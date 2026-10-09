El bloguero militar ruso prorruso Mikhail Zvinchuk fue arrestado en Montenegro

Un destacado bloguero militar ruso prorruso, con supuestos vínculos con los servicios de inteligencia rusos, ha sido arrestado en Montenegro tras advertencias sobre intentos de desestabilizar el país balcánico, según han informado las autoridades. Mikhail Zvinchuk, fundador del influyente blog de guerra Rybar, fue detenido el viernes junto con su esposa y otros tres rusos por la policía y agentes de seguridad en la ciudad turística adriática de Risan, bajo la sospecha de difundir la influencia rusa, según informaron los medios locales.

El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajić, confirmó la detención de Zvinchuk en una publicación en X, diciendo que se produjo tras las advertencias de que el país se enfrentaría a intentos de desestabilización y guerra híbrida. El canal de noticias ruso Baza, a través de Telegram, informó que agentes de policía detuvieron a Zvinchuk en el lujoso hotel Mövenpick de Risan. Añadió que el grupo fue trasladado a Podgorica, la capital de Montenegro, para ser interrogado y que les confiscaron sus teléfonos y pasaportes. Fundado en 2018 por Zvinchuk, exjefe de prensa del Ministerio de Defensa ruso, Rybar es uno de los blogs militares rusos más populares que cubren la guerra en Ucrania, con más de 1.5 millones de suscriptores en Telegram.

Forma parte de un extenso ecosistema de medios en línea que promueve la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. Pero las actividades de Rybar van mucho más allá de Ucrania, ya que el canal promueve discursos a favor del Kremlin en África y Oriente Medio. Más recientemente, ha sido acusado de amplificar discursos de extrema derecha en torno a la crisis migratoria en Ceuta, un enclave español en el norte de África. “En estos momentos, el equipo del proyecto está en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que está trabajando para resolver la situación.