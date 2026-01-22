Donald Trump amenaza, con presunta flota, al gobierno de Irán

/ 22 enero 2026
Desde finales del 2025, la población de Irán ha protestado en contra del régimen, lo cual ha provocado represiones por parte del gobierno

El 22 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al gobierno iraní, afirmando que una gran flota se acerca a su territorio.

El presidente Trump advirtió a Teherán, y a las autoridades del régimen, en detener las represiones contra los pobladores y manifestantes.

Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso, tenemos una gran flotilla yendo hacia allá, y veremos qué sucede’ comentó Trump, desde el Air Force One.

Medios han destacado que, en referencia a las tensiones que se han provocado entre los Estados Unidos e Irán, elementos de la Marina estadounidense se han movilizado, presuntamente, hacia territorio iraní.

Se destacó que un portaaviones propulsión nuclear, el USS Abraham Lincoln, abandonó su posicionamiento registrado en el mar de China meridional, para dirigirse al Océano Indico, junto con su escolta de ataque.

En relación con si los operativos de los Estados Unidos, en dado de activarse, estarán dirigidos principalmente líder supremo de Irán, Ali Jamenei, el presidente Trump contestó que no dará detalles.

