‘Gracias por el afecto’... Presidente de Cuba agradece a México por envío de ayuda humanitaria

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 9 febrero 2026
    ‘Gracias por el afecto’... Presidente de Cuba agradece a México por envío de ayuda humanitaria
    Cuba agradece a México por el envío de más de 814 toneladas de ayuda humanitaria. Apoyo solidario ante sanciones, crisis económica y gestiones petroleras. VANGUARDIA/ARCHIVO

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a México el envío de más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, destacando la solidaridad bilateral

El gobierno de Cuba expresó su agradecimiento a México tras el envío de más de 814 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad, como parte de un esfuerzo de ayuda humanitaria impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, destacó el gesto a través de redes sociales, donde subrayó la solidaridad histórica del pueblo mexicano con la isla, en un contexto marcado por dificultades económicas, energéticas y comerciales.

La ayuda llega en un momento sensible para Cuba, que enfrenta los efectos del bloqueo petrolero y nuevas medidas de presión económica promovidas por Estados Unidos, lo que ha impactado sectores clave de la vida cotidiana.

ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA DESDE MÉXICO

Dos barcos militares mexicanos zarparon este fin de semana rumbo a Cuba, transportando 278 toneladas de alimentos de primera necesidad y 536 toneladas de artículos de higiene personal, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Las autoridades mexicanas indicaron que este envío representa un símbolo de solidaridad y cooperación internacional, además de reforzar la tradición diplomática de apoyo de México a los pueblos de América Latina.

Asimismo, la Cancillería señaló que se tiene previsto enviar más de 1,500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol, ampliando el alcance del respaldo humanitario a la población cubana.

AGRADECIMIENTO DE CUBA Y RESPALDO DIPLOMÁTICO

Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba”, escribió Díaz-Canel, destacando el valor político y humano del apoyo recibido.

Por su parte, el embajador cubano en México, Eugenio Martínez, afirmó que la ayuda contribuirá a mitigar los efectos de la “guerra económica” que enfrenta la isla, en referencia a las recientes decisiones del presidente estadounidense Donald Trump.

El diplomático expresó un “agradecimiento sincero y profundo” al Gobierno de México, a su pueblo y a su presidenta, resaltando la relación bilateral entre ambas naciones.

PETRÓLEO, SANCIONES Y CONTEXTO ECONÓMICO

México fue uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba en 2025, con envíos valuados en 496 millones de dólares, de acuerdo con declaraciones del director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

Sin embargo, en meses recientes, el gobierno mexicano reconoció que ha frenado los envíos de crudo para evitar la activación de aranceles y sanciones por parte de Estados Unidos, mientras mantiene abierta la vía diplomática con Washington.

Ante este escenario, la administración de Sheinbaum ha optado por reforzar la ayuda humanitaria, buscando aliviar el impacto social sin comprometer las relaciones comerciales internacionales.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA AYUDA A CUBA

· México mantiene una tradición histórica de solidaridad con Cuba desde hace décadas

· Más de 800 toneladas de ayuda equivalen a miles de despensas familiares

· Cuba enfrenta una crisis energética que afecta transporte, industria y servicios básicos

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ayuda

Localizaciones


Cuba

Personajes


Miguel Díaz-Canel
Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
En la oscuridad

En la oscuridad
true

Los abusos y el desgaste de Morena
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pedirá a Estados Unidos explicaciones sobre cómo armas y municiones de uso militar estadounidense han terminado en manos del crimen organizado en México.

Sheinbaum pedirá que EU explique porque los narcos mexicanos portan armas del ejército estadounidense
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

La alerta epidemiológica por sarampión en México ha encendido las alarmas. Aunque la vacuna es la clave, el cubrebocas regresa como un aliado táctico en zonas de riesgo para frenar el contagio aéreo.

¿Regresa el cubrebocas?... será obligatorio en estos estados por brote de sarampión
La Secretaría de Bienestar inicia la entrega de plásticos y abre nuevos registros este febrero. Conoce las fechas, requisitos y el calendario para adultos mayores y mujeres.

Pensión del Bienestar... anuncia Ariadna Montiel registro y entrega de tarjetas en febrero; estas son las fechas
La presidenta Claudia Sheinbaum elogió el mensaje de amor y unidad atribuido a Bad Bunny durante el Super Bowl 2026, mientras Donald Trump criticó duramente el espectáculo

‘El mejor antídoto contra el odio es el amor’... Sheinbaum sobre mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
Kenneth Walker III levanta el trofeo de MVP del Super Bowl LX luego de liderar el ataque terrestre en la victoria de los Seahawks de Seattle.

Kenneth Walker III es MVP del Super Bowl LX y guía el título de los Seahawks de Seattle