Unión Europea se cansa de Trump y advierte ante nuevas escaladas

BRUSELAS- Los países de la Unión Europea (UE) escenificaron hoy su “unidad” y “firmeza” en apoyo a Dinamarca y Groenlandia tras la crisis con Estados Unidos, y advirtieron con represalias en caso de nueva escalada en unas relaciones transatlánticas que consideran dañadas por los vaivenes de Donald Trump. Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete enviaron este mensaje en la cumbre convocada con urgencia el pasado fin de semana para abordar las amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra varios países europeos, tras reiterar su voluntad de tomar el control de la isla del Ártico perteneciente a Dinamarca. TE PUEDE INTERESAR: Tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia, líderes de la UE se reúnen para trazar un nuevo en las relaciones transatlánticas La cita tuvo lugar hacia el final de una semana de frenética actividad diplomática en diversos frentes, con la maquinaria europea a máximo rendimiento en Bruselas para responder a una crisis sin precedentes en las relaciones con Washington y una sucesión de contactos entre líderes y mensajes enviados desde el Foro de Davos (Suiza).

Desde allí, Trump dio marcha atrás en sus amenazas de emplear la fuerza militar y de recurrir de nuevo a los aranceles como medida de presión, y anunció un principio de acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que según dijo satisfacía a todas las partes. SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL INNEGOCIABLES La UE mostró en la cumbre su voluntad de desempeñar “un papel más fuerte” en el Ártico, principalmente en cooperación con la OTAN y con base en sus «intereses compartidos», según dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al término de la reunión. En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, dijo que los Veintisiete intensificarán sus inversiones y sus esfuerzos de seguridad en la región. TE PUEDE INTERESAR: La defensa de Europa demanda procesos de financiación y compra conjuntos Costa, no obstante, advirtió que “solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia”, y añadió que la UE “seguirá defendiendo sus intereses y se protegerá a sí misma y a sus Estados miembros” frente a «cualquier forma de coerción». La UE “tiene el poder y las herramientas para hacerlo y lo hará si y cuando sea necesario”, subrayó. Los líderes participantes en la cumbre no hicieron alusión al preacuerdo alcanzado entre Rutte y Trump, cuyos detalles no se han hecho públicos. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reiteró antes de la cita que su país no puede negociar en torno a su propia soberanía y que cualquier acuerdo debe respetar la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia. PREPARARSE PARA LAS PRÓXIMAS CRISIS Los líderes europeos dieron la bienvenida a la desescalada por parte del mandatario republicano aunque señalaron la necesidad de blindarse ante futuras maniobras del mismo tipo, además de señalar la desconfianza creciente hacia su socio al otro lado del Atlántico.