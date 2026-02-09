‘Gracias por el afecto’... Presidente de Cuba agradece a México por envío de ayuda humanitaria

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel , destacó el gesto a través de redes sociales, donde subrayó la solidaridad histórica del pueblo mexicano con la isla, en un contexto marcado por dificultades económicas, energéticas y comerciales .

El gobierno de Cuba expresó su agradecimiento a México tras el envío de más de 814 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad , como parte de un esfuerzo de ayuda humanitaria impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum .

La ayuda llega en un momento sensible para Cuba, que enfrenta los efectos del bloqueo petrolero y nuevas medidas de presión económica promovidas por Estados Unidos, lo que ha impactado sectores clave de la vida cotidiana.

ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA DESDE MÉXICO

Dos barcos militares mexicanos zarparon este fin de semana rumbo a Cuba, transportando 278 toneladas de alimentos de primera necesidad y 536 toneladas de artículos de higiene personal, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Las autoridades mexicanas indicaron que este envío representa un símbolo de solidaridad y cooperación internacional, además de reforzar la tradición diplomática de apoyo de México a los pueblos de América Latina.

Asimismo, la Cancillería señaló que se tiene previsto enviar más de 1,500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol, ampliando el alcance del respaldo humanitario a la población cubana.

AGRADECIMIENTO DE CUBA Y RESPALDO DIPLOMÁTICO

“Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba”, escribió Díaz-Canel, destacando el valor político y humano del apoyo recibido.

Por su parte, el embajador cubano en México, Eugenio Martínez, afirmó que la ayuda contribuirá a mitigar los efectos de la “guerra económica” que enfrenta la isla, en referencia a las recientes decisiones del presidente estadounidense Donald Trump.

El diplomático expresó un “agradecimiento sincero y profundo” al Gobierno de México, a su pueblo y a su presidenta, resaltando la relación bilateral entre ambas naciones.

PETRÓLEO, SANCIONES Y CONTEXTO ECONÓMICO

México fue uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba en 2025, con envíos valuados en 496 millones de dólares, de acuerdo con declaraciones del director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

Sin embargo, en meses recientes, el gobierno mexicano reconoció que ha frenado los envíos de crudo para evitar la activación de aranceles y sanciones por parte de Estados Unidos, mientras mantiene abierta la vía diplomática con Washington.

Ante este escenario, la administración de Sheinbaum ha optado por reforzar la ayuda humanitaria, buscando aliviar el impacto social sin comprometer las relaciones comerciales internacionales.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA AYUDA A CUBA

· México mantiene una tradición histórica de solidaridad con Cuba desde hace décadas

· Más de 800 toneladas de ayuda equivalen a miles de despensas familiares

· Cuba enfrenta una crisis energética que afecta transporte, industria y servicios básicos