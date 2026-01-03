Donald Trump lanza amenaza a Cuba, asegura que podrían actuar en su contra “muy pronto”

/ 3 enero 2026
    Donald Trump lanza amenaza a Cuba, asegura que podrían actuar en su contra “muy pronto”
    Donald Trump aseguró en conferencia que podría actuar contra Cuba próximamente. Archivo

El presidente de Estados Unidos aseveró que también podría actuar en contra del gobierno de Cuba y calificó al país como un “Estado fallido”

El gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia directa al gobierno de Cuba, al señalar que podría actuar en su contra tras la operación militar estadounidense en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

El mensaje fue emitido por el presidente Donald Trump, quien calificó a Cuba como un “Estado fallido” y dejó abierta la posibilidad de que Washington tome medidas adicionales contra La Habana, esto durante la conferencia de este sábado donde notificó la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de alta tensión regional, luego de que Estados Unidos ejecutara una intervención militar en territorio venezolano. Trump señaló que el papel de Cuba en el sostenimiento del gobierno de Maduro es un factor que su administración tiene bajo observación, aunque no detalló qué tipo de acciones podría emprender su país contra la isla.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, fue más específico al afirmar que ciudadanos cubanos formaban parte del esquema de seguridad de Maduro, lo que, según Washington, evidenciaría la influencia directa de La Habana en los asuntos internos de Venezuela. Rubio advirtió que esta situación debería preocupar al gobierno cubano, en momentos en que Estados Unidos redefine su estrategia hacia la región.

Las amenazas hacia Cuba se dan mientras diversos gobiernos y organizaciones internacionales han expresado su rechazo a la operación estadounidense en Venezuela, calificándola como una violación a la soberanía. En respuesta, Cuba ha solicitado una condena internacional tanto por la captura de Maduro como por la intervención militar, acusando a Estados Unidos de actuar de manera unilateral.

Este cruce de declaraciones refleja un endurecimiento del discurso y de la política exterior de Washington hacia Cuba, enmarcado en un escenario más amplio de reconfiguración geopolítica en América Latina, donde Estados Unidos busca limitar la influencia de gobiernos y aliados que considera adversarios estratégicos en la región.

Antonio Magallán

Antonio Magallán

Actualmente se desempeña como analista métrico y SEO Manager. Más de 4 años de experiencia en fact-checking, tendencias y análisis de datos.

Forma parte del equipo de verificación de hechos de Candidatum y VanguardiaMX-Verificado. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. También cuenta con estudios en estrategias de alcance y engagement para periodistas por el Knight Center of Journalism in the Americas de la Universidad de Austin, Texas.

