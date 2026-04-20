Revelan que terrorista de Hamás sobornan a viudas desesperadas

Entrevistas desgarradoras realizadas en la Franja de Gaza revelan la magnitud de los abusos sexuales desenfrenados perpetrados por terroristas respaldados por Irán, que atacan a mujeres vulnerables que intentan alimentar a sus familias.

Según residentes del enclave palestino, terroristas retorcidos de Hamás están explotando sexualmente a mujeres en Gaza, sobornando a las viudas desesperadas y a las madres jóvenes de los miembros asesinados con comida a cambio de sexo.

“Lo hacen todos sus empleados y miembros, como si fuera una organización creada para el acoso sexual, el abuso psicológico y el acoso a mujeres jóvenes”, declaró una mujer a Jusoor News.

Según las mujeres, los miembros de Hamás se dirigen específicamente a personas que acuden a ellos desesperadas, como viudas, mujeres recién divorciadas y madres jóvenes o solteras, prometiéndoles incluso cosas sencillas como arroz y azúcar a cambio de sexo.

“Un hombre te dirá: ‘Ven, tenemos un paquete de ayuda para ti’. Representa a una organización islámica, un movimiento cuyo nombre no voy a mencionar, pero es una organización política”, declaró una mujer al medio.

«Si vienes conmigo y haces esto y aquello, te daré esto y aquello», supuestamente les dicen los miembros de Hamás a sus víctimas.

“Y las mujeres, que no tienen experiencia vital, acaban siendo explotadas.”

Un hombre que afirmaba pertenecer a Hamás recordó cómo la esposa de un amigo se puso en contacto directamente con su comandante para pedirle ayuda antes de que se aprovecharan de ella.

“Su comportamiento es vergonzoso”, dijo el funcionario a Jusoor. “Investigamos el asunto y la encontramos en una tienda de campaña en la zona de Gharabli, donde un grupo de miembros de Qassam se estaban aprovechando de ella.

“Informamos a la dirección, pero nos dijeron que teníamos que guardar silencio al respecto”, dijo.

Otro miembro del grupo terrorista se hizo eco de la experiencia, diciendo que a él también le ordenaron guardar silencio después de descubrir a miembros del ejército de Hamás abusando de las esposas de combatientes muertos en el campo de refugiados de Gharabli.

“Les dijimos que era un insulto al honor y la dignidad”, declaró el funcionario del gobierno. “Luego desmantelamos la carpa, pero lo único que querían de nosotros era que golpeáramos y fusiláramos a cualquiera que insultara a Hamás”.

Los testimonios de Jusoor ponen de relieve incidentes similares denunciados durante el punto álgido de la crisis humanitaria en Gaza el año pasado, donde cientos de miles de personas corrieron el riesgo de padecer hambre debido a la guerra y al bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de Israel.

Una madre de seis hijos, de 38 años, contó a la agencia Associated Press cómo fue obligada a tener relaciones sexuales con un hombre vinculado a un grupo de ayuda humanitaria a cambio de 30 dólares, una caja de medicinas y comida y la promesa de un trabajo que nunca se materializó.

Las organizaciones humanitarias han advertido sobre este desenlace, que es demasiado común en zonas de conflicto donde llega poca ayuda.

May Golan, ministra israelí de Igualdad Social y Empoderamiento de la Mujer, pidió que se investigue a los grupos de ayuda que operan en Gaza, cuyos miembros están acusados de atacar a las mujeres.«Poco se puede esperar de asesinos despreciables cuya única contribución a la humanidad es una perversa ingeniosidad para cometer crímenes sexuales violentos», declaró a The Post refiriéndose a Hamás, antes de dirigirse a las organizaciones de ayuda humanitaria.

Sin embargo, existen ciertas expectativas respecto a las organizaciones de ayuda que se escudan en el lenguaje de los derechos humanos, pero que en la práctica hacen más que nadie por sostener las fuerzas de la oscuridad.

“No van a despertar por sí solos. Sus ingenuos donantes deberían dejarles claro el estándar que se espera de los seres humanos”, dijo.

La situación en Gaza pone de relieve las denuncias de agresión sexual contra Hamás por parte de víctimas israelíes secuestradas durante la guerra.