Dos buques de la Marina de EU chocan en el Caribe; hay dos militares heridos

WASHINGTON.-Dos militares resultaron heridos, luego de que dos buques de la Marina estadounidense desplegados como parte del enorme refuerzo militar en el mar Caribe chocaron.

El Comando Sur de Estados Unidos informó el jueves que el destructor USS Truxtun y el buque de abastecimiento USNS Supply colisionaron el miércoles mientras el buque de guerra recibía una nueva carga de suministros.

TE PUEDE INTERESAR: A sus 123 años, Carlos Lindao aún trabaja y busca validar su edad para convertirse en el hombre más longevo del mundo

La maniobra suele implicar que las embarcaciones naveguen en paralelo, por lo general a una distancia de cientos de pies, mientras el combustible y los suministros se transfieren a través del espacio mediante mangueras y cables. Al momento los dos buques ahora navegan sin problema.

El USS Truxtun es una incorporación reciente a la gran presencia naval en el Caribe, que asciende a 12 buques, incluido el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y varios buques de asalto anfibio que transportan a miles de marines.

El USS Truxtun salió de su puerto base en Norfolk, Virginia, el 3 de febrero; el destructor tuvo que regresar a puerto durante varios días para realizar “una reparación emergente de equipo” y finalmente zarpó hacia el Caribe el 6 de febrero.

Fue hace un mes que el gobierno del presidente Donald Trump incrementó la presencia militar en la región para llevar a cabo una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, incautar petroleros sancionados.

Además con ellos llevó a cabo una redada sorpresa que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.