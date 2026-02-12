Dos buques de la Marina de EU chocan en el Caribe; hay dos militares heridos

Internacional
/ 12 febrero 2026
    Dos buques de la Marina de EU chocan en el Caribe; hay dos militares heridos
    El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía. Se reportó que los dos marinos se encuentran estables de Salud. AP.

The Wall Street Journal informó primero sobre la colisión, algo poco común en buques de guerra

WASHINGTON.-Dos militares resultaron heridos, luego de que dos buques de la Marina estadounidense desplegados como parte del enorme refuerzo militar en el mar Caribe chocaron.

El Comando Sur de Estados Unidos informó el jueves que el destructor USS Truxtun y el buque de abastecimiento USNS Supply colisionaron el miércoles mientras el buque de guerra recibía una nueva carga de suministros.

La maniobra suele implicar que las embarcaciones naveguen en paralelo, por lo general a una distancia de cientos de pies, mientras el combustible y los suministros se transfieren a través del espacio mediante mangueras y cables. Al momento los dos buques ahora navegan sin problema.

El USS Truxtun es una incorporación reciente a la gran presencia naval en el Caribe, que asciende a 12 buques, incluido el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y varios buques de asalto anfibio que transportan a miles de marines.

El USS Truxtun salió de su puerto base en Norfolk, Virginia, el 3 de febrero; el destructor tuvo que regresar a puerto durante varios días para realizar “una reparación emergente de equipo” y finalmente zarpó hacia el Caribe el 6 de febrero.

Fue hace un mes que el gobierno del presidente Donald Trump incrementó la presencia militar en la región para llevar a cabo una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, incautar petroleros sancionados.

Además con ellos llevó a cabo una redada sorpresa que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

