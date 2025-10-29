Ante cierre de gobierno de EU, la Fed baja la tasa clave por 2da vez este año

Internacional
/ 29 octubre 2025
    Ante cierre de gobierno de EU, la Fed baja la tasa clave por 2da vez este año
    La FED reduce los costos de endeudamiento para apoyar el mercado laboral, mientras mantiene las tasas lo suficientemente altas para evitar estimular la economía en una medida tal que empeore la inflación. FOTO: ESPECIAL.

El organismo suele aumentar su tasa a corto plazo para combatir la inflación, mientras que reduce las tasas para fomentar el endeudamiento y el gasto y apuntalar la contratación

WASHINGTON.-La Reserva Federal bajó su tasa de interés de referencia el miércoles, el segundo recorte este año, mientras busca apuntalar el crecimiento económico y la contratación en Estados Unidos, aun cuando la inflación se mantiene elevada.

“Las ganancias en el empleo se han desacelerado este año, y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se mantuvo baja hasta agosto”, dijo la Fed en un comunicado emitido el miércoles. “Los indicadores más recientes son consistentes con estos sucesos”.

TE PUEDE INTERESAR: Putin probó el torpedo nuclear Poseidón, capaz de destruir ciudades con tsunamis radiactivos

El gobierno no ha emitido datos de desempleo después de agosto debido al cierre federal. En su lugar, la Fed observa cifras del sector privado.

La decisión del miércoles baja la tasa clave de la Fed a 3.9%, desde 4..1%.

El banco central estadounidense elevó su tasa hasta 5.3% en 2023 y 2024 para combatir el mayor aumento de la inflación en cuatro décadas. Las tasas más bajas pueden, con el tiempo, abaratar las hipotecas, los préstamos para automóviles, las tarjetas de crédito y los créditos comerciales.

La medida se produce en un momento complicado para el banco central, con un ritmo lento en la contratación y la inflación aún por encima de su objetivo del 2%.

Para complicar aún más sus desafíos, el organismo navega sin las señales económicas del gobierno de las que suele depender, como los informes mensuales sobre empleo, inflación y gasto del consumidor, que se han suspendido debido al cierre del gobierno.

La Fed señaló que podría reducir su tasa clave nuevamente en diciembre, pero la falta de datos aumenta la incertidumbre sobre sus próximas medidas.

Temas


Economía
Inflación
ejemplo

Localizaciones


Estados Unidos

true

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan en Guatemala el tráfico marítimo de cocaína hacia México.

Pelean Cártel de Sinaloa y CJNG por el océano Pacífico para traficar cocaína
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
Claudia Sheinbaum confía en que la cancelación de rutas al AIFA se resolverá sin tintes políticos. Además, abordó temas de agricultura, empleo y la historia técnica detrás del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

‘Esperamos que no tenga un fondo político’... Sheinbaum confía en que se resolverá cancelación de rutas al AIFA
El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos.

Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
La leyenda de los “dulces envenenados” en Halloween ha atemorizado por décadas, pero no hay pruebas de casos reales.

¿Dulces envenenados en Halloween?... la leyenda urbana que aqueja esta noche de Brujas