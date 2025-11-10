Donald Trump amenaza con demandar a la BBC por editar su discurso

Internacional
/ 10 noviembre 2025
    Donald Trump amenaza con demandar a la BBC por editar su discurso
    Señaló que la forma en que se había editado su discurso era un intento de ‘inclinar la balanza de una elección presidencial’. FOTO: AP.

La emisora también ha sido criticada desde todos los ángulos por su cobertura de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza

LONDRES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a la BBC para amenazarla con acciones legales tras la edición de uno de sus discursos de un documental emitido por la emisora británica.

Fue el domingo que el principal ejecutivo de la BBC, Tim Davie, y su jefa de noticias, Deborah Turness, renunciaron tras las acusaciones de sesgo y edición engañosa de un discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, antes de que una multitud de seguidores asaltara el Capitolio en Washington.

TE PUEDE INTERESAR: Senadores de EU trabajarán el fin de semana por primera vez pata intentar poner fin al cierre de gobierno

Ante ello la BBC dijo en un comunicado el lunes que “revisaremos la carta y responderemos directamente a su debido tiempo”. No proporcionó más detalles.

Cabe recordar que el programa de una hora titulado “Trump: ¿Una segunda oportunidad?”, se emitió como parte de la serie documental “Panorama” de la BBC días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

Trascendió que en la edición se unieron tres citas de dos secciones del discurso de 2021, pronunciadas con casi una hora de diferencia, en lo que parecía ser una sola cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y “luchar con todo”. Entre las partes eliminadas estaba una sección donde Trump pedía a sus seguidores manifestarse pacíficamente.

En una carta de renuncia al personal, Davie dijo: “Se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final”.

De acuerdo a lo que manifestó Turness, la controversia estaba dañando a la BBC y que renunciaba “porque la responsabilidad recae en mí”. También defendió a los periodistas de la organización contra las acusaciones de sesgo.

“Nuestros periodistas son personas trabajadoras que se esfuerzan por la imparcialidad, y respaldaré su periodismo”, expresó el lunes. “No hay sesgo institucional. Se cometen errores, pero no hay sesgo institucional”.

Por su parte el presidente de la BBC, Samir Shah, se disculpó el lunes por el “error de juicio” de la emisora al editar el discurso de Trump.

Trump publicó un enlace a una historia del Daily Telegraph sobre la edición del discurso en su red Truth Social, agradeciendo al periódico “por exponer a estos ‘periodistas’ corruptos. Son personas muy deshonestas que intentaron inclinar la balanza de una elección presidencial”. Calificó eso como “¡algo terrible para la democracia!”.

Temas


Demandas
Medios De Comunicación

Localizaciones


Estados Unidos

COMENTARIOS

Selección de los editores
En octubre se reportó un aumento considerable en la producción de modelos eléctricos en el país, sobre todo por la fortaleza de la Región Sureste de Coahuila.

Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense

La empresa con un valor de mercado de 5 billones de dólares estaría desarrollando un data center en NL.

Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center
Gobernadores destacaron que el plan busca fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Conago respalda a Sheinbaum y promete acompañar el Plan Michoacán

Las compañías aéreas intentaron capear las restricciones mediante recortes quirúrgicos.

Las restricciones aeroportuarias en EE. UU. pueden empeorar en los próximos días
Se realizó una reunión interinstitucional encabezada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, para coordinar las acciones operativas del plan.

Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia
El 70% de los jóvenes en conflicto con la ley en México han sido adiestrados por el crimen organizado para actividades de sicariato, según Reinserta.

‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco
El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Trump tiene otras opciones si la Corte Suprema anula sus impuestos a las importaciones globales

Por tercera vez, la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, fue pospuesta.

Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez