Trump manda mensaje a México sobre el T-MEC: descarta ruptura comercial y destaca ‘excelente relación’

Donald Trump descartó una ruptura comercial con México y aseguró que Estados Unidos mantendrá una “excelente relación” con el país, en medio de las negociaciones para redefinir el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La declaración del presidente estadounidense se produjo este sábado durante una reunión en Dublín con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin. Ahí fue cuestionado sobre la posibilidad de que Washington abandone el acuerdo comercial de América del Norte.

“Vamos a tener una excelente relación con México”, respondió Trump, antes de referirse a las diferencias comerciales que mantiene con Canadá.

“De hecho, tenemos una buena relación con Canadá, pero Estados Unidos ha sido estafado por Canadá durante 50 años. Nosotros no necesitamos sus productos y ellos necesitan los nuestros”, afirmó el mandatario republicano.

Aunque Trump destacó la relación con México, no anunció un nuevo acuerdo comercial ni confirmó que Estados Unidos vaya a extender la vigencia del T-MEC. Sus declaraciones llegan mientras los gobiernos de ambos países buscan avanzar en las conversaciones sobre el tratado.