Drones rusos matan a una mujer y a su hijo de 9 años en su casa; suben las bajas civiles en Ucrania

KIEV (AP) — Drones rusos propulsados por reactores atacaron el viernes una vivienda en el norte de Ucrania y se cobraron la vida de una mujer de 29 años y de su hijo de 9, informaron las autoridades.

Al menos 437 civiles fallecieron y 2.610 resultaron heridos el mes pasado, indicó la misión de monitoreo de la ONU en Kiev, mientras Rusia intensificaba sus bombardeos sobre pueblos y ciudades ucranianos. Eso fue un 70% más que en julio del año pasado y un 30% más que en junio de este año.

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En total, desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, los observadores de derechos humanos de la entidad afirman que la guerra ha matado al menos a 16.874 civiles, incluidos 820 niños, y ha dejado 51.273 heridos, de los cuales 3.126 son menores.

“Este año, el número de civiles muertos y heridos ha aumentado cada mes. Esa tendencia se aceleró bruscamente en julio”, afirmó Danielle Bell, jefa de la misión de monitoreo de derechos humanos de la ONU en Kiev. “La cifra de víctimas civiles en julio fue la más alta que documentamos en un solo mes desde marzo de 2022”.

El ataque ruso en la región norteña de Sumy a primera hora del viernes también causó cuatro heridos, entre ellos el padre y la abuela del niño fallecido, que fueron hospitalizados con quemaduras graves, según el jefe de la administración militar regional, Oleh Hryhorov.