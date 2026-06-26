Envía Sedena 90 fuerzas especiales a Sinaloa para reforzar acciones contra el crimen
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Los efectivos contribuirán a fortalecer las operaciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional
CDMX.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió a otros 90 elementos de su Cuerpo de Fuerzas Especiales a Sinaloa para reforzar las acciones de combate a las organizaciones criminales.
El contingente partió ayer a las 8:35 horas en un avión Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a la Base Aérea Militar de Culiacán.
“Los efectivos contribuirán a fortalecer las operaciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en esta entidad federativa y se sumarán a las operaciones que realiza la Novena Zona Militar orientadas a inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esta región del país”, explicó la Defensa en un comunicado.
ACCIONES ENTRE LOS 3 ÓRDENES DE GOBIERNO
“El refuerzo al despliegue operativo con unidades de Fuerzas Especiales permitirá continuar desarticulando las estructuras de las organizaciones delictivas y la detención de generadores de violencia en el estado de Sinaloa, con acciones y operaciones precisas en estrecha coordinación con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno”.
El reforzamiento de efectivos militares ocurrió el mismo día en que fuerzas federales y estatales capturaran en Escuinapa a Misael Guerrero Pérez, “El Güero Pink”, supuesto operador de Los Chapitos en el sur de Sinaloa.
Su captura desató narcobloqueos y quema de vehículos en los principales accesos a la cabecera municipal.