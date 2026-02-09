¿Era Liam Conejo Ramos? No, él es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en show del Super Bowl LX

Show
/ 9 febrero 2026
    ¿Era Liam Conejo Ramos? No, él es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en show del Super Bowl LX
    En una parte del espectáculo se ve a Bad Bunny entregar el trofeo Grammy a un niño que aparece sentado con sus padres observando la premiación. INSTAGRAM

Desde su aparición, usuarios en redes sociales comenzaron a teorizar. El actor infantil agradeció al boricua

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX a cargo de Bad Bunny no solo tuvo una ola de representación Latinoamericana, salsa, reggaeton, apoyo a los migrantes, resistencia prolatina y la promoción del amor frente al odio, junto a personalidades como Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G y Pedro Pascal.

Pero un pequeño segmento captó la atención de millones de espectadores del Súper Tazón, luego que recientemente Benito Antonio Martínez Ocasio recibió el premio Grammy al Álbum del Año; ya que en una parte del espectáculo se ve a Bad Bunny entregar el trofeo a un niño que aparece sentado con sus padres observando la premiación a través de la televisión.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El mejor antídoto contra el odio es el amor’... Sheinbaum sobre mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Desde su aparición, usuarios en redes sociales comenzaron a teorizar que se trataba de Liam Conejo Ramos, un pequeño que semanas atrás se viralizó al ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), junto a su padre, Adrián Conejo, durante una redada en Minnesota, el pequeño llevaba puesto un gorro en forma de conejo y su mochila, quien se encuentra de regreso en casa, luego que un juez ordenara su liberación.

Sin embargo, no es así. No se trata de Liam y aquí te contamos que simboliza.

¿BAD BUNNY DE NIÑO?

Para una gran parte de la audiencia y usuarios en redes sociales, el menor representa una versión infantil del propio Benito Antonio Martínez Ocasio. Esta teoría cobra fuerza debido a la narrativa del segmento, donde el niño observa el discurso del cantante urbano durante la premiación de los Grammy en la televisión, soñando con el éxito, una clara alusión a los orígenes del cantante en Puerto Rico.

Sobre su identidad, como ya lo mencionamos, no se trata de Liam, sino de un actor infantil identificado -según reportes- como Lincoln Fox.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

El actor infantil, tras varias horas de especulación, rompió el silencio y agradeció públicamente al cantante puertorriqueño por la experiencia, afirmando que la recordará toda su vida. Compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que dejó en claro que formó parte de su participación escénica del medio tiempo.

Además, expresó su emoción en el escenario con Bad Bunny en uno de los eventos deportivos más visto del mundo. Señaló la experiencia como un momento único e irrepetible en su carrera, agradeciendo al boricua por la oportunidad de formar parte del espectáculo.

“¡Recordaré este día para siempre! @badbunnypr, fue el mayor honor de mi vida”, escribió Fox, acompañando con emojis de un conejo, un trofeo y un balón de futbol americano.

Aunque también sugieren que el segmento diseña una manifestación contra las políticas del ICE tras la polémica que generó la detención del menor en Minneapolis.

TE PUEDE INTERESAR: Lleva Bad Bunny un ‘pedacito’ de Puerto Rico al Super Bowl junto a Lady Gaga y Ricky Martin

CASO LIAM CONEJO RAMOS

Liam Ramos fue detenido el pasado 20 de enero en Minnesota junto a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, ambos fueron trasladados a un centro de detención en Dilley, Texas, donde permanecieron hasta que un juez federal ordena su liberación el 1 de febrero de 2026.

Durante el tiempo que estuvieron detenidos, Adrián Conejo explicó a medios, como Telemundo, la gravedad del trauma que vivieron: “Mi hijo Liam todavía está asustado, tiene miedo de todo lo que pasó”. El legislador Joaquín Castro visitó a la familia durante su encierro, a externa su preocupación tras observar que el niño se encuentra deprimido y pasa la mayor parte del tiempo dormido debido a las condiciones de la detención. A pesar de su liberación, la familia asegura que se mantienen “escondidos” por temor a una nueva detención.

Pese al posicionamiento del cantante puertorriqueño contra las redadas migratorias, no existe ninguna confirmación de que haya dedicado ese momento a Conejo Ramos, ni que él menor haya participado en el espectáculo.

TE PUEDE INTERESAR: Celebridades y niños durmiendo en sillas: Los memes del Show de Medio Tiempo con Bad Bunny

Bad Bunny refuerza este contexto social durante el show portando un balón de fútbol americano con la leyenda: “Juntos, somos América”. Según fuentes como The Guardian, la inclusión de este segmento es una herramienta de crítica social frente a las políticas migratorias vigentes en 2026.

Reafirmando que los latinos son un elemento central en la cultura estadounidense, transformando el evento deportivo con mayor relevancia en Estados Unidos en una plataforma de visibilidad para quienes, como la familia Conejo Ramos, enfrentan la incertidumbre legal en territorio norteamericano.

(Con información de El Universal)

