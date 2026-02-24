Aranceles no necesitarán la aprobación del Congreso: Trump durante el discurso del Estado de Unión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los nuevos aranceles globales del 10% no necesitarán “la intervención del Congreso” para mantenerse de forma permanente, pese al reciente revés que la Corte Suprema de Estados Unidos.

Durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso desde el Capitolio, Trump defendió los gravámenes que entraron en vigor este martes y aseguró que “son un poco más complejos, pero probablemente mejores, lo que conducirá a una solución aún más sólida que antes”.

TE PUEDE INTERESAR: Tráfico de fentanilo a EU se reduce a un 56%: destaca Trump en su discurso del Estado de la Unión

NO SERÁ NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL CONGRESO

“No será necesaria la intervención del Congreso”, reiteró el mandatario, aunque la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 —la base legal invocada— establece que los aranceles solo pueden mantenerse por 150 días sin autorización legislativa.

Las declaraciones del presidente apuntan a que no buscará el aval del Poder Legislativo para consolidar esta nueva fase de su estrategia arancelaria.