de la Paz, Trump ha ampliado agresivamente el uso de la fuerza militar, autorizando ataques en siete países de tres continentes. Según un recuento, su administración ha llevado a cabo 622 bombardeos en el extranjero, incluidos ataques contra instalaciones nucleares iraníes con bombas antibúnker de gran potencia; ataques contra el Estado Islámico en Irak y Siria, militantes islámicos en Nigeria y objetivos hutíes en Yemen; y el asesinato de decenas de personas no identificadas en supuestos “barcos de drogas” venezolanos en el Caribe.

En esta ocasión, Trump ha fusionado su unilateralismo y militarismo con la ilegalidad que ha marcado su carrera política y empresarial. Durante su primer mandato, Trump y sus abogados se hicieron eco de la infame afirmación del expresidente Richard Nixon de que «cuando el presidente lo hace... eso significa que no es ilegal». Pero en su segundo mandato, envalentonado por una permisiva decisión del Tribunal Supremo que le concede una inmunidad total, Trump ya no presume de su buena fe en el cumplimiento de la ley, sino que reclama una exención casi total de cualquier responsabilidad legal.

No es de extrañar, pues, que Trump descarte el derecho internacional como una restricción significativa. Tras su discurso incoherente en el Foro Económico Mundial de Davos, descartó las acusaciones de que se estaba comportando como un dictador diciendo que “a veces se necesita un dictador“. En una entrevista con el New York Times,descartó que la ley suponga una restricción a su poder, respondiendo que lo único que puede detenerlo es “mi propia moralidad. Mi propia mente”.

POLÍTICA EXTERIOR SIN ALIADOS

En Venezuela, el unilateralismo, el militarismo y la ilegalidad de Trump convergieron en lo que él calificó como una operación “perfectamente ejecutada“ para capturar a Maduro. Al ordenar el uso de la fuerza contra otro país soberano sin una declaración de guerra, la autorización del Congreso o una reclamación creíble de legítima defensa, violó descaradamente tanto la legislación nacional como la Carta de las Naciones Unidas.

Más preocupante aún, Trump prácticamente confirmó que su intervención en Venezuela sería indefinida. Prometiendo gobernar Venezuela “hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa”, amenazó con nuevas acciones militares, incluyendo “botas sobre el terreno“, si Estados Unidos se encontraba con resistencia en el futuro. En el proceso, Trump dejó claro su verdadero objetivo: no impedir que las drogas lleguen a Estados Unidos , el pretexto que ofreció inicialmente para capturar a Maduro,, sino asegurar el control de las reservas petroleras de Venezuela y sacar provecho de ellas.

Aún no está claro cómo espera lograrlo. Aunque, según se informa, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, acordó cooperar con la administración Trump antes de la captura de Maduro, los restos del régimen de Maduro y el ejército no son socios fiables. Pero un giro hacia la oposición democrática de Venezuela probablemente no resolvería el problema. Si Trump trasladara su apoyo a la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz María Corina Machado o a Edmundo González, el legítimo ganador de las elecciones presidenciales robadas de 2024 en Venezuela (en las que se prohibió a Machado presentarse), no tendría ninguna garantía de que pudieran o quisieran utilizar el poder del Estado para satisfacer sus ambiciones de extracción de petróleo. Y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, no podría dar al Congreso ninguna garantía sobre la posibilidad de que se celebren elecciones libres y justas en Venezuela.

Independientemente de a quién respalde Trump como líder de Venezuela, se enfrentará a una formidable resistencia diplomática. Los aliados de Estados Unidos y la ONU ya han condenado sus acciones, y su desaprobación no hará más que intensificarse si Trump intenta gobernar Venezuela en cooperación con el aparato de seguridad de Maduro, que aún permanece en el poder.

Los aliados más cercanos de Estados Unidos parecen cada vez más inclinados a trazar un rumbo independiente, como han hecho en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a la guerra en Oriente Medio. En su intervención en Davos, el primer ministro canadiense, Mark Carney, advirtió que “en un mundo de rivalidad entre grandes potencias, los países intermedios tienen una opción: competir entre sí por el favor o unirse para crear una tercera vía con impacto”.

La preferencia de Trump por los acuerdos transaccionales a corto plazo que privilegian los intereses comerciales estadounidenses por encima de la cooperación sostenida le deja mal preparado para navegar por este panorama diplomático hostil. Su afirmación de haber puesto fin a “ocho guerras en solo ocho meses“ refleja su inclinación por declarar la paz sin un seguimiento significativo.

Una y otra vez, este enfoque vacío ha chocado con la realidad. Durante la campaña presidencial de 2024, Trump afirmó repetidamente que podría poner fin a la guerra en Ucrania en las 24 horas siguientes a su toma de posesión; más de un año después, la guerra continúa, tan brutal como siempre. En Gaza, sus asesores negociaron un alto el fuego provisional y una retirada parcial de Israel, sin lograr avances significativos hacia un acuerdo sostenible a largo plazo. Del mismo modo, la Administración no ha logrado resolver los conflictos en curso entre la República Democrática del Congo y Ruanda, Armenia y Azerbaiyán, y Tailandia y Camboya.

