El ataque de Ucrania a un barco iraní muestra cómo dos guerras podrían salir de control

NUEVA YORK- Irán brindó ayuda militar a Rusia para su guerra contra Ucrania. ¿Estamos ante la convergencia de dos grandes conflictos? Ucrania e Irán, dos países en guerra con potencias nucleares, se acercaron peligrosamente a un conflicto entre sí en días recientes, cuando el ejército ucraniano atacó a un buque de carga comercial iraní en el mar Caspio. El ataque mató a un marinero civil iraní. Ucrania dijo que el barco transportaba equipo militar a Rusia. Irán consideró tomar represalias, pero los diplomáticos desactivaron la crisis mediante una llamada telefónica.

Para los analistas que observan de cerca ambas guerras, era solo cuestión de tiempo antes de que la violencia entre Ucrania e Irán escalara. Las preguntas que ahora enfrentan los gobiernos de todo el mundo son si las guerras están convergiendo y cuándo podría darse el próximo detonante. Si los conflictos se fusionan de manera más directa, el resultado podría ser cataclísmico, con múltiples países, entre ellos Estados Unidos y Rusia, involucrados en una guerra abierta que abarcaría Eurasia y el Medio Oriente. Ambas guerras ya han atraído a una infinidad de países. Con apoyo estadounidense y europeo, Ucrania se ha estado defendiendo de una invasión a gran escala por parte de Rusia desde 2022, mientras que Irán y Corea del Norte han enviado armas e incluso tropas para ayudar al ejército del presidente Vladimir Putin. En febrero, Irán también se vio sumido en una guerra a gran escala, cuando Estados Unidos e Israel atacaron. Según un recuento, al menos 17 países, entre ellos Arabia Saudita, Catar, Jordania, Líbano e Irak, se han visto involucrados. “En realidad, los dos conflictos en Ucrania e Irán han estado entrelazados desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022”, dijo Alina Polyakova, presidenta del Centro de Análisis de Políticas Europeas, un grupo de investigación en Washington que aboga por un fuerte apoyo de EE. UU. a Ucrania.

Rusia e Irán tienen una asociación de larga data, y ambos han estado del mismo lado en conflictos recientes, incluida la guerra civil en Siria. Por lo tanto, tal vez no ha sorprendido que Irán diera ayuda armamentística a Rusia poco después de que el ejército de Putin invadió Ucrania. Irán envió drones e instructores de drones para trabajar con el ejército ruso en Crimea, la península que Rusia arrebató a Ucrania en 2014. La simbiosis es evidente en la naturaleza circular de esa asociación: Rusia mejoró los drones iraníes, comenzó a producirlos en masa y ahora está enviando las nuevas versiones a Irán para usarlas contra Estados Unidos e Israel. El gobierno de Estados Unidos también ha dicho que Irán proporcionó misiles balísticos a Rusia. En la guerra en el Medio Oriente, Rusia ha brindado a Irán inteligencia recopilada por satélites sobre activos militares estadounidenses en la región. Funcionarios de Estados Unidos dicen que los recientes ataques iraníes contra las tropas y sitios militares estadounidenses han sido más precisos y mortíferos. Un ataque a finales de este mes mató a tres elementos militares estadounidenses en Jordania.

Cuando un reportero le preguntó la semana pasada si Rusia y China estaban dando información sobre objetivos a Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó responder, excepto para decir que nada de lo que China había hecho “ha cambiado de ninguna manera la trayectoria” de la guerra. No mencionó a Rusia. William Taylor, embajador de Estados Unidos en Ucrania en los gobiernos de Bush y Obama y jefe de la embajada en Kiev durante el primer gobierno de Trump, dijo que las guerras “se superponen pero no se han fusionado”. “Ucrania está únicamente enfocada en derrotar la invasión rusa —una amenaza existencial para la nación— por todos y cada uno de los medios posibles”, dijo. Eso incluye el uso de medios militares para detener el apoyo que otras naciones están brindando a Rusia. “Ucrania no busca un conflicto con Irán, pero está obligada a actuar para cortar el apoyo a Rusia de donde sea que provenga”, dijo Taylor. No estaba claro si otro ataque de este tipo podría volver a ocurrir. La embajadora de Ucrania en Washington, Olha Stefanishyna, dijo el jueves en una sesión informativa organizada por The Christian Science Monitor que no es política de su gobierno intentar conectar las dos guerras. El reciente ataque al barco iraní, dijo, había sido “no intencional”. La innovación en drones y antidrones ha sido central para la guerra en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo en marzo que iba a enviar a más de 200 expertos militares a Medio Oriente para ayudar a los países de la región a defenderse de los drones iraníes.