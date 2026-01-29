Edson Álvarez y Julián Araujo esperan rival tras avanzar Fenerbahce y Celtic en la Europa League

/ 29 enero 2026
    Edson Álvarez y Julián Araujo estarán atentos al sorteo de los Playoffs de la Europa League, tras la clasificación de Fenerbahce y Celtic a la siguiente ronda del torneo europeo. FOTOS: ESPECIAL

Luego de cerrar la Fase Liga, ambos aseguraron su lugar en los Playoffs, donde los mexicanos conocerán este viernes a sus rivales en el sorteo rumbo a Octavos

La Fase Liga de la Europa League 2025-26 concluyó este jueves y dejó definidas las posiciones que permitirán a los equipos avanzar a la siguiente etapa del torneo continental europeo.

El sorteo de los Playoffs de la Europa League será mañana, a las 7 de la mañana en Nyon, Suiza, donde Edson Álvarez (Fenerbahce) y Julián Araujo (Celtic) conocerán a sus rivales para la próxima fase de eliminación directa.

En esta instancia, el formato ubica a los equipos del noveno al lugar 24 en enfrentamientos de Ida y Vuelta con la finalidad de avanzar a los Octavos.

Álvarez y Araujo esperan un rival que definirá la suerte de sus clubes en esta fase, programada para comenzar el 19 de febrero con la Ida y la Vuelta el 26 de febrero.

Fenerbahce: empate que basta para avanzar

El Fenerbahce, con Edson Álvarez como pieza recurrente en el plantel turco, logró amarrar su puesto en el playoff tras terminar la fase de grupos en posición que lo coloca entre los no cabezas de serie.

En su último compromiso, el equipo empató 1-1 con el Steaua de Bucarest (FCSB) en la jornada final de la Fase Liga y aseguró así su pase a la siguiente ronda.

Aunque el mexicano no fue titular en ese encuentro, Edson Álvarez volvió a tener minutos en Europa League recientemente, ingresando al campo en el minuto 72 en un partido previo ante Aston Villa.

Celtic: victoria amplia con Araujo en el plantel

Por su parte, el Celtic de Julián Araujo selló su paso a los Playoffs con una sólida victoria por 4-2 sobre el Utrecht en la última jornada.

Bajo la dirección de Martin O’Neill, los escoceses mostraron mayor contundencia ofensiva para reforzar su lugar entre los 24 equipos que disputarán el nuevo tramo del torneo.

Araujo, aún sin sumar minutos en la Europa League esta temporada, figura en la lista del Celtic para esta etapa decisiva en la que buscarán avanzar hacia los octavos de final.

Principales resultados de la jornada

La jornada final de la Fase Liga ofreció otros resultados que modificaron posiciones y definieron clasificaciones:

Nottingham Forest avanzó cómodamente al playoff tras una victoria 4-0 frente a Ferencvaros.

Real Betis aseguró uno de los ocho mejores lugares y avanzó directamente a Octavos de Final.

Aston Villa remontó y se posicionó en la parte alta de la tabla con un 3-2 sobre Salzburgo.

Olympique Lyonnais cerró como líder de la fase de grupos tras ganar 4-2 al PAOK.

Equipos como Brann y Midtjylland también aseguraron su boleto a la siguiente ronda.

