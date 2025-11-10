Donald Trump amenaza con demandar a la BBC por editar su discurso

LONDRES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a la BBC para amenazarla con acciones legales tras la edición de uno de sus discursos de un documental emitido por la emisora británica.

Fue el domingo que el principal ejecutivo de la BBC, Tim Davie, y su jefa de noticias, Deborah Turness, renunciaron tras las acusaciones de sesgo y edición engañosa de un discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, antes de que una multitud de seguidores asaltara el Capitolio en Washington.

Ante ello la BBC dijo en un comunicado el lunes que “revisaremos la carta y responderemos directamente a su debido tiempo”. No proporcionó más detalles.

Cabe recordar que el programa de una hora titulado “Trump: ¿Una segunda oportunidad?”, se emitió como parte de la serie documental “Panorama” de la BBC días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

Trascendió que en la edición se unieron tres citas de dos secciones del discurso de 2021, pronunciadas con casi una hora de diferencia, en lo que parecía ser una sola cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y “luchar con todo”. Entre las partes eliminadas estaba una sección donde Trump pedía a sus seguidores manifestarse pacíficamente.

En una carta de renuncia al personal, Davie dijo: “Se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final”.

De acuerdo a lo que manifestó Turness, la controversia estaba dañando a la BBC y que renunciaba “porque la responsabilidad recae en mí”. También defendió a los periodistas de la organización contra las acusaciones de sesgo.

“Nuestros periodistas son personas trabajadoras que se esfuerzan por la imparcialidad, y respaldaré su periodismo”, expresó el lunes. “No hay sesgo institucional. Se cometen errores, pero no hay sesgo institucional”.

Por su parte el presidente de la BBC, Samir Shah, se disculpó el lunes por el “error de juicio” de la emisora al editar el discurso de Trump.

Trump publicó un enlace a una historia del Daily Telegraph sobre la edición del discurso en su red Truth Social, agradeciendo al periódico “por exponer a estos ‘periodistas’ corruptos. Son personas muy deshonestas que intentaron inclinar la balanza de una elección presidencial”. Calificó eso como “¡algo terrible para la democracia!”.