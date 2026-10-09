Ladrones se llevan un botín de 5 millones de euros de una prestigiosa bodega de vinos en Italia

Una banda de al menos siete individuos enmascarados irrumpió en la bodega de Marchesi Antinori, una bodega familiar que data de finales del siglo XIV, en Cortona, tras desactivar las alarmas y las cámaras de vigilancia.

Miles de botellas de vino valoradas en 5 millones de euros (100 millones de pesos, aproximadamente) han sido robadas de una prestigiosa bodega en la Toscana, en lo que se considera el mayor robo de este tipo en Italia .

Posteriormente, utilizaron carretillas elevadoras de la empresa para cargar dos grandes camiones con 30.000 botellas de vino y huyeron del lugar.

Entre las botellas robadas figuraban algunas de las más apreciadas por coleccionistas y consumidores, como Solaia, Guado al Tasso y Tignanello, este último conocido por ser uno de los primeros vinos tintos de la región de Toscana elaborados sin uvas blancas.

Todas las botellas sustraídas, con precios que oscilan entre los 120 y los 400 euros, pertenecen a la añada 2023 de la bodega.

El robo tuvo lugar el sábado, cuando la empresa, ubicada en la localidad de Cortona, se preparaba para un importante envío a compradores en el extranjero. El hurto se descubrió el lunes por la mañana, cuando los empleados llegaron a trabajar.

«La banda estaba muy bien preparada», declaró Renzo Cotarella, director ejecutivo de Marchesi Antinori, al Corriere della Sera. «Nunca antes se había producido un robo de esta magnitud y valor en Italia».

Dijo tener “gran confianza” en que los investigadores localizarían el vino robado, que incluía 3.000 botellas, algunas de ellas de tamaño magnum, de Barolo Ginestra.

«Dos camiones cargados de mercancía no pueden desaparecer sin dejar rastro», añadió. «Las carreteras toscanas están llenas de cámaras. Quizás con un poco de suerte podamos recuperar al menos algunas de las botellas».

En los últimos meses se han producido varios robos en bodegas de Italia, incluido uno en Alba, en la región norteña del Piamonte, a mediados de septiembre.

Pero Cotarella, quien sospecha que la misma banda podría estar involucrada, jamás imaginó que un robo de tal magnitud le ocurriría a su empresa. Desafortunadamente, su póliza de seguro no cubre el robo de vino de tan alto valor.

“Siempre habíamos contemplado la posibilidad de que nos robaran algunas cajas de vino durante el transporte, pero desde luego no que dos camiones lograran entrar en la bodega y llevarse semejante botín”, declaró a Corriere.

Según Corriere, estos robos de vino a gran escala solían prepararse meticulosamente y probablemente los llevaban a cabo personas con un profundo conocimiento del vino, con coleccionistas, bares o restaurantes como posibles objetivos.

Sin embargo, un aumento repentino en la oferta de dichos vinos podría despertar sospechas.

Mientras los investigadores continúan su búsqueda, Cotarella dijo que la compañía, que fue fundada en 1385, ha advertido a los clientes que tengan cuidado con cualquier oferta de su vino fuera de los canales oficiales.