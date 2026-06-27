“El Chavo Félix” se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos

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Juan Carlos Félix Gastelum acepta vinculación con una de las principales operadoras de narcotráfico del cártel de Sinaloa

Juan Carlos Félix Gastelum, yerno del infame cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable el viernes ante un tribunal federal de San Diego de cuatro cargos relacionados con conspiraciones para el narcotráfico y el lavado de dinero, reportó el medio “The San Diego Union-Tribune”.

‘El Chavo Félix’, de 43 años, admitió en su acuerdo de culpabilidad que dirigía una organización de narcotráfico asociada con el cártel de Sinaloa y que era ‘uno de los principales operadores de los laboratorios clandestinos de fabricación de metanfetaminas del grupo criminal en Sinaloa y Durango’, informó el medio.

Los abogados que representan a Félix declinaron hacer comentarios sobre su declaración de culpabilidad el viernes, al igual que la Fiscalía de los Estados Unidos en San Diego, siempre de acuerdo con “The San Diego Union-Tribune”.

Además, “El Chavo Félix” admitió que vendía la metanfetamina producida en sus laboratorios a otros líderes del cártel en cargamentos que oscilaban entre ‘varios cientos de libras y varios miles de libras’, y que trabajaba con cómplices para importar “miles de kilogramos de metanfetamina” y grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos (EU).

Las autoridades mexicanas arrestaron a Félix en enero de 2025 en Culiacán, Sinaloa, bastión del cártel. En agosto, las autoridades mexicanas lo expulsaron a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos altos cargos del cártel.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/envia-sedena-90-fuerzas-especiales-a-sinaloa-para-reforzar-acciones-contra-el-crimen-CF21712231

La jueza principal del Tribunal de Distrito de EU, Cynthia Bashant, recibió la declaración de culpabilidad de Félix el viernes por la mañana en el tribunal federal del centro de la ciudad, y programó la audiencia de sentencia para marzo del próximo año, indicó el medio.

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