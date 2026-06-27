Donald Trump selecciona a Lance Schroyer como nuevo director de ICE

El 27 de junio, a través de su cuenta oficial de Truth Social en X, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció al próximo director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, también conocido como ICE, por sus siglas en inglés.

En su comunicado, el presidente Trump señala que el nuevo director designado será Lance Schroyer, exagente de la Policía Estatal de Oklahoma e infante de Marina.

‘Lance tiene experiencia de primera mano sacando a los extranjeros indocumentados de nuestras calles y, al igual que YO y nuestro secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, AMA a los hombres y mujeres del ICE’ escribió Trump en su publicación de X.