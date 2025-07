$!Dreamers: se sienten extranjeros donde crecieron

MIAMI, EU.- Los dreamers llegaron a Estados Unidos siendo niños, crecieron en las mismas escuelas de quienes nacieron en el país, aprendieron el idioma y, ahora, bajo la segunda presidencia de Donald Trump, viven cada día como si fueran intrusos. Este 4 de julio, Día de la Independencia, dicen no tener qué celebrar.

“Llegué en brazos de mi madre cuando tenía tres años”, cuenta Esmeralda Vázquez, quien hoy tiene 27 años y trabaja como asistente médica en un hospital del área de Houston.

“Mi mamá cruzó la frontera caminando de noche por el desierto, ella cargándome, dice que no sabe quién de las dos temblaba más. No me acuerdo de México. Mi primer recuerdo es en el kínder, en San Antonio, Texas. Yo no sabía que un día me iban a señalar diciendo que no pertenecía a este país sólo porque no nací aquí. Pero luego, cuando creces, es peor; te lo gritan en la cara”, dice con la voz entre quebrada.

Con las políticas de Trump, no hay mucho que celebrar. “¿Cómo celebro el 4 de julio si tengo que renovar cada dos años mi derecho a quedarme en el país donde me crié?”, pregunta Luis Medina, beneficiario del programa DACA desde 2014. “Cuando era niño, me gustaba recitar un poema a la bandera [de EU], me gustaba hacerlo; y como a cualquier otro niño, me enseñaron que este país es mío. ¿A qué hora cambió todo? Ahora tengo que estar pendiente del correo para saber si me van a dejar quedarme, como si fuera un favor el que me hacen”, comenta a este diario indignado.

Tom Homan, zar fronterizo, ha asegurado que la nueva estrategia es “priorizar la detención de aquellos que se han beneficiado de políticas ilegítimas como DACA” y ha sugerido que muchas renovaciones serán objeto de revisión exhaustiva. De los más de 850 mil jóvenes inscritos en 2012, ahora hay un registro de más de 530 mil.

Trump, en un mitin, fue más cruel: señaló que “los dreamers no son el futuro de América, son una carga heredada. Ya no les debemos nada. Los que vinieron ilegalmente, aunque fueran bebés, vinieron violando nuestras leyes”.