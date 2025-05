El 71% de las mujeres en los países árabes no tiene cuenta de banco ni usa dinero en el celular

EL CAIRO- “La región no solo se encuentra rezagada frente a otras con un PIB per cápita similar, como Asia Oriental y el Pacífico (81 % de mujeres que sí tienen cuenta de banco y dinero móvil) o América Latina y el Caribe (70 %), sino también respecto a regiones con menor PIB per cápita, como Asia Meridional (66 %) y África Subsahariana (49 %)”, subrayó un informe publicado por la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO).

La organización lamentó que estos datos convierten a la región árabe “en la de peor desempeño mundial en inclusión financiera femenina”.

TE PUEDE INTERESAR: Brecha salarial entre hombres y mujeres en México es de hasta un 35%: AMMJE

En este sentido, el informe apunta a que la “disparidad refleja barreras sistémicas profundamente arraigadas en la región, como legislación discriminatoria, normas sociales restrictivas, limitada alfabetización financiera y desigual acceso a tecnologías digitales, factores que obstaculizan de manera desproporcionada la participación de las mujeres en los sistemas financieros formales”.

El estudio señala que la inclusión financiera es más elevada en los países de ingresos altos, tanto para mujeres como para hombres, y destacó el caso de «excepción destacable» de Emiratos Árabes Unidos, donde la tasa de tenencia de cuentas entre mujeres (87 %) supera a la de los hombres (85 %), siendo este el único país de la región árabe en el que ocurre esto.

La CESPAO instó a los países de renta media y baja de la región a hacer «inversiones específicas en infraestructuras, conectividad digital, alfabetización y soluciones de microfinanciación para ampliar el acceso de las mujeres a los servicios financieros» con el fin de mejorar el empoderamiento económico femenino.

BRECHA DIGITAL DENTRO DE LA BRECHA

Apenas el 21 % de las personas con alguna discapacidad accede a servicios financieros formales en la región, “a menudo debido a prácticas discriminatorias, infraestructuras inaccesibles o la ausencia de una regulación adecuada”.

Además, el informe evidencia que entre las zonas rurales y urbanas existe una marcada diferencia en el acceso a los sistemas financieros.