El Departamento de Justicia de EU respalda la prohibición de Trump a CNN, Politico y MS Now, alegando motivos de seguridad

Los abogados del presidente estadounidense reiteraron las afirmaciones de Trump sobre CNN, Politico y MS Now, acusándolos de difundir “noticias falsas“, e insistieron en que la prohibición no violaba la Primera Enmienda porque “el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha defendido la decisión de Donald Trump de prohibir la entrada de tres nuevas organizaciones a la Casa Blanca en un documento presentado ante el tribunal , argumentando que el acceso a los terrenos era un “privilegio” y citando preocupaciones de seguridad nacional.

En la documentación presentada ante el tribunal, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que Trump había llegado a la conclusión de que los medios de comunicación “no cumplen con los requisitos mínimos de profesionalismo” al basarse en fuentes anónimas y no dar a la Casa Blanca tiempo suficiente para hacer comentarios.

Los abogados de Trump también alegaron que las tres organizaciones habían violado el “decoro” al publicar información clasificada o sensible sobre seguridad nacional.

El Departamento de Justicia solicitó a Timothy Kelly, el juez federal que supervisa el caso, que permitiera a Trump hacer cumplir la prohibición impuesta por la Casa Blanca a los periodistas de CNN, Politico y MS Now.

Se espera que el juez celebre una audiencia sobre la solicitud de las nuevas organizaciones para obtener una orden de restricción temporal el miércoles a las 3:30 pm ET.

CNN, Politico y MS Now demandaron a Trump el lunes, días después de que el presidente anunciara que impondría una prohibición en la Casa Blanca a los tres medios por difundir “noticias falsas”, una acusación que el presidente estadounidense ha hecho repetidamente contra los medios de comunicación, a menudo sin citar pruebas.

Los tres medios de comunicación le piden a la jueza Kelly que impida que Trump aplique su prohibición y que les restituya sus acreditaciones de acceso a la Casa Blanca, alegando que la prohibición viola la Primera Enmienda.

Pero Trump y su Departamento de Justicia insisten en que la prohibición no infringe el derecho a la libertad de prensa, sino que aborda amenazas a la “seguridad nacional”.

En la documentación presentada el martes, los abogados del Departamento de Justicia afirmaron que el 22 de septiembre enviaron cartas a CNN, Politico y MS Now detallando ejemplos de reportajes que violaban “los estándares de profesionalismo y decoro que se esperan de quienes tienen acceso al Complejo de la Casa Blanca”.

Las cartas citaban varios “incidentes de denuncia”, incluidos algunos que “amenazaban la seguridad nacional y difundían falsedades”.

Eso incluye los reportajes de CNN sobre la construcción del búnker del Ala Este debajo del salón de baile de la Casa Blanca; los reportajes de MS Now sobre una supuesta investigación de filtraciones; y los reportajes de Politico sobre cómo el Servicio Secreto de EE. UU. invertiría dinero en mejoras de seguridad para el salón de baile de Trump.