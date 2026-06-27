Donald Trump selecciona a Lance Schroyer como nuevo director de ICE
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Markwayne Mullin, director de la DHS, aseguró que el Senado no ha elegido a un director de la ICE en 11 años
El 27 de junio, a través de su cuenta oficial de Truth Social en X, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció al próximo director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, también conocido como ICE, por sus siglas en inglés.
En su comunicado, el presidente Trump señala que el nuevo director designado será Lance Schroyer, exagente de la Policía Estatal de Oklahoma e infante de Marina.
‘Lance tiene experiencia de primera mano sacando a los extranjeros indocumentados de nuestras calles y, al igual que YO y nuestro secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, AMA a los hombres y mujeres del ICE’ escribió Trump en su publicación de X.
Para un reportaje de la cadena de noticias de la CNN, el titular del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, apoyó la elección del presidente y calificó al oficial Lance Schroyer como una ‘gran elección’; a lo cual agregó: ‘seguro de que el fuerte liderazgo y la experiencia de primera mano de Lance empoderarán a los hombres y mujeres del ICE para deportar a extranjeros indocumentados criminales, asegurar la patria y proteger al pueblo estadounidense’.
Se contextualizó, por parte de Markwayne Mullin, que el Departamento de Seguridad Nacional, cuya ramificación resulta en los operativos de ICE, no ha tenido un director oficial, aprobado por el Senado, desde la administración presidencial de Obama. Actualmente, las acciones de ICE recaen en David Venturella, director interino, tras la renuncia de Todd Lyons.