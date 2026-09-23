El Departamento de Justicia de EU respalda la prohibición de Trump a CNN, Politico y MS Now, alegando motivos de seguridad
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Los medios de comunicación, que demandaron al presidente de Estados Unidos, alegan que la prohibición viola la Primera Enmienda
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha defendido la decisión de Donald Trump de prohibir la entrada de tres nuevas organizaciones a la Casa Blanca en un documento presentado ante el tribunal , argumentando que el acceso a los terrenos era un “privilegio” y citando preocupaciones de seguridad nacional.
Los abogados del presidente estadounidense reiteraron las afirmaciones de Trump sobre CNN, Politico y MS Now, acusándolos de difundir “noticias falsas“, e insistieron en que la prohibición no violaba la Primera Enmienda porque “el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”.
En la documentación presentada ante el tribunal, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que Trump había llegado a la conclusión de que los medios de comunicación “no cumplen con los requisitos mínimos de profesionalismo” al basarse en fuentes anónimas y no dar a la Casa Blanca tiempo suficiente para hacer comentarios.
Los abogados de Trump también alegaron que las tres organizaciones habían violado el “decoro” al publicar información clasificada o sensible sobre seguridad nacional.
El Departamento de Justicia solicitó a Timothy Kelly, el juez federal que supervisa el caso, que permitiera a Trump hacer cumplir la prohibición impuesta por la Casa Blanca a los periodistas de CNN, Politico y MS Now.
Se espera que el juez celebre una audiencia sobre la solicitud de las nuevas organizaciones para obtener una orden de restricción temporal el miércoles a las 3:30 pm ET.
CNN, Politico y MS Now demandaron a Trump el lunes, días después de que el presidente anunciara que impondría una prohibición en la Casa Blanca a los tres medios por difundir “noticias falsas”, una acusación que el presidente estadounidense ha hecho repetidamente contra los medios de comunicación, a menudo sin citar pruebas.
Los tres medios de comunicación le piden a la jueza Kelly que impida que Trump aplique su prohibición y que les restituya sus acreditaciones de acceso a la Casa Blanca, alegando que la prohibición viola la Primera Enmienda.
Pero Trump y su Departamento de Justicia insisten en que la prohibición no infringe el derecho a la libertad de prensa, sino que aborda amenazas a la “seguridad nacional”.
En la documentación presentada el martes, los abogados del Departamento de Justicia afirmaron que el 22 de septiembre enviaron cartas a CNN, Politico y MS Now detallando ejemplos de reportajes que violaban “los estándares de profesionalismo y decoro que se esperan de quienes tienen acceso al Complejo de la Casa Blanca”.
Las cartas citaban varios “incidentes de denuncia”, incluidos algunos que “amenazaban la seguridad nacional y difundían falsedades”.
Eso incluye los reportajes de CNN sobre la construcción del búnker del Ala Este debajo del salón de baile de la Casa Blanca; los reportajes de MS Now sobre una supuesta investigación de filtraciones; y los reportajes de Politico sobre cómo el Servicio Secreto de EE. UU. invertiría dinero en mejoras de seguridad para el salón de baile de Trump.