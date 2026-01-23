Ejército danés continuará las maniobras en Groenlandia con los aliados durante todo 2026

COPENHAGUE. Las maniobras del Ejército danés en Groenlandia para reforzar la seguridad y la presencia militar en la isla ártica continuarán durante todo el año, junto con países aliados de la OTAN, informó este viernes el mando militar de este país nórdico.

Varios países europeos como Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y los nórdicos han enviado la última semana soldados a este territorio autónomo danés con el objetivo final de participar en las maniobras ‘Arctic Endurance’, que suponen una continuación de las actividades militares iniciadas el año pasado.

“La tarea de esos países consiste inicialmente en explorar las posibilidades para apoyar ‘Arctic Endurance’, que está planeado que dure todo 2026 en y alrededor de Groenlandia”, señaló el mando del Ejército danés en un comunicado.

Las autoridades militares danesas añadieron que más países de la OTAN han mostrado interés en enviar equipos de reconocimiento a la isla ártica y que se espera que se incorporen a lo largo del año a las maniobras, que incluyen ejercicios por tierra, mar y aire.

El Ejército danés resaltó que el núcleo de las maniobras lo forman los 90 soldados que conforman el Comando Ártico, a los que se han añadido otros enviados desde Dinamarca, pero sin especificar ninguna cifra.

Según el canal danés TV2, alrededor de 300 soldados daneses han llegado a la isla la última semana y han sido distribuidos entre Nuuk, la capital, y Kangerlussuaq (oeste).

Entre sus tareas figura la protección de infraestructura crítica y patrullas de reconocimiento.