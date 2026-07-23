El acuerdo entre EU y Arabia Saudita suscita temores de una carrera armamentista nuclear mundial

En Europa, Asia y Medio Oriente, los países buscan capacidades nucleares para protegerse de vecinos agresivos y de un Washington que se retira, lo cual podría crear una era más desenfrenada. Cuando el presidente Dwight D. Eisenhower acudió a la Organización de Naciones Unidas en 1953 para ofrecer a los países tecnología y conocimientos nucleares a cambio de la promesa de usos de manera pacífica, la política recibió una abreviatura memorable: “Átomos para la paz”. Siete décadas después, podría recibir una frase menos idealista: cobertura nuclear.

El acuerdo nuclear civil del presidente Donald Trump con Arabia Saudita, anunciado esta semana, refleja un mundo volátil en el que los aliados de Estados Unidos buscan capacidades nucleares para protegerse contra vecinos depredadores, interrupciones energéticas perjudiciales y el cada vez más reducido paraguas de seguridad de Estados Unidos. También refleja a una Casa Blanca, ávida de acuerdos lucrativos para las empresas estadounidenses, que está dispuesta a flexibilizar los estándares de no proliferación para un socio favorecido en una región peligrosa.

El acuerdo con Arabia Saudita podría permitirle, a la larga, enriquecer combustible para reactores nucleares y limitar los sitios que los inspectores internacionales podrían visitar para garantizar su intención pacífica. Ambas concesiones, inauditas en los recientes acuerdos nucleares civiles de Estados Unidos, alimentarán los temores de que los saudíes puedan dar un giro hacia un programa de armas nucleares. El príncipe heredero Mohammed bin Salman, líder saudí de facto, no ha ocultado esa posibilidad. Si Irán obtiene una bomba nuclear, ha advertido, los saudíes harán lo mismo.

Triunfobuscó disipar tales preocupaciones el jueves, al declarar que el acuerdo se limitaba a los usos civiles de la tecnología nuclear. Pero dada la accidentada historia de dichos acuerdos, era poco probable que sus comentarios calmaran las preocupaciones sobre una nueva carrera armamentista mundial.

“Estamos de vuelta en una era de cobertura nuclear” , dijo Vipin Narang, profesor de Seguridad Nuclear y Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. “Tienes muchos países nerviosos que se enfrentan a una situación de seguridad en deterioro y que no están seguros de poder depender de sus protectores formales o informales” . “Vamos a ver un torrente de Estados en busca de la capacidad de llevar a cabo un programa militar” que podría producir un arma, dijo Narang, quien trabajó en política nuclear en el Pentágono durante el gobierno de Joe Biden. Gary Samore, profesor de Política en la Universidad de Brandeis que asesoró en las negociaciones de control de armas en los gobiernos de Barack Obama y Bill Clinton, dijo que a países esos a veces se les llamaba “proliferadores amistosos”. No todos ellos, o incluso ninguno, buscarán finalmente desarrollar una bomba, dijeron los expertos. El último país en ingresar al club de los Estados con armas nucleares fue Corea del Norte en 2006. Pero sí sugiere un nuevo período riesgoso, en el que el mercado nuclear mundial podría volverse más desenfrenado y menos sujeto a las reglas. Es probable que los compradores nucleares, inquietos por el cambio en la postura global de Estados Unidos, hagan mayores exigencias, mientras que los vendedores rivales, como Rusia y China, podrían aprovechar el precedente saudí para concederlas. “Está muy conectado con el daño que Trump ha hecho a la credibilidad de Estados Unidos como garantía de seguridad” , dijo Samore. En países como Alemania y Polonia, Corea del Sur y Japón, los gobiernos sin armas nucleares debaten la necesidad de buscarlas. Corea del Sur, amenazada por un Norte con armas nucleares , ha iniciado un plan para desarrollar una flota de submarinos de propulsión nuclear, con el apoyo de Estados Unidos. El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, dijo esta semana que su país necesitaba confrontar el papel de las armas nucleares en su defensa, a pesar de una prolongada aversión arraigada en la destrucción de Hiroshima y Nagasaki en tiempos de guerra. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha dicho que su país debería emprender un programa nuclear, mientras que el canciller alemán Friedrich Merz se ha unido a un grupo directivo nuclear de alto nivel con Francia y otros países europeos.

