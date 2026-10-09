El bloguero militar ruso prorruso Mikhail Zvinchuk fue arrestado en Montenegro
El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajić, confirmó la detención de Zvinchuk en una publicación en X
Un destacado bloguero militar ruso prorruso, con supuestos vínculos con los servicios de inteligencia rusos, ha sido arrestado en Montenegro tras advertencias sobre intentos de desestabilizar el país balcánico, según han informado las autoridades.
Mikhail Zvinchuk, fundador del influyente blog de guerra Rybar, fue detenido el viernes junto con su esposa y otros tres rusos por la policía y agentes de seguridad en la ciudad turística adriática de Risan, bajo la sospecha de difundir la influencia rusa, según informaron los medios locales.
El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajić, confirmó la detención de Zvinchuk en una publicación en X, diciendo que se produjo tras las advertencias de que el país se enfrentaría a intentos de desestabilización y guerra híbrida.
El canal de noticias ruso Baza, a través de Telegram, informó que agentes de policía detuvieron a Zvinchuk en el lujoso hotel Mövenpick de Risan.
Añadió que el grupo fue trasladado a Podgorica, la capital de Montenegro, para ser interrogado y que les confiscaron sus teléfonos y pasaportes.
Fundado en 2018 por Zvinchuk, exjefe de prensa del Ministerio de Defensa ruso, Rybar es uno de los blogs militares rusos más populares que cubren la guerra en Ucrania, con más de 1.5 millones de suscriptores en Telegram.
Forma parte de un extenso ecosistema de medios en línea que promueve la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin.
Pero las actividades de Rybar van mucho más allá de Ucrania, ya que el canal promueve discursos a favor del Kremlin en África y Oriente Medio. Más recientemente, ha sido acusado de amplificar discursos de extrema derecha en torno a la crisis migratoria en Ceuta, un enclave español en el norte de África.
“En estos momentos, el equipo del proyecto está en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que está trabajando para resolver la situación.
Dado que no se han producido infracciones de la legislación local, esperamos que todos los detenidos sean liberados”, indicó el canal en Telegram.
En diciembre de 2025, Gran Bretaña sancionó a Zvinchuk y Rybar por su papel en la difusión de propaganda del Kremlin y el debilitamiento del apoyo a Ucrania.
El gobierno británico afirmó que Zvinchuk recibió financiación del conglomerado estatal ruso de defensa Rostec y colaboró con miembros de los servicios de inteligencia rusos.
Estados Unidos ha acusado por separado a Zvinchuk de intentar interferir en las elecciones presidenciales de 2024, ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre los implicados.
Días antes de su arresto, Zvinchuk alardeó en las redes sociales de haber logrado entrar en Montenegro a pesar de estar sujeto a sanciones occidentales y a una prohibición de entrada.
Se burló de un guardia fronterizo que, según él, había registrado sus pertenencias pero no había comprobado su nombre en la base de datos.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Moscú estaba al tanto de la detención de Zvinchuk y que trabajaría para conseguir su liberación.
El expresidente ruso Dmitry Medvedev sugirió que Moscú podría detener a ciudadanos europeos y estadounidenses para utilizarlos en intercambios de prisioneros y así asegurar la liberación de Zvinchuk.
«Probablemente tendremos que reponer nuestra reserva de prisioneros para intercambiarlos con idiotas europeos y estadounidenses con el fin de recuperar a nuestra propia gente», escribió en las redes sociales.
Es probable que la detención agrave aún más las tensas relaciones entre Montenegro y Rusia, que ya de por sí son tensas. En 2016, las autoridades montenegrinas acusaron a agentes rusos de conspirar con ultranacionalistas serbios para dar un golpe de Estado , acusaciones que Moscú negó.
Montenegro, que se unió a la OTAN en 2017 y aspira a ingresar en la UE , impuso sanciones a Rusia tras su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.
El país aprobó recientemente planes para poner fin a la exención de visado para los ciudadanos rusos a partir del 1 de noviembre, cerrando así un popular destino vacacional para los turistas rusos, en un intento por alinear su política de visados con la de la UE.