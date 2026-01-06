Dos militares de EU heridos en Venezuela siguen en recuperación: CBS

/ 6 enero 2026
    Dos militares de EU heridos en Venezuela siguen en recuperación: CBS
    La operación militar estadounidense que permitió la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, dejó siete militares heridos. EFE

Los elementos de las Fuerzas Armadas fueron heridos durante la misión para capturar a Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela

La operación militar estadounidense que permitió la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, dejó siete militares heridos, de los cuales dos continúan bajo atención médica especializada, mientras que los otros cinco ya regresaron a sus funciones, informó este martes un funcionario del Pentágono a CBS News.

De acuerdo con la fuente, los dos efectivos que siguen en recuperación presentan una evolución favorable tras resultar lesionados durante el operativo realizado el pasado 3 de enero en Caracas. El funcionario destacó el desarrollo de la misión pese a su complejidad y exigencia operativa.

TE PUEDE INTERESAR: Venezuela dará de 30 a 50 millones de barriles petróleo a EU para su comercialización: Trump

“El hecho de que esta misión extremadamente compleja y agotadora se haya ejecutado con éxito con tan pocos heridos es un testimonio de la experiencia de nuestros guerreros conjuntos”, señaló el oficial del Pentágono, citado por CBS.

La operación fue ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos con el objetivo de capturar a Maduro y trasladarlo a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales. La acción ha generado una amplia controversia internacional por su alcance y legalidad, y ha sido cuestionada por distintos gobiernos y organismos internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Cuba identifica y reconoce a los 32 militares fallecidos en ataques de EU a Venezuela

Tras el operativo, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York, donde comparecieron ante un juez federal y se declararon no culpables de los cargos en su contra, mientras la comunidad internacional continúa debatiendo las implicaciones de la intervención estadounidense.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes —tres días después de la captura— que Venezuela estaría dispuesta a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su comercialización en el mercado local estadounidense, sin detallar los plazos ni los mecanismos para el traslado del crudo.

(Con información de EFE)