Francia, que junto con el Reino Unido es una de las dos potencias nucleares de Europa occidental, ha prometido ampliar su arsenal y ofrecer una forma de disuasión extendida a sus vecinos para compensar la retirada de Trump. En una muestra de cooperación, París envió recientemente un avión de combate con capacidad nuclear a una base aérea alemana. “El próximo medio siglo será una era de armas nucleares”, dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en marzo. Anunciaba el cambio en la doctrina nuclear de su país hacia una de “disuasión avanzada” : el uso de las armas nucleares de Francia para prevenir ataques en territorios más allá de sus propias fronteras. Durante ese discurso, Macron habló de un mundo lleno de puntos conflictivos nucleares: India, Pakistán, Corea del Norte y China. Pero los expertos dijeron que la oferta de disuasión de Francia a sus vecinos europeos podría mitigar el interés de los aliados en adquirir capacidades nucleares. Si bien un paraguas nuclear francés no sería un reemplazo del proporcionado por Estados Unidos, aun así podría actuar como un disuasivo. “La mejor herramienta de no proliferación que Estados Unidos haya tenido jamás son sus alianzas militares”, dijo Matthew Fuhrmann, profesor de Estudios de Seguridad en la Universidad de Texas. “Si Estados Unidos no hubiera extendido la protección nuclear a tantos países como lo hizo, estaríamos en un mundo con más Estados con armas nucleares” . El mayor protagonismo de Francia, dijo, reduciría el riesgo de que otros países europeos busquen un arma. “Pero no creo que reduzca su deseo de cobertura” , añadió, y señaló que el mero hecho de tener un programa nuclear civil da a los países influencia sobre potencias nucleares como Estados Unidos. Resulta irónico que Francia desempeñe un papel moderador, dado que, históricamente, el país ha sido uno de los vendedores más prolíficos de tecnología nuclear. Francia ayudó a construir programas nucleares en Israel, Irak y Pakistán. El ritmo de los acuerdos nucleares había disminuido en los últimos años, indicó Fuhrmann, en parte debido a que la demanda mundial de energía nuclear se desplomó después del accidente nuclear de Fukushima en Japón en 2011. Pero las preocupaciones sobre la seguridad energética aumentaron después de la invasión rusa de Ucrania en 2022 y se dispararon nuevamente después de que la guerra estadounidense-israelí contra Irán hizo que Teherán detuviera el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Al llegar a un acuerdo con Estados Unidos, Arabia Saudita sigue los pasos de los Emiratos Árabes Unidos, que firmaron un acuerdo nuclear civil con el gobierno de Obama en 2009. Dicho acuerdo no permitía a los Emiratos enriquecer combustible nuclear, lo cual cortó su camino para producir un arma, y contemplaba inspecciones estrictas. Los expertos lo calificaron como el “estándar de oro” de la no proliferación. Además de relajar esas restricciones, Trump inicialmente descartó una condición en la que insistió su predecesor, el presidente Joe Biden, de que Arabia Saudita normalizara las relaciones con Israel. El jueves, Trump dio marcha atrás y dijo que, de hecho, haría de ello un requisito del acuerdo. El gobierno saudí no hizo comentarios de inmediato. Las concesiones originales del acuerdo, dijeron los analistas, reflejaban el reconocimiento de Trump de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán había desestabilizado a Arabia Saudita ya toda la región. “Este acuerdo es una confirmación tangible de la erosión de la confianza y la credibilidad en Washington como resultado de la guerra de Irán” , dijo Suzanne Maloney, experta en Irán, quien es vicepresidenta y directora del programa de Política Exterior de la Brookings Institution, una organización de investigación en Washington.