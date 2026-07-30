Economía de Estados Unidos crece 1.5% en el segundo trimestre de 2026

WASHINGTON.- El producto interior bruto (PIB) de EU creció un 0.4% en abril-junio con respecto al primer trimestre de 2026, mientras que la economía estadounidense se expandió un 1.5% a ritmo anualizado, una caída frente al 2.1% del periodo anterior, informó este jueves el Buró de Análisis Económico (BEA).

Estos datos se alinean con la desaceleración pronosticada por los analistas y el mercado para esta etapa, aunque queda ligeramente por debajo del 1.8% previsto, que apuntaba a una influencia positiva de la inversión en tecnología y la inteligencia artificial.

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“Los motores fundamentales del crecimiento económico siguen cobrando fuerza gracias a la agenda económica del presidente Trump: tanto el crecimiento del consumo como el de la inversión superaron ampliamente las expectativas en el segundo trimestre”, escribió en X el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

Según Desai, “a pesar de los posibles desfases en los datos de inventarios, el informe del PIB del segundo trimestre confirma que el consumidor estadounidense mantiene su resiliencia y que la recuperación a largo plazo de la base industrial de Estados Unidos avanza sin pausa”, algo que también atribuyó a la gestión de Donald Trump.

Estos incrementos fueron parcialmente compensados por una disminución del 0.8% en el gasto público, que bajó con respecto al aumento del 4.4% registrado en enero-marzo, según el informe del BEA.

Las importaciones, que restan al cálculo del PIB, aumentaron un 11.5%, tres décimas menos que el dato anterior. Aquí matiza Desai que esta subida “se debió exclusivamente a las cifras récord de importación de bienes de capital, es decir, la maquinaria y el equipo que impulsarán el crecimiento futuro”.

El gasto en defensa aumentó un 2.4% frente al 2.1% del primer trimestre, en un contexto marcado por la guerra lanzada por EU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y cuyos efectos han sacudido a las economías mundiales, disparando los precios de los hidrocarburos y aumentado la incertidumbre en los mercados.

Por otro lado, el dato del gasto federal total cayó un 4.1%, en contraste con el crecimiento del 9.4% de los primeros meses de 2026.

El índice de gasto en consumo personal (PCE), un indicador similar al deflactor del PIB, subió un 5.1% anualizado en el segundo trimestre, mientras que el dato subyacente, que excluye los alimentos y la energía, aumentó un 3.4%.

El PIB, junto a la inflación y los datos de empleo, son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria.

La Fed mantuvo estables los tipos de interés en el rango del 3.5 y el 3.75% al término de su reunión de este miércoles, la segunda presidida por Kevin Warsh como jefe del banco central.