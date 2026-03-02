Erupción en cuello de Donald Trump sería por tratamiento dermatológico, afirma médico

El médico personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el mandatario goza de “una excelente salud” y atribuyó la erupción visible en su cuello a un tratamiento dermatológico preventivo.

En un comunicado enviado a medios como CNN y CBS News, el doctor Sean Barbarella explicó que la marca corresponde al uso de una crema tópica.

TE PUEDE INTERESAR: Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirma presunto ataque de Irán a embajada de EU en Riad

“El presidente Trump está utilizando una crema muy común en el lado derecho de su cuello, que es un tratamiento preventivo para la piel. El presidente lleva una semana utilizando el tratamiento y se espera que el enrojecimiento dure unas semanas”.

No obstante, el médico no precisó cuál es el objetivo específico del tratamiento ni por qué fue indicado, mientras que la Casa Blanca no ha emitido comentarios adicionales.