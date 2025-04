Durante su papado Francisco recorrió un camino problemático al abordar el abuso sexual del clero

Su respuesta tocó una fibra sensible en Chile, que apenas comenzaba a aceptar un horrible legado de abuso clerical, y llevó al principal asesor de protección infantil de Francisco a reprender severamente al papa por sus palabras.

Un reportero de televisión le preguntó a Francisco sobre un obispo chileno que había sido acusado por las víctimas de haber encubierto los crímenes del pedófilo más notorio de Chile. El papa había estado defendiendo al obispo durante años y respondió que “ no había ni una pizca de prueba en su contra. Todo es calumnia. ¿Está claro? ”.

Francisco creó desde el principio una comisión sobre abuso sexual para asesorar a la Iglesia sobre las mejores prácticas y puso a cargo a un funcionario de confianza, el cardenal Sean O’Malley de Boston. Pero la comisión perdió su influencia después de unos años y su recomendación principal, la creación de un tribunal para juzgar a los obispos que encubrieron a sacerdotes abusadores, no llegó a ninguna parte.

Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Karadima que recibió la disculpa personal del papa ese año, desarrolló posteriormente una amistad personal con el pontífice.

“Él sinceramente quería hacer algo y lo transmitió”, dijo Cruz.

2018 FUE UN PUNTO DE INFLEXIÓN PARA FRANCISCO

Años más tarde, Francisco reconoció que 2018 fue el punto de inflexión o “conversión” en su comprensión sobre el abuso y dio crédito a los periodistas, incluida The Associated Press, por haberlo iluminado.

“No podía creerlo. Usted fue quien en el avión me dijo: ‘No, no es así, Padre’”, dijo Francisco a la AP en una entrevista de 2023. Haciendo un gesto que indicaba que su cabeza había explotado, el papa continuó: “Fue entonces cuando estalló la bomba, cuando vi la corrupción de muchos obispos en esto”.

A mediados de 2018, Francisco había expiado en gran medida el escándalo de Chile. Pero entonces llegó la siguiente crisis.

UN CARDENAL ESTADOUNIDENSE ENVUELTO EN UN ESCÁNDALO

En julio del mismo año, Francisco destituyó al alguna vez influyente cardenal estadounidense Theodore McCarrick después de que investigadores de la Iglesia señalaran que una acusación de que había manoseado a un monaguillo adolescente en la década de 1970 era creíble. Posteriormente, varios exseminaristas y sacerdotes informaron que McCarrick los había acosado o había abusado de ellos siendo adultos.

Al parecer, era sabido entre los líderes de Estados Unidos y del Vaticano que el “tío Ted”, como McCarrick era conocido, se acostaba con seminaristas y, a pesar de ello, así ascendió de manera constante en las filas de la Iglesia.

Habiendo destituido a McCarrick y aprobado un juicio canónico en su contra, Francisco debería haber surgido como el héroe de la saga, ya que corrigió el error de San Juan Pablo II, quien había promovido a McCarrick a pesar de su reputación.

Sin embargo, la victoria de Francisco se vio truncada cuando un exembajador del Vaticano en Estados Unidos acusó al propio papa de participar en el encubrimiento de McCarrick.

En una denuncia de 11 páginas en agosto de 2018, el arzobispo Carlo Maria Vigano afirmó que le había dicho a Francisco en 2013, al comienzo de su pontificado, que McCarrick había “corrompido a una generación” de seminaristas y sacerdotes y que el Papa Benedicto XVI había sancionado a McCarrick por su conducta sexual inapropiada. Vigano afirmó que Francisco ignoró su advertencia de 2013, rehabilitó a McCarrick y pidió a Francisco que dimitiera.

Francisco no respondió inicialmente. Pero autorizó una investigación de dos años sobre McCarrick y descubrió que, durante tres décadas, obispos, cardenales y papas restaron importancia o descartaron múltiples informes de conducta sexual inapropiada en su contra. El informe libró de responsabilidad a Francisco y encontró que Vigano no había logrado monitorear a McCarrick mientras fue embajador de Estados Unidos.

FRANCISCO RESPONSABILIZA A LA JERARQUÍA

La crisis llevó a Francisco a tomar medidas aún más audaces para que la jerarquía rindiera cuentas por encubrir los abusos. En 2019, convocó al Vaticano a los jefes de las conferencias episcopales de todo el mundo para inculcarles la necesidad de actuar para prevenir los abusos y castigar a los sacerdotes infractores.

Cambió la ley de la Iglesia para eliminar el “secreto pontificio” que encubría los casos de abuso y aprobó una ley que exige que el personal de la Iglesia informe de las acusaciones internamente, aunque no a la policía. Aprobó procedimientos para investigar a los obispos que abusaron o encubrieron a sacerdotes pedófilos, buscando poner fin a la tradición de impunidad de la jerarquía.

Ivereigh, el biógrafo papal, dijo que esas reformas fueron el resultado de la curva de aprendizaje de Francisco sobre el abuso.

“Creo que entendió que en la raíz de la crisis de abuso sexual había una cultura y una mentalidad que constantemente llamaba clericalismo, un sentido de derecho, y que en última instancia conducía no sólo al abuso de poder y al abuso sexual, sino a su encubrimiento”, dijo Ivereigh.

AÚN QUEDAN PREGUNTAS PENDIENTES SOBRE EL ABUSO

Las preguntas continuaron persiguiendo a Francisco incluso después de que pasó el escándalo.

Un caso que lo persiguió durante años fue el del obispo argentino Gustavo Zanchetta, quien fue acusado y finalmente condenado por un tribunal argentino por abusar de sus seminaristas. Francisco había creado un trabajo para Zanchetta en el Vaticano después de que lo acusaran de mala conducta, sacándolo de Argentina por supuestas razones de “salud”.

Francisco nunca respondió a los cuestionamientos sobre el reverendo Julio Grassi, quien fue el abusador sexual clerical más notorio de Argentina. Mientras Francisco era arzobispo de Buenos Aires, encargó un estudio sobre la condena de Grassi que concluyó que era inocente, que sus víctimas mentían y que el caso nunca debería haber ido a juicio. La Corte Suprema de Argentina confirmó la condena.

“Antes de que el Papa Francisco pueda exigir responsabilidades a los obispos y otros líderes de la Iglesia, tiene que reconocer el daño que él mismo causó a las víctimas en Argentina”, dijo Anne Barrett Doyle del recurso en línea Bishop Accountability, que presionó a Francisco para que fuera aún más duro con respecto a los abusos y los encubrimientos a lo largo de su pontificado.

Por Nicole Winfield, The Associated Pres.