Macron respalda la propuesta para que Canadá sea miembro asociado de la UE

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    Macron respalda la propuesta para que Canadá sea miembro asociado de la UE
    El presidente francés Emmanuel Macron, izquierda, se toma una selfie con el primer ministro canadiense Mark Carney tras pronunciar un discurso, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Saint-Pierre, San Pedro y Miquelón. AP

Además, los gobernantes hablaron de la industria aeroespacial, la energía, los minerales cruciales y tecnologías avanzadas, tales como la computación cuántica

El presidente francés Emmanuel Macron respaldó el domingo una propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea, al reunirse con el primer ministro canadiense Mark Carney con el fin de profundizar los vínculos estratégicos en el comercio, la defensa, la energía y el espacio.

Se entrevistaron en San Pedro y Miquelón, un territorio francés frente a la costa de Terranova, donde Francia y Canadá están separados por apenas unos kilómetros. Es un escenario llamativo para el giro acelerado de Ottawa hacia Europa a medida que se deterioran sus relaciones con Estados Unidos.

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“Estamos muy a favor de esa agenda de vínculos más estrechos con la Unión Europea, como miembro asociado de la Unión —según dijo el presidente—, y como miembro de pleno derecho de la comunidad europea”, expresó Macron de pie junto a Carney.

Por su parte, Carney expresó en francés: “Sólo unos pocos kilómetros separan a Canadá y Francia en su punto más cercano. Nuestros valores están aún más cerca”.

El premier señaló que ambos países les encargarán a sus agencias espaciales y a sus ministerios de Defensa desarrollar y compartir infraestructura, incluidos sistemas de lanzamiento e instalaciones de recepción en tierra. También acordaron ampliar la cooperación en energía, telecomunicaciones, desarrollo económico y capacidad de recuperación ante los extremos climáticos.

GIRO DE CANADÁ HACIA EUROPA

El respaldo de Macron llega días después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusiera convertir a Canadá en el primer miembro asociado de la UE. Carney acogió el planteamiento, y ha alegado que unos vínculos más profundos con Europa le darían a Ottawa más alternativas y la harían menos vulnerable a la coerción económica de cualquier país en particular.

Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, sus exigencias de concesiones económicas y sus reiteradas alusiones a convertir a Canadá en el 51º estado de Estados Unidos han acelerado ese giro hacia Europa.

Recientemente, Trump también publicó en redes sociales un mapa en el que la bandera de Estados Unidos cubría toda América del Norte, incluidos Canadá y San Pedro y Miquelón.

Macron recibió a Carney el domingo en el aeropuerto de San Pedro y Miquelón, el territorio francés de unos 5.800 habitantes frente a la costa de Terranova.

FRANCIA QUIERE ENERGÍA CANADIENSE

Macron también dijo que las conversaciones del domingo forman parte de empeños más amplios para ayudar a Francia a asegurar suministros de petróleo y gas, en un momento en que la guerra contra Irán ha alterado los mercados energéticos mundiales e incrementado los temores por las alzas en los precios del combustible y otros bienes esenciales.

“Canadá es un país con recursos significativos de minerales cruciales y tierras raras. También es un gran productor de petróleo y gas natural”, expresó Macron. “Lo que queremos hacer es cerrar acuerdos para asegurar más gas natural licuado que pueda enviarse a la costa de Europa en el Atlántico”.

Los gobernantes hablaron de la industria aeroespacial, la energía, los minerales cruciales y tecnologías avanzadas, tales como la computación cuántica, los satélites y la supercomputación, indicó la oficina de Carney en un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ursula-von-der-leyen-plantea-que-canada-sea-un-miembro-asociado-pero-esa-figura-aun-no-existe-PM23587080

Carney regresó a Ottawa más tarde el domingo para reunirse con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre y conversar sobre defensa, seguridad en el Ártico, energía, minerales cruciales y tecnologías emergentes, antes de viajar a Nueva York el lunes para la Asamblea General de la ONU.

En una conferencia de prensa conjunta con Støre, Carney rechazó la idea de que unos vínculos más profundos con aliados europeos deban verse como algo hostil hacia Estados Unidos. Dijo que Canadá es un mejor socio cuando es “más independiente o más resiliente” y tiene relaciones más sólidas en diversas partes del mundo.

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