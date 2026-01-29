¡Factura millones! Shakira hace historia: supera a Luis Miguel y firma la gira latina más exitosa

Este jueves, Billboard confirmó que la cantante colombiana Shakira rompió el récord mundial Guinness como la gira de música latina más exitosa de la historia, al recaudar 421.6 millones de dólares con su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, superando así al llamado “Sol de México”, Luis Miguel.

La intérprete originaria de Barranquilla vendió 3.3 millones de boletos en 86 espectáculos, de acuerdo con datos de Billboard Boxscore, cifra con la que superó las 2.9 millones de entradas y los 409.5 millones de dólares obtenidos por el Luis Miguel Tour 23-24, gira que incluso llegó a Saltillo a finales de 2024.

De acuerdo con el reporte, Shakira alcanzó el récord desde su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, el pasado 11 de diciembre, cuando ya había acumulado ingresos por 410.3 millones de dólares.