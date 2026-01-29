Edson Álvarez y Julián Araujo esperan rival tras avanzar Fenerbahce y Celtic en la Europa League

La Fase Liga de la Europa League 2025-26 concluyó este jueves y dejó definidas las posiciones que permitirán a los equipos avanzar a la siguiente etapa del torneo continental europeo.

El sorteo de los Playoffs de la Europa League será mañana, a las 7 de la mañana en Nyon, Suiza, donde Edson Álvarez (Fenerbahce) y Julián Araujo (Celtic) conocerán a sus rivales para la próxima fase de eliminación directa.

En esta instancia, el formato ubica a los equipos del noveno al lugar 24 en enfrentamientos de Ida y Vuelta con la finalidad de avanzar a los Octavos.

TE PUEDE INTERESAR: Sorteo de los Playoffs de la Champions League: fecha, horario y dónde verlo en México

Álvarez y Araujo esperan un rival que definirá la suerte de sus clubes en esta fase, programada para comenzar el 19 de febrero con la Ida y la Vuelta el 26 de febrero.

Fenerbahce: empate que basta para avanzar

El Fenerbahce, con Edson Álvarez como pieza recurrente en el plantel turco, logró amarrar su puesto en el playoff tras terminar la fase de grupos en posición que lo coloca entre los no cabezas de serie.

En su último compromiso, el equipo empató 1-1 con el Steaua de Bucarest (FCSB) en la jornada final de la Fase Liga y aseguró así su pase a la siguiente ronda.

Aunque el mexicano no fue titular en ese encuentro, Edson Álvarez volvió a tener minutos en Europa League recientemente, ingresando al campo en el minuto 72 en un partido previo ante Aston Villa.