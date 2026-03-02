Erupción en cuello de Donald Trump sería por tratamiento dermatológico, afirma médico

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 2 marzo 2026
    Erupción en cuello de Donald Trump sería por tratamiento dermatológico, afirma médico
    El médico personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el mandatario goza de “una excelente salud”. ESPECIAL

La erupción fue captada durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor

El médico personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el mandatario goza de “una excelente salud” y atribuyó la erupción visible en su cuello a un tratamiento dermatológico preventivo.

En un comunicado enviado a medios como CNN y CBS News, el doctor Sean Barbarella explicó que la marca corresponde al uso de una crema tópica.

TE PUEDE INTERESAR: Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirma presunto ataque de Irán a embajada de EU en Riad

“El presidente Trump está utilizando una crema muy común en el lado derecho de su cuello, que es un tratamiento preventivo para la piel. El presidente lleva una semana utilizando el tratamiento y se espera que el enrojecimiento dure unas semanas”.

No obstante, el médico no precisó cuál es el objetivo específico del tratamiento ni por qué fue indicado, mientras que la Casa Blanca no ha emitido comentarios adicionales.

$!EFE
EFE

CAPTAN ERUPCIÓN EN CUELLO DE DONALD TRUMP

La erupción fue captada durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor, cuando las cámaras enfocaron una mancha rojiza justo por encima del cuello de la camisa del presidente, debajo de la oreja.

La imagen se viralizó rápidamente y reactivó cuestionamientos sobre su estado físico, en momentos en que Trump también se refería a las razones detrás de los ataques contra Irán.

En el pasado, el mandatario ha explicado que los hematomas en el dorso de sus manos se deben a los “frecuentes apretones de manos” y al consumo diario de una dosis de aspirina superior a la recomendada. El año pasado, Barbarella informó que el presidente se sometió a “imágenes cardiovasculares” y sostuvo que se encontraba en buenas condiciones generales.

TE PUEDE INTERESAR: Tras los ataques, Pete Hegseth asegura que han conseguido un cambio de régimen en Irán

Asimismo, en julio del año anterior, la Casa Blanca indicó que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección benigna y común en adultos mayores, relacionada con la hinchazón en la parte baja de las piernas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades
Salud

Personajes


Donald Trump

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
El Gobierno de Monterrey emitió un comunicado en relación a la detención de Karina Marlene Barrón Perales

Dictan prisión preventiva a Karina Marlene Barrón Perales por denuncia de declaraciones falsas
Gerardo “N”, alias “El Congo”, fue detenido por su presunto vínculo con el asesinato de Carlos Manzo.

Caso Carlos Manzo: Grecia Quiroz recibió informe de Harfuch sobre detención de ‘El Congo’
Esta mañana fue trasladado el cuerpo del líder de CJNG al Panteón del Recinto de la Paz, quien fue abatido por autoridades federales en Tapalpa el pasado domingo 22 de febrero.

‘El Mencho’ llegó al Panteón Recinto de la Paz en un ataúd dorado con música de banda
La presidenta Sheinbaum afronta retos internos y externos en este año de grandes definiciones.

Negociación del T-MEC y reforma electoral, los retos de la Presidenta Sheinbaum

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó un ataque con drones en la Embajada de Estados Unidos en Riad.

Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirma presunto ataque de Irán a embajada de EU en Riad
Un avión de Middle East Airlines vuela mientras se eleva humo tras los ataques aéreos israelíes en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, Líbano.

Hasta cinco semanas podría incrementarse el ataque contra Irán, afirma Trump
El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth da una conferencia de prensa en el Pentágono en Washington.

Tras los ataques, Pete Hegseth asegura que han conseguido un cambio de régimen en Irán
Mientras la Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber bloqueado el estrecho de Ormuz, las autoridades de EU lo niegan

Irán cierra el Estrecho de Ormuz para bloquear tránsito marítimo de petróleo