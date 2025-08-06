Donald Trump aplicará aranceles del 100% a semiconductores extranjeros

El 6 de agosto se reportó, a través de la agencia de información Reuters, que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impondrá un arancel de aproximadamente el 100% a los semiconductores importados.

En el Salón Oval, el presidente mencionó que a ‘todos los chips y semiconductores que entren en Estados Unidos’ se les aplicará el nuevo arancel. Sin embargo, las empresas cuya producción sea en Estados Unidos no recibirán tal demanda económica.

‘Así que arancel del 100% para todos los chips y semiconductores que entren en Estados Unidos. Pero si te has comprometido a fabricar (en Estados Unidos), o si estás en proceso de fabricar (en Estados Unidos), como muchos, no hay arancel’ expresó Trump durante la conferencia de prensa.

¿QUÉ SON LOS SEMICONDUCTORES Y PARA QUÉ SIRVEN?

Los semiconductores son uno de los productos, y materiales, más importantes para la sociedad moderna y tecnológica. Los semiconductores dirigen el flujo de electricidad en todo tipo de aparatos.

Los semiconductores son esenciales para la fabricación de computadoras, celulares inteligentes, y hasta paneles solares.