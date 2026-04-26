Donald Trump descarta urgencia para un nuevo pacto con Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 26 abril 2026
    Donald Trump descarta urgencia para un nuevo pacto con Irán
    El presidente de Estados Unidos aprovechó para reprochar a la OTAN por no apoyar al país con la guerra con el Medio Oriente ESPECIAL.

Señala que su objetivo primordial sigue siendo evitar que Teherán desarrolle armamento atómico, que eso una amenaza existencial para la estabilidad global

NUEVA YORK.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su administración está asfixiando la economía de Teherán y ha “diezmado” su capacidad operativa.

El mandatario estadounidense, en una entrevista con la cadena Fox News, apuntó que el tiempo juega a favor de Washington. Trump destacó que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, no siente la urgencia de sentarse a la mesa de negociación de manera inmediata.

TE PUEDE INTERESAR: Cole Tomas Allen, el ingeniero y profesor arrestado como supuesto atacante en cena con Trump

El presidente reiteró que su objetivo primordial sigue siendo evitar que Teherán desarrolle armamento atómico, calificando esta posibilidad como una amenaza existencial para la estabilidad global.

“No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo”, sentenció.

La entrevista también sirvió para que el mandatario expresara su descontento con los aliados europeos y la OTAN, a quienes acusó de no haber brindado el apoyo necesario en la contención del régimen iraní, a pesar de los “billones de dólares” que EE. UU. invierte en la protección de Europa frente a Rusia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Economía
combustibles

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
El senador Ignacio Mier informó en un comunicado que la Constitución es clara al establecer que la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas del Estado mexicano. FOTO: Cuartoscuro

Senado revisará si hubo una violación a la ley por caso de agentes de EU en Chihuahua
El ataque armado, que dejó a dos muertos (entre ellos el atacante y una turista canadiense) y 13 heridos, ocurrió sobre la Pirámide de la Luna cuando Jasso abrió fuego contra un grupo de visitantes. FOTO: Cuartoscuro

“Heroica” pareja estadounidense auxilió a heridos durante balacera en Teotihuacán
Habitantes reclamaron falta de medicinas, daños carreteros y riesgos por deslaves no atendidos.

Garantiza Sheinbaum reconstrucción en Hidalgo tras lluvias y deslaves
Difundida poe el presidente de los EU, Donald Trump, se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto el sábado, durante cena anual de Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Cole Tomas Allen, el ingeniero y profesor arrestado como supuesto atacante en cena con Trump
Elementos de seguridad y del Servicio Secreto detienen a presunto responsable del atentado

Casa Blanca: detienen a tirador tras atentado contra Donald Trump

Elementos del Servicio Secreto protegen al presidente Donald Trump

Donald Trump elogia al Servicio Secreto por el presunto arresto del tirador

Servicio Secreto evacúa a Trump durante cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca

Evacúan a Donald Trump y a su gabinete de la Casa Blanca tras supuestos disparos

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la entrega de los Programas para el Bienestar en la entidad de Hidalgo.

Informes sobre el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua hasta la mañanera del 27 de abril