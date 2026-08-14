Drones rusos matan a una mujer y a su hijo de 9 años en su casa; suben las bajas civiles en Ucrania

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Drones rusos matan a una mujer y a su hijo de 9 años en su casa; suben las bajas civiles en Ucrania
    Zelenskyy ha aceptado un alto el fuego incondicional exigido por Trump, pero Putin se ha negado, exigiendo primero un acuerdo de paz integral, y Lavrov destacó que esa posición no ha cambiado. AP.
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Guerras

Localizaciones


Rusia
Ucrania

El incidente se produjo un día después de que Naciones Unidas reportara que julio fue el mes más letal para la población civil ucraniana

KIEV (AP) — Drones rusos propulsados por reactores atacaron el viernes una vivienda en el norte de Ucrania y se cobraron la vida de una mujer de 29 años y de su hijo de 9, informaron las autoridades.

Al menos 437 civiles fallecieron y 2.610 resultaron heridos el mes pasado, indicó la misión de monitoreo de la ONU en Kiev, mientras Rusia intensificaba sus bombardeos sobre pueblos y ciudades ucranianos. Eso fue un 70% más que en julio del año pasado y un 30% más que en junio de este año.

TE PUEDE INTERESAR: Irán exige una indemnización por el derrame de petróleo en el estrecho de Ormuz

En total, desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, los observadores de derechos humanos de la entidad afirman que la guerra ha matado al menos a 16.874 civiles, incluidos 820 niños, y ha dejado 51.273 heridos, de los cuales 3.126 son menores.

“Este año, el número de civiles muertos y heridos ha aumentado cada mes. Esa tendencia se aceleró bruscamente en julio”, afirmó Danielle Bell, jefa de la misión de monitoreo de derechos humanos de la ONU en Kiev. “La cifra de víctimas civiles en julio fue la más alta que documentamos en un solo mes desde marzo de 2022”.

El ataque ruso en la región norteña de Sumy a primera hora del viernes también causó cuatro heridos, entre ellos el padre y la abuela del niño fallecido, que fueron hospitalizados con quemaduras graves, según el jefe de la administración militar regional, Oleh Hryhorov.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras

Localizaciones


Rusia
Ucrania

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
La gran pesca

La gran pesca
true

Las listas del miedo de la 4T
La mandataria también informó que ya inició la grabación de los spots de esa campaña.

Sheinbaum anuncia gira por su segundo informe; recorrerá el país y cerrará en CDMX
Claudia Sheinbaum cuestionó a Alejandro Moreno por recurrir a autoridades de EU para pedir la cancelación de visas de ciudadanos mexicanos.

Sheinbaum critica a ‘Alito’ Moreno por acudir a EU tras cancelación de visa de Andy López Beltrán
El SMN y Conagua mantienen alerta climatológica por lluvias muy fuertes, vientos de hasta 70 km/h y temperaturas de hasta 45 °C en México.

Monzón mexicano e inestabilidad atmosférica azotarán con lluvias torrenciales y vientos de hasta 70 km/h

La cancelación de la visa americana de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha generado la duda de los motivos de suspensión del documento.

¿Te pueden quitar la visa americana? Motivos por los que EU la cancela
Celebración. La familia Pinault dio la bienvenida al pequeño François, quien lleva el mismo nombre que su padre y su abuelo.

¡Salma Hayek ya es ‘abuela’! Nace el primer nieto de la actriz
Julián Quiñones participó directamente en dos anotaciones durante el debut victorioso del Al-Qadsiah en la Liga de Arabia Saudita.

Julián Quiñones arranca encendido: gol y asistencia en triunfo del Al-Qadsiah