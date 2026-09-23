Revelan que Zelensky le pidió a Trump que utilizara la Ley de Sanciones Graham contra Rusia y que está dispuesto a hablar con Putin

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instó a Donald Trump a que utilice las facultades arancelarias contempladas en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia del fallecido senador Lindsey Graham e insistió en que está “listo” para reunirse con Vladimir Putin en un esfuerzo por poner fin a la guerra. “Estoy muy agradecido a los estadounidenses”, dijo Zelensky refiriéndose a la legislación sobre sanciones aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente la semana pasada.

“Espero que el presidente utilice este instrumento”, dijo el líder ucraniano a los periodistas, tras reunirse con Trump en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La nueva ley permite a la administración Trump imponer aranceles selectivos de hasta el 100% a los mayores importadores de petróleo crudo o gas natural ruso. En su discurso ante la reunión de diplomáticos y líderes mundiales, Trump indicó que está dispuesto a utilizar sus nuevas facultades arancelarias, que podrían afectar gravemente a China e India, “si fuera necesario”.

“La semana pasada, en honor al senador Lindsey Graham, firmé una nueva y poderosa ley aprobada por el Congreso, que me otorga enormes facultades para imponer aranceles”, dijo Trump en su discurso ante la ONU. “Y, si es necesario, tendré que usarlas”. Zelensky también declaró que está “dispuesto” a reunirse cara a cara con Putin en el marco de posibles conversaciones trilaterales lideradas por Estados Unidos con Rusia. “Estoy listo... Estoy listo en cualquier momento”, dijo, y agregó que las tres partes “necesitan actuar lo más rápido posible”. Zelensky afirmó que su disposición a sentarse a dialogar con el líder ruso, quien anteriormente había rechazado las propuestas para una reunión cara a cara, debería servir como señal de que está listo para negociar el fin del sangriento conflicto. “¿Están dispuestos a hablar o no? ¿Están dispuestos a sentarse a negociar? Esta es una señal. Y ustedes escuchan de Ucrania: ‘Sí’... y nosotros no escuchamos de Rusia”, dijo a los periodistas.