Donald Trump lanza critica a Europa: “Se están matando ustedes mismos”
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En su visita a Irlanda, el presidente de EE.UU criticó el rumbo del continente en comercio, energía e inmigración, aunque prometió mantener la alianza.
Donald Trump lanzó un contundente mensaje a los líderes europeos durante una recepción con empresarios y diplomáticos en la residencia del embajador estadounidense en Dublín. El mandatario estadounidense mostró su preocupación por el rumbo del continente.
“Me molesta un poco ver lo que está pasando con Europa... Lo que se están haciendo ustedes mismos, solo se están matando”, afirmó el presidente.
A pesar de calificar la gestión regional como “muy decepcionante”, confirmó que la administración estadounidense continuará colaborando con sus aliados.
¿QUÉ CRITICA TRUMP DE EUROPA?
El discurso de Trump centró su atención en la regulación de mercados, la dependencia energética de la región y la gestión migratoria. El mandatario señaló que estos factores frenan el crecimiento económico de Europa frente a otras potencias globales.
Asimismo, el mandatario estadounidense bromeó sobre los incentivos fiscales en Irlanda. Argumentó que el país atrajo a destacadas farmacéuticas norteamericanas y señaló que buscará negociar el retorno de algunas inversiones a suelo estadounidense.
POLÉMICA POR SUS COMENTARIOS SOBRE LA REUNIFICACIÓN DE IRLANDA
Durante la misma gira, Trump generó tensión diplomática al calificar como “fantástica” e “inevitable” la posible reunificación de la República de Irlanda con Irlanda del Norte. La declaración rompió con la tradicional postura de neutralidad mantenida por la diplomacia de Washington.
Representantes políticos del Reino Unido y líderes unionistas manifestaron su rechazo a las palabras del mandatario. Más tarde, el propio Trump intentó restar tensión al asunto reconociendo que la reunificación es un tema complejo sobre el cual ”no existe una respuesta fácil”.