La última aventura de Trump, una “Junta de Paz“ para supervisar el alto el fuego en Gaza y promover el mantenimiento de la paz en todo el mundo, lleva su marca de “pacificación transaccional“ a su extremo lógico. Esta “mini-ONU” trumpiana, en la que los países tienen que comprar puestos permanentes por 1000 millones de dólares, prescinde de las garantías básicas del Estado de derecho al concentrar el control financiero y el poder de veto únicamente en manos de Trump. No es de extrañar que este acuerdo haya encontrado pocos compradores (aparte del presidente ruso Vladimir Putin, a cambio de descongelar los activos rusos) y que no promueva ni la rendición de cuentas ni la paz.

NO HAY CAMINOS QUE CONDUZCAN A CARACAS

La economía de la estrategia de Trump para Venezuela es tan defectuosa como su base jurídica. Un ataque militar puntual no puede desbloquear la enorme inversión futura necesaria para restaurar la producción petrolera de Venezuela. Como dijo mi colega de Yale Jeffrey Sonnenfeld, “los incentivos económicos para invertir en el sector petrolero de Venezuela son mínimos y los costos potenciales son astronómicos”. El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, fue aún más directo y calificó el mercado venezolano de “inviable para la inversión”, debido a los amplios marcos legales y comerciales que habría que establecer incluso para determinar la viabilidad de una inversión.

Si Trump se toma en serio la reconstrucción del sector petrolero de Venezuela y el aumento de la producción, tendría que comprometer no solo miles de millones de dólares, sino también desplegar un gran número de tropas terrestres estadounidenses o agentes pagados de forma indefinida, todo ello sin una autoridad legal clara. Estados Unidos se vería obligado a actuar como potencia ocupante en todo o parte de Venezuela, lo que lo llevaría precisamente al tipo de esfuerzo de construcción nacional y guerra eterna que Trump prometió acabar.

Para contener la escasa resistencia que podrían oponer un puñado de senadores republicanos, Trump prometió que no habría tropas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela. Si incumple esa promesa y las fuerzas estadounidenses sufren bajas, se enfrentará a una difícil elección: redoblar la apuesta o reducir sus pérdidas y redirigir sus amenazas bélicas y sus limitados recursos militares hacia otras distracciones, como Groenlandia o Irán.

Para agravar el problema de Trump, el caso judicial contra Maduro no está en absoluto asegurado. Al ejecutar una detención ilegal y luego trasladar a Maduro y a su esposa a Estados Unidos para que se enfrenten a cargos federales, Trump puede haber socavado el proceso judicial antes de que comience, obligando al Departamento de Justicia a demostrar la culpabilidad de los Maduro más allá de toda duda razonable en un juicio muy público y polémico.

Es probable que ese juicio se prolongue durante años en un tribunal que Trump no controla, en una ciudad políticamente hostil hacia él, donde no hace mucho un jurado lo declaró culpable de 34 delitos graves. Se desarrollará bajo la implacable atención de los medios de comunicación, con un equipo de defensa preparado para impugnar casi todos los pasos que Trump ha dado hasta ahora, invocando la inmunidad de jefe de Estado y la condición de prisionero de guerra, cuestionando la legalidad de la detención de Maduro y exigiendo el acceso a pruebas clasificadas.

Los abogados defensores aprovecharán la discrepancia entre la justificación declarada por Trump para la captura de Maduro, llevarlo ante la justicia por tráfico de drogas, y sus esfuerzos por afirmar el control sobre el petróleo de Venezuela. Tratarán de destacar las declaraciones cada vez más incoherentes y el comportamiento errático de Trump para desviar la atención pública de la legalidad de la conducta de Maduro hacia la de Trump.

Incluso si los fiscales superan estos obstáculos iniciales, seguirán enfrentándose a graves problemas para demostrar su caso en un tribunal que no aceptará sin más la versión de los hechos de Trump. La acusación, revisada apresuradamente, ya no afirma que el “Cártel de los Soles”, el cártel narcoterrorista que presuntamente lideraban Maduro y su esposa Cilia Flores, sea una organización criminal real y en funcionamiento. En algún momento, el tribunal tendrá que afrontar la realidad del tráfico de drogas en Venezuela. Como señaló la propia Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025 de la administración Trump, el tráfico de fentanilo está impulsado por cárteles mexicanos, no venezolanos, y Venezuela no es ni una fuente importante ni un país de tránsito significativo para la cocaína que entra en Estados Unidos. La misma evaluación señala que la banda Tren de Aragua, que Trump ha demonizado repetidamente, no está detrás de los principales envíos de cocaína y solo tiene una presencia “a pequeña escala” y “a nivel callejero” en el mercado de drogas de Estados Unidos.

