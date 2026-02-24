Aranceles no necesitarán la aprobación del Congreso: Trump durante el discurso del Estado de Unión

24 febrero 2026
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los nuevos aranceles globales del 10% no necesitarán “la intervención del Congreso”. AP

La Corte Suprema consideró que Donald Trump se excedió al aplicar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer los llamados “aranceles recíprocos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los nuevos aranceles globales del 10% no necesitarán “la intervención del Congreso” para mantenerse de forma permanente, pese al reciente revés que la Corte Suprema de Estados Unidos.

Durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso desde el Capitolio, Trump defendió los gravámenes que entraron en vigor este martes y aseguró que “son un poco más complejos, pero probablemente mejores, lo que conducirá a una solución aún más sólida que antes”.

NO SERÁ NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL CONGRESO

“No será necesaria la intervención del Congreso”, reiteró el mandatario, aunque la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 —la base legal invocada— establece que los aranceles solo pueden mantenerse por 150 días sin autorización legislativa.

Las declaraciones del presidente apuntan a que no buscará el aval del Poder Legislativo para consolidar esta nueva fase de su estrategia arancelaria.

Trump fue más allá al sostener que los gravámenes a las importaciones podrían sustituir, en buena medida, la recaudación por impuestos sobre la renta. “Creo que los aranceles pagados por países extranjeros, como en el pasado, reemplazarán sustancialmente el sistema moderno de impuesto sobre la renta, aliviando una gran carga financiera a la gente que amo”, afirmó.

CORTE RECHAZA ARANCELES RECÍPROCOS IMPUESTOS POR DONALD TRUMP

El viernes pasado, el máximo tribunal resolvió por seis votos contra tres que el presidente se excedió al aplicar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer los llamados “aranceles recíprocos” a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos, al determinar que esa norma sí requería la aprobación del Congreso.

Ese mismo día, Trump, visiblemente contrariado por la sentencia, firmó una orden ejecutiva para imponer a partir de hoy un nuevo arancel global del 10% amparándose en la ley comercial de 1974.

Un día después, anunció su intención de elevar el impuesto aduanero en cinco puntos porcentuales, hasta el 15 %, aunque por ahora no ha oficializado esa decisión mediante decreto.

