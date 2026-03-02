Erupción en cuello de Donald Trump sería por tratamiento dermatológico, afirma médico
La erupción fue captada durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor
El médico personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el mandatario goza de “una excelente salud” y atribuyó la erupción visible en su cuello a un tratamiento dermatológico preventivo.
En un comunicado enviado a medios como CNN y CBS News, el doctor Sean Barbarella explicó que la marca corresponde al uso de una crema tópica.
“El presidente Trump está utilizando una crema muy común en el lado derecho de su cuello, que es un tratamiento preventivo para la piel. El presidente lleva una semana utilizando el tratamiento y se espera que el enrojecimiento dure unas semanas”.
No obstante, el médico no precisó cuál es el objetivo específico del tratamiento ni por qué fue indicado, mientras que la Casa Blanca no ha emitido comentarios adicionales.
CAPTAN ERUPCIÓN EN CUELLO DE DONALD TRUMP
La erupción fue captada durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor, cuando las cámaras enfocaron una mancha rojiza justo por encima del cuello de la camisa del presidente, debajo de la oreja.
La imagen se viralizó rápidamente y reactivó cuestionamientos sobre su estado físico, en momentos en que Trump también se refería a las razones detrás de los ataques contra Irán.
En el pasado, el mandatario ha explicado que los hematomas en el dorso de sus manos se deben a los “frecuentes apretones de manos” y al consumo diario de una dosis de aspirina superior a la recomendada. El año pasado, Barbarella informó que el presidente se sometió a “imágenes cardiovasculares” y sostuvo que se encontraba en buenas condiciones generales.
Asimismo, en julio del año anterior, la Casa Blanca indicó que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección benigna y común en adultos mayores, relacionada con la hinchazón en la parte baja de las piernas.