En este contexto, la opinión pública estadounidense tendrá que conciliar la afirmación de Trump de que era necesario secuestrar y destituir a Maduro para combatir el tráfico de drogas con su historial de indultar o conmutar las penas de importantes narcotraficantes y facilitadores. En particular, Trump ha indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por traficar con 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, al fundador de la dark web Silk Road, Ross Ulbricht, y al exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, que se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales. Trump también ha conmutado la pena de Larry Hoover, que cumplía seis cadenas perpetuas por dirigir una violenta banda de narcotraficantes activa en al menos 35 estados.

Al final, es muy posible que los Maduro sean condenados. Pero cuando concluya el juicio, el prolongado espectáculo público solo habrá dejado más claro que las «drogas» no eran más que un pretexto de Trump para hacerse con el control de otro país y sus activos. Al final, es probable que los aspectos militares, de extracción de recursos y de aplicación de la ley de la “estrategia” de Trump para Venezuela tiren en direcciones diferentes, dejando a Estados Unidos ni más seguro ni más fuerte.

EL PRECIO DE LA EXTRALIMITACIÓN

A medida que el juicio de Maduro avanza en Manhattan, el mal concebido plan de Trump para lucrarse con el petróleo podría disolverse en un atolladero. “Gobernar” un país ocupado de 28 millones de habitantes frente a una resistencia interna generalizada expondría a las fuerzas estadounidenses a riesgos y bajas cada vez mayores. Cada vez más, la insistencia de Trump en que Estados Unidos está luchando contra los cárteles de la droga en Venezuela evocará recuerdos de las falsas afirmaciones del pasado de que el Irak de Sadam Husein estaba acumulando armas de destrucción masiva.

Con el tiempo, la creciente desconexión entre la retórica de Trump y sus políticas, junto con su incompetencia y corrupción, se volverá demasiado evidente como para ignorarla. Y si sus aranceles acaban provocando un aumento de la inflación, incluso sus más fieles seguidores podrían empezar a reconocer que ha hecho poco para abordar sus preocupaciones económicas. Ante los crecientes costes económicos, políticos y legales, el instinto “TACO” (Trump Always Chickens Out, Trump siempre se acobarda) de Trump podría obligarle a retirarse, dejando a su partido debilitado y expuesto antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Un colapso sostenido de la popularidad de Trump podría finalmente comenzar a aflojar su control sobre el Congreso. Mientras tanto, el Tribunal Supremo podría frenar su unilateralismo, como ya ha hecho al rechazar su intento de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois. Antes de que termine su actual mandato en junio, el Tribunal podría limitar algunos o todos los abusos de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles generalizados, su intento de despedir a la miembro de la Junta de la Reserva Federal Lisa Cook y su desafío a la garantía de la decimocuarta enmienda sobre la ciudadanía por nacimiento.

A medida que su autoridad disminuya, Trump culpará a otros de sus fracasos y arremeterá contra los asesores que le instaron a intervenir en Venezuela. Pero la responsabilidad recae en su propia arrogancia y en su confianza en la dureza performativa. Si las tendencias actuales de las encuestas persisten, su condición de presidente saliente será imposible de ignorar, lo que animará a los legisladores republicanos y a su base MAGA a empezar a abandonar el barco.

Nadie puede predecir con precisión cómo se desmoronará la base política de Trump. Pero una decisiva toma del poder por parte de los demócratas en la Cámara de Representantes en noviembre probablemente daría lugar a un proceso de destitución, como ocurrió dos veces durante su primer mandato. Si su deterioro cognitivo empeora, se instará repetidamente al vicepresidente JD Vance y al gabinete de Trump a invocar la 25ª Enmienda para destituirlo, lo que enfrentará la adulación de Vance con sus propias ambiciones futuras. El informe del Congreso del 6 de enero señaló que, hasta el 8 de enero de 2021, el ex presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy predijo que una resolución de la 25.ª Enmienda podría ser aprobada por ambas cámaras. La CNN informó de que incluso el servil vicepresidente Mike Pence consideró invocar la 25.ª Enmienda como medida de presión en caso de que Trump se volviera “más inestable”.

Sea cual sea el final de la presidencia de Trump, su aventura militar del 3 de enero en Venezuela, carente de visión de futuro, debería marcar un punto de inflexión: el día en que las fuerzas destructivas que desató, y en las que tanto tiempo ha confiado, dejaron de reforzarse mutuamente y finalmente se volvieron contra él. En retrospectiva, los historiadores se preguntarán por qué Trump eligió como su Waterloo un país que a pocos estadounidenses les importa o comprenden. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Harold Hongju Koh, profesor Sterling de Derecho Internacional y antiguo decano de la Facultad de Derecho de Yale, fue asesor jurídico (2009-13) y subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo (1998-2001) en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Actualmente ejerce como abogado de Ucrania en varios casos internacionales y es autor, más recientemente, de The National Security Constitution in the 21st Century (Yale University Press, 2024).