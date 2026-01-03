Donald Trump lanza amenaza a Cuba, asegura que podrían actuar en su contra “muy pronto”

El gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia directa al gobierno de Cuba, al señalar que podría actuar en su contra tras la operación militar estadounidense en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

El mensaje fue emitido por el presidente Donald Trump, quien calificó a Cuba como un “Estado fallido” y dejó abierta la posibilidad de que Washington tome medidas adicionales contra La Habana, esto durante la conferencia de este sábado donde notificó la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de alta tensión regional, luego de que Estados Unidos ejecutara una intervención militar en territorio venezolano. Trump señaló que el papel de Cuba en el sostenimiento del gobierno de Maduro es un factor que su administración tiene bajo observación, aunque no detalló qué tipo de acciones podría emprender su país contra la isla.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, fue más específico al afirmar que ciudadanos cubanos formaban parte del esquema de seguridad de Maduro, lo que, según Washington, evidenciaría la influencia directa de La Habana en los asuntos internos de Venezuela. Rubio advirtió que esta situación debería preocupar al gobierno cubano, en momentos en que Estados Unidos redefine su estrategia hacia la región.