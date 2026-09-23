Revelan que Zelensky le pidió a Trump que utilizara la Ley de Sanciones Graham contra Rusia y que está dispuesto a hablar con Putin
Zelensky también declaró que está “dispuesto” a reunirse cara a cara con Putin en el marco de posibles conversaciones trilaterales lideradas por Estados Unidos con Rusia
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instó a Donald Trump a que utilice las facultades arancelarias contempladas en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia del fallecido senador Lindsey Graham e insistió en que está “listo” para reunirse con Vladimir Putin en un esfuerzo por poner fin a la guerra.
“Estoy muy agradecido a los estadounidenses”, dijo Zelensky refiriéndose a la legislación sobre sanciones aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente la semana pasada.
“Espero que el presidente utilice este instrumento”, dijo el líder ucraniano a los periodistas, tras reunirse con Trump en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
La nueva ley permite a la administración Trump imponer aranceles selectivos de hasta el 100% a los mayores importadores de petróleo crudo o gas natural ruso.
En su discurso ante la reunión de diplomáticos y líderes mundiales, Trump indicó que está dispuesto a utilizar sus nuevas facultades arancelarias, que podrían afectar gravemente a China e India, “si fuera necesario”.
“La semana pasada, en honor al senador Lindsey Graham, firmé una nueva y poderosa ley aprobada por el Congreso, que me otorga enormes facultades para imponer aranceles”, dijo Trump en su discurso ante la ONU. “Y, si es necesario, tendré que usarlas”.
Zelensky también declaró que está “dispuesto” a reunirse cara a cara con Putin en el marco de posibles conversaciones trilaterales lideradas por Estados Unidos con Rusia.
“Estoy listo... Estoy listo en cualquier momento”, dijo, y agregó que las tres partes “necesitan actuar lo más rápido posible”.
Zelensky afirmó que su disposición a sentarse a dialogar con el líder ruso, quien anteriormente había rechazado las propuestas para una reunión cara a cara, debería servir como señal de que está listo para negociar el fin del sangriento conflicto.
“¿Están dispuestos a hablar o no? ¿Están dispuestos a sentarse a negociar? Esta es una señal. Y ustedes escuchan de Ucrania: ‘Sí’... y nosotros no escuchamos de Rusia”, dijo a los periodistas.
OBJETIVOS
La reunión de Trump con Zelensky, una de las varias que el presidente mantiene al margen de la cumbre de la ONU, se centró en dos puntos: un alto el fuego energético con Rusia y los sistemas de defensa Patriot suministrados por Estados Unidos para la guerra de “invierno”.
Durante el verano, las fuerzas ucranianas bombardearon con drones las instalaciones rusas de producción de diésel , lo que llevó al Kremlin a detener la exportación de este combustible, disparando así los precios.
“No estoy seguro de que Rusia esté preparada, pero hablamos de un alto el fuego en materia energética”, dijo Zelensky.
“Si no quieren que ataquemos sus refinerías de diésel, estamos preparados, siempre y cuando no ataquen nuestro sistema energético, eléctrico, de calefacción y de suministro de agua”, añadió.
“Desconozco la postura de Rusia”, advirtió Zelensky, señalando que la administración Trump compartirá con Rusia el alto el fuego propuesto.
“Dios los bendiga, la parte estadounidense encontrará la manera de llevarlos a cualquier tipo de negociación”, continuó el presidente ucraniano, enfatizando que está listo para “cualquier tipo de negociación”.
Zelensky también se mostró cautelosamente optimista de que Trump pudiera proporcionar a Ucrania un paquete de misiles Patriot muy necesario para el invierno.
“Nadie dijo que no”, comentó sobre la respuesta a la solicitud.
“Él quiere acabar con la guerra”, dijo Zelensky sobre Trump, “Dijo que haría todo lo posible para ayudar a poner fin a la guerra”.
Antes de la reunión, Trump declaró a los periodistas que sigue manteniendo una “muy buena relación” con Zelensky.
“El presidente y yo estamos tratando de encontrar una solución, y creo que se va a lograr”, dijo Trump sobre la guerra. “De verdad lo creo. Creo que se va a lograr. Pero tenemos mucho de qué hablar”.
Según se informa, los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, continuarán las conversaciones con la parte ucraniana y funcionarios europeos, incluidos los asesores de seguridad nacional del Reino Unido, Francia y Alemania, el martes por la noche.
Según Axios, el debate se centrará en las propuestas ucranianas para reducir la tensión con Rusia.