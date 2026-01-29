¡Factura millones! Shakira hace historia: supera a Luis Miguel y firma la gira latina más exitosa
La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ concluirá el 4 de abril con un show en Abu Dhabi, tras tres últimos espectáculos en México en febrero
Este jueves, Billboard confirmó que la cantante colombiana Shakira rompió el récord mundial Guinness como la gira de música latina más exitosa de la historia, al recaudar 421.6 millones de dólares con su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, superando así al llamado “Sol de México”, Luis Miguel.
La intérprete originaria de Barranquilla vendió 3.3 millones de boletos en 86 espectáculos, de acuerdo con datos de Billboard Boxscore, cifra con la que superó las 2.9 millones de entradas y los 409.5 millones de dólares obtenidos por el Luis Miguel Tour 23-24, gira que incluso llegó a Saltillo a finales de 2024.
De acuerdo con el reporte, Shakira alcanzó el récord desde su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, el pasado 11 de diciembre, cuando ya había acumulado ingresos por 410.3 millones de dólares.
MUJER LATINA LIDERANDO
Shakira también superó los ingresos del tour de Bad Bunny en 2022, cuando el cantante puertorriqueño recaudó 314.1 millones de dólares tras vender 1.9 millones de boletos. Le sigue Karol G, quien ingresó 313.3 millones de dólares por la venta de 2.3 millones de entradas en su gira Mañana Será Bonito, realizada entre 2023 y 2024.
Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira ha realizado una gira que contempla casi un centenar de conciertos y que concluirá el próximo 4 de abril con un espectáculo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, luego de ofrecer su último show en Latinoamérica el 27 de febrero en la Ciudad de México, tras sumar 20 presentaciones en territorio nacional.
‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ se consolida como la gira más exitosa de la carrera de la cantante, quien a lo largo de su trayectoria ha vendido 4.9 millones de entradas en 206 conciertos, con ingresos acumulados por 529.7 millones de dólares, según el medio especializado.
Aunque no existe confirmación oficial, se especula que el descanso que Shakira ha tenido desde diciembre lo ha aprovechado para afinar los detalles de su nueva música, la cual podría lanzarse a mediados de 2026, tras estrenar el tema ‘Zoo’, canción principal de ‘Zootopia 2’, donde también presta su voz al personaje de ‘Gazelle’. (Con información de EFE)