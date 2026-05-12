Donald Trump asegura que el conflicto sobre Irán está ‘bajo control’

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    Donald Trump asegura que el conflicto sobre Irán está ‘bajo control’
    El líder estadounidense ha solicitado en otras ocasiones a China, el mayor socio comercial de Irán, que convenza a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz. AP.

El mandatario de EU descartó que necesite algún apoyo por parte de su homólogo chino, Xi Jinping

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este martes que no necesita pedirle ayuda para resolver la guerra de Irán a su homólogo chino, Xi Jinping, con quien se reunirá esta semana en Pekín, ya que aseguró que el conflicto con Teherán “está bajo control”.

“Tenemos muchas cosas que discutir. Para serle franco, no diría que Irán sea una de ellas, porque tenemos a Irán muy bajo control. O bien llegaremos a un acuerdo, o (los iraníes) serán diezmados; de una forma u otra vamos a ganar”, dijo Trump a los periodistas en el exterior de la Casa Blanca antes de partir hacia China, donde estará del 13 al 15 de mayo.

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En cuanto a la situación en Irán, Trump insistió en que no necesitan ninguna ayuda y en que las capacidades militares de Teherán “han sido diezmadas”, pese a la incertidumbre con respecto a las negociaciones de paz después de que el republicano considerara “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense.

Donald Trump confirmó el lunes que abordarán el apoyo histórico de Washington a Taiwán y el suministro de armamento para la isla, que Pekín considera una provincia rebelde y que ha dicho que no descarta ocupar militarmente.

La visita de Trump a China, la primera en más de ocho años, estaba prevista para el pasado marzo, pero se aplazó debido a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

SIN CONCRETAR PLANES MILITARES

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó concretar los planes militares en la guerra de Irán durante las dos comparecencias que protagonizó este martes en la Cámara de Representantes y en el Senado en un momento en que el alto el fuego se encuentra tambaleándose.

“Tenemos un plan para intensificar las medidas si fuera necesario. Tenemos un plan para revertir la situación si fuera necesario. Tenemos un plan para reasignar recursos”, declaró Hegseth.

Pese a que la representante demócrata de Minesota, Betty McCollum, interrogó con intensidad al secretario de Guerra para que aportara algún detalle sobre los planes del Ejército estadounidense, él aseguró que no revelaría públicamente los próximos pasos.

Hegseth tampoco aclaró si el alto el fuego con Irán se mantenía a pesar del intercambio de disparos entre Irán y Estados Unidos en los últimos días.

“Como saben, en la mayoría de los casos, un alto el fuego significa que cesan los disparos”, se limitó a señalar.

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