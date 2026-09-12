Donald Trump lanza critica a Europa: “Se están matando ustedes mismos”

Donald Trump lanzó un contundente mensaje a los líderes europeos durante una recepción con empresarios y diplomáticos en la residencia del embajador estadounidense en Dublín. El mandatario estadounidense mostró su preocupación por el rumbo del continente.

“Me molesta un poco ver lo que está pasando con Europa... Lo que se están haciendo ustedes mismos, solo se están matando”, afirmó el presidente.

A pesar de calificar la gestión regional como “muy decepcionante”, confirmó que la administración estadounidense continuará colaborando con sus aliados.