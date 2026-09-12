Trump manda mensaje a México sobre el T-MEC: descarta ruptura comercial y destaca ‘excelente relación’
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Trump aseguró que EU mantendrá una buena relación con México mientras ambos gobiernos aceleran las negociaciones para revisar el T-MEC
Donald Trump descartó una ruptura comercial con México y aseguró que Estados Unidos mantendrá una “excelente relación” con el país, en medio de las negociaciones para redefinir el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La declaración del presidente estadounidense se produjo este sábado durante una reunión en Dublín con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin. Ahí fue cuestionado sobre la posibilidad de que Washington abandone el acuerdo comercial de América del Norte.
“Vamos a tener una excelente relación con México”, respondió Trump, antes de referirse a las diferencias comerciales que mantiene con Canadá.
“De hecho, tenemos una buena relación con Canadá, pero Estados Unidos ha sido estafado por Canadá durante 50 años. Nosotros no necesitamos sus productos y ellos necesitan los nuestros”, afirmó el mandatario republicano.
Aunque Trump destacó la relación con México, no anunció un nuevo acuerdo comercial ni confirmó que Estados Unidos vaya a extender la vigencia del T-MEC. Sus declaraciones llegan mientras los gobiernos de ambos países buscan avanzar en las conversaciones sobre el tratado.
MÉXICO Y EU ACELERAN NEGOCIACIONES COMERCIALES
Un día antes de las declaraciones de Trump, Reuters reportó que México y Estados Unidos buscan acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial bilateral antes de las elecciones intermedias estadounidenses del próximo 3 de noviembre.
Personas familiarizadas con las conversaciones señalaron a la agencia que un eventual entendimiento podría funcionar como un acuerdo intermedio mientras continúan las negociaciones sobre los asuntos pendientes del T-MEC y la relación comercial con Canadá.
Entre los temas que siguen en discusión están los aranceles estadounidenses al acero, aluminio, automóviles y autopartes.
Washington también busca aumentar el contenido estadounidense en los vehículos fabricados en México y reforzar los controles sobre inversiones provenientes de China.
¿QUÉ ESTÁ NEGOCIANDO MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS POR EL T-MEC?
Las conversaciones para revisar el T-MEC comenzaron desde marzo, cuando el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, iniciaron el diálogo sobre distintos aspectos del acuerdo.
La agenda incluye las reglas de origen, la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de fuera de Norteamérica y el fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro.
La tercera ronda de negociaciones se realizó en julio en Ciudad de México. Tras ese encuentro, ambos gobiernos calificaron las conversaciones como constructivas y acordaron llevar a cabo una cuarta ronda en Washington durante septiembre.
En las reuniones también se han abordado los sectores automotriz, siderúrgico y agrícola, además de asuntos laborales y de seguridad económica.
Por ahora, el mensaje de Trump apunta a mantener la relación comercial con México, mientras ambos gobiernos continúan negociando los términos de la revisión del T-MEC y los asuntos que permanecen pendientes.