Donald Trump reacciona ante el avance demócrata: “No estaba en la boleta”

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    Donald Trump reacciona ante el avance demócrata: “No estaba en la boleta”
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos. X

Tras la pérdida de escaños clave en el Congreso de EE. UU., el mandatario aseguró que habrían ganado “en un mapa arrollador” si él hubiera competido.

En una jornada marcada por giros decisivos a favor del Partido Demócrata en distros clave del Congreso, el presidente Donald Trump reaccionó a través de su red social Truth Social afirmando que los resultados electorales habrían sido totalmente distintos si su nombre hubiese figurado en las urnas.

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”Yo no estaba en la boleta y si lo hubiera estado, habríamos ganado de FORMA ARROLLADORA. Gracias por su atención a este asunto”, publicó el presidente estadounidense poco después de que avanzaran los primeros conteos favorables para la oposición.

UN GIRO RESPECTO AL DISCURSO DE CAMPAÑA

La declaración de Donald Trump representó un cambio inmediato de estrategia frente a sus discursos de los últimos meses. Durante la campaña para estas elecciones intermedias, el presidente instó de manera reiterada a sus simpatizantes en mítines por todo el país a acudir a las urnas ”como si él mismo estuviera en la contienda”.

El mensaje en redes sociales ocurrió mientras el presidente seguía el conteo de votos desde la Casa Blanca en compañía de su equipo de asesores y miembros de su gabinete.

AVANCES CLAVES DE LOS DEMÓCRATAS EN EL CONGRESO

El Partido Demócrata ha logrado arrebatar escaños decisivos al Partido Republicano en varios puntos del país:

Pérdida de distritos en la Cámara: Los demócratas derrotaron a congresistas republicanos en estados como Pensilvania, Nueva Jersey y Kentucky, acercándose al umbral necesario para asumir el control de la Cámara de Representantes.

Triunfos históricos en el Senado: La contienda registró sorpresas en estados de tradición conservadora. En Carolina del Sur, la demócrata Annie Andrews derrotó a la candidata republicana, marcando el primer triunfo de su partido en ese escaño senatorial desde 1998.

Victorias en Texas y Ohio: El demócrata James Talarico superó al procurador Ken Paxton en la carrera por el Senado en Texas, mientras que Sherrod Brown concretó su regreso al Senado por el estado de Ohio.

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ELECCIÓN DE GUBERNATURAS E HISTORIA EN LAS URNAS

La jornada electoral también dejó resultados históricos en los gobiernos estatales de Estados Unidos:

Georgia: Keisha Lance Bottoms ganó la gubernatura, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en asumir la jefatura de un estado en ese país.

Nuevo México: Deb Haaland hizo historia al ser electa como la primera mujer de origen indígena en gobernar un estado de la Unión Americana.

California: El exsecretario de Salud Xavier Becerra aseguró el triunfo para la gubernatura en el estado de la costa oeste.

EL COSTO DE VIDA DEFINIÓ EL VOTO

Las encuestas a pie de urna mostraron que el factor económico inclinó la balanza en distritos competitivos. De acuerdo con sondeos de la agencia The Associated Press, una parte considerable del electorado emitió un voto de castigo debido al alto costo de vida e inflación, con la intención de colocar un contrapeso legislativo al actual gobierno.

AÚN CONTINUA EL CONTEO DE VOTOS

Aunque el conteo de votos continúa en distritos clave de la costa oeste para fijar la cifra oficial de 218 escaños que otorga la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, las tendencias actuales perfilan un nuevo equilibrio de poder político en Washington para los próximos dos años.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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