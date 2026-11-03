Donald Trump reacciona ante el avance demócrata: “No estaba en la boleta”

En una jornada marcada por giros decisivos a favor del Partido Demócrata en distros clave del Congreso, el presidente Donald Trump reaccionó a través de su red social Truth Social afirmando que los resultados electorales habrían sido totalmente distintos si su nombre hubiese figurado en las urnas.

”Yo no estaba en la boleta y si lo hubiera estado, habríamos ganado de FORMA ARROLLADORA. Gracias por su atención a este asunto”, publicó el presidente estadounidense poco después de que avanzaran los primeros conteos favorables para la oposición.

UN GIRO RESPECTO AL DISCURSO DE CAMPAÑA

La declaración de Donald Trump representó un cambio inmediato de estrategia frente a sus discursos de los últimos meses. Durante la campaña para estas elecciones intermedias, el presidente instó de manera reiterada a sus simpatizantes en mítines por todo el país a acudir a las urnas ”como si él mismo estuviera en la contienda”.

El mensaje en redes sociales ocurrió mientras el presidente seguía el conteo de votos desde la Casa Blanca en compañía de su equipo de asesores y miembros de su gabinete.

AVANCES CLAVES DE LOS DEMÓCRATAS EN EL CONGRESO

El Partido Demócrata ha logrado arrebatar escaños decisivos al Partido Republicano en varios puntos del país:

Pérdida de distritos en la Cámara: Los demócratas derrotaron a congresistas republicanos en estados como Pensilvania, Nueva Jersey y Kentucky, acercándose al umbral necesario para asumir el control de la Cámara de Representantes.

Triunfos históricos en el Senado: La contienda registró sorpresas en estados de tradición conservadora. En Carolina del Sur, la demócrata Annie Andrews derrotó a la candidata republicana, marcando el primer triunfo de su partido en ese escaño senatorial desde 1998.

Victorias en Texas y Ohio: El demócrata James Talarico superó al procurador Ken Paxton en la carrera por el Senado en Texas, mientras que Sherrod Brown concretó su regreso al Senado por el estado de Ohio.