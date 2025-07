Donald Trump amenaza con arancel del 50 % al cobre; precios tocan récord tras anuncio

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes un arancel del 50 % al cobre durante su reunión de gabinete, la sexta realizada desde que inició su segundo mandato el pasado 20 de enero.

Lo anterior se da un día antes de que se cumpla el plazo inicial concedido a los socios comerciales para fijar nuevos gravámenes que sustituyeran los considerados aranceles recíprocos.

Trump amenazó además a las farmacéuticas si estas no deciden ubicarse en el país para evitar precisamente el pago de aranceles, no obstante, no especificó cuándo entraría en vigor el arancel.

Indicó que para ello se dará un plazo de aproximadamente un año, un año y medio, para instalarse en EU.

“Después se les aplicarán aranceles si tienen que traer productos farmacéuticos, medicamentos y otros artículos. Se les aplicará un arancel muy alto, de aproximadamente el 200 %”, destacó.

El presidente republicano criticó que administraciones anteriores permitieran la deslocalización de esa industria.

“Se fueron a otros lugares porque la gente en esta sala permitió que sucediera. Y yo no lo permito. La gente en esta sala no permite que suceda”, añadió.

Precios del cobre suben 10% en EU luego del anuncio

Fue tras el anuncio de los aranceles que los precios del cobre en Estados Unidos saltaron más de 10 por ciento a un máximo histórico sobre los 12.33 dólares por tonelada.

En este tiempo Washington solo ha cerrado acuerdos con China, el Reino Unido y Vietnam, y ha aplazado al 1 de agosto la tregua de 90 días anunciada en abril y que expiraba el 9 de julio.