Donald Trump aplicará aranceles del 100% a semiconductores extranjeros

Internacional
/ 6 agosto 2025
    Donald Trump aplicará aranceles del 100% a semiconductores extranjeros
    Aranceles del 100% a semiconductores hechos en el extranjero FOTO: VANGUARDIA

Para fomentar la producción estadounidense, la administración de Trump aplicará arancel de 100% a semiconductores

El 6 de agosto se reportó, a través de la agencia de información Reuters, que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impondrá un arancel de aproximadamente el 100% a los semiconductores importados.

En el Salón Oval, el presidente mencionó que a ‘todos los chips y semiconductores que entren en Estados Unidos’ se les aplicará el nuevo arancel. Sin embargo, las empresas cuya producción sea en Estados Unidos no recibirán tal demanda económica.

TE PUEDE INTERESAR: Es necesario que EU establezca aranceles concretos y de preferencia que no superen el 20%: IP

Así que arancel del 100% para todos los chips y semiconductores que entren en Estados Unidos. Pero si te has comprometido a fabricar (en Estados Unidos), o si estás en proceso de fabricar (en Estados Unidos), como muchos, no hay arancel’ expresó Trump durante la conferencia de prensa.

¿QUÉ SON LOS SEMICONDUCTORES Y PARA QUÉ SIRVEN?

Los semiconductores son uno de los productos, y materiales, más importantes para la sociedad moderna y tecnológica. Los semiconductores dirigen el flujo de electricidad en todo tipo de aparatos.

TE PUEDE INTERESAR: Arrancan en septiembre grupos para revisión del T-MEC

Los semiconductores son esenciales para la fabricación de computadoras, celulares inteligentes, y hasta paneles solares.

Temas


Guerra Comercial
Tecnología

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

COMENTARIOS

Selección de los editores
La mandataria reiteró que continúan fortaleciendo el trabajo de los consulados para apoyar a los mexicanos y mexicanas en el extranjero | Foto: Cuartoscuro

Solicita Sheinbaum reporte sobre cazarrecompensas de EU contra migrantes
Identifican a víctimas de masacre en Guanajuato, era una familia de EU que estaba de viaje

Identifican a víctimas de masacre en Guanajuato, era una familia de EU que estaba de viaje

José Luis Rodríguez Díaz de León es nombrado como Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil.

Harfuch nombra a José Luis Rodríguez Díaz de León como nuevo subsecretario de Política Criminal
“Ellos van a sostener la posición del traslado a Aguascalientes”, dijo la gobernadora morelense.

Contesta Nissan a gobernadora de Morelos: Reafirma cierre de planta de Cuernavaca
El nuevo monto arancelario entrará en vigor a partir del próximo 27 de agosto, confirmó la Casa Blanca.

Castiga Trump a India: le sube a 50% arancel por comprarle petróleo a Rusia
De ser declarado culpable, el exedil podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua.

Extraditan a EU a exalcalde de Guatemala por delitos de narcotráfico
En esta imagen se muestra un incendio en Corbieres, uno de los mayores de la historia del país, en el sur de Francia.

Incendio forestal en Francia, es uno de los mayores de su historia
Aranceles del 100% a semiconductores hechos en el extranjero

Donald Trump aplicará aranceles del 100% a semiconductores extranjeros