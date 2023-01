Dos alumnos pierden la vida durante tiroteo en una escuela de Iowa, EU

“El incidente fue definitivamente un objetivo. No fue al azar. No hubo nada aleatorio en esto”, señaló el sargento Paul Parizek de la policía de Des Moines, Iowa.

‘Starts Right Here’ es una institución que ayuda a jóvenes en riesgo, fue fundado por Will Holmes, mejor conocido como el rapero Will Keeps. La Gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, quien también forma parte de la junta asesora de la escuela, se dijo estar “conmocionada y entristecida al enterarse del tiroteo”.