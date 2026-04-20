Donald Trump asegura que la gasolina bajará mucho antes de 2027

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Internacional
/ 20 abril 2026
    Donald Trump asegura que la gasolina bajará mucho antes de 2027
    La guerra en Irán ha disparado los precios de los hidrocarburos, ha provocado la ruptura de las cadenas de suministro y ha aumentado la incertidumbre en los mercados. ESPECIAL.

Afirma que será cuando concluya la guerra con Irán que los precios se normalizarán a nivel mundial

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que su secretario de Energía, Chris Wright, está “equivocado” al afirmar que el precio de la gasolina en Estados Unidos, podría comenzar a bajar de los 3 dólares hasta el 2027 y aseguró que esto sucederá antes.

Trump insistió en que los costes de la energía caerían “tan pronto como esto termine”, en referencia a la guerra lanzada por EU e Israel contra Irán, la cual mantiene interrumpió el paso de crudo y mercancías por el estratégico estrecho de Ormuz como represalia por los ataques.

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Fue el pasado domingo que el secretario de Energía estadounidense advirtió que el precio promedio por galón de gasolina, disparado por la guerra de Irán, podría no volver a los niveles antes de la guerra hasta 2027.

“No lo sé, podría suceder a finales de este año, o quizás no hasta el próximo, pero es probable que los precios hayan alcanzado su punto máximo”, dijo al ser preguntado en CNN sobre cuándo podrían bajar los costes del combustible, afectados por bloqueo de la vía marítima, por donde pasaba el 20% del crudo mundial.

Sobre el tráfico por el estrecho de Ormuz, centro de las tensiones durante el actual cese el fuego entre EU e Irán, Wright reconoció que ahora “no es seguro”.

Cabe recordar que el galón de gasolina regular sin plomo en EU rondaba los 2 mil 90 dólares como promedio el pasado 1 de febrero.

Desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, los costes han aumentado hasta llegar a superar los 4 dólares, de acuerdo con registros de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, en inglés).

Por su parte el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pronosticó la semana pasada que el precio de la gasolina en EU bajará hasta los 3 dólares el próximo verano.

La inflación en Estados Unidos repuntó en marzo hasta un 3.3% interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado, que estimaban una subida considerable frente al 2.4% de febrero impulsada por los altos precios de la gasolina, el principal motor de la subida.

Con información de EFE

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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