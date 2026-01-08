Dos heridos en Portland; agentes de ICE disparan nuevamente contra civiles
La cuenta oficial de Homeland Security argumentó que los heridos, además de ser inmigrantes ilegales, son pertenecientes a una pandilla terrorista
El 8 de enero, tras el incidente de Minneapolis con los agentes de ICE, se reportó que, en el estado de Oregón, dos civiles fueron heridos con armas de fuego, tras un tiroteo en donde estuvieron involucrados agentes federales.
El incidente ocurrió en la ciudad de Portland. Según las fuentes de la agencia de noticias, EFE, los presuntos responsables del tiroteo pertenecen a ICE, y el tiroteo se realizó en una zona residencial.
El gobierno de Oregón informó que el incidente sucedió a las 14:18 horas locales; agentes de policía acudieron a la zona residencial, ubicada en la cuadra 10200 de Southeast Main Street.
Según fuentes oficiales, las autoridades confirmaron que en el tiroteo participaron los agentes de ICE y que la policía de Portland no intervino en el incidente.
Se informó que las víctimas del tiroteo fueron una mujer y un hombre; ambos fueron hallados en el suelo con vida. Posteriormente, fueron atendidos y trasladados a emergencias para ser atendidos.
La cuenta oficial de Homeland Security de los Estados Unidos argumentó que los heridos eran inmigrantes ilegales y que son afiliados a la pandilla venezolana de Tren de Aragua; las autoridades justificaron que lo ocurrido fue por defensa propia.