Envía Sedena 90 fuerzas especiales a Sinaloa para reforzar acciones contra el crimen

CDMX.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió a otros 90 elementos de su Cuerpo de Fuerzas Especiales a Sinaloa para reforzar las acciones de combate a las organizaciones criminales.

El contingente partió ayer a las 8:35 horas en un avión Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a la Base Aérea Militar de Culiacán.