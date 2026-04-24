El Departamento de Justicia de EU retira los cargos contra el presidente de la Fed

WASHINGTON.-El Departamento de Justicia desestimó la investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, eliminando así un obstáculo importante para que el Senado confirmara la nominación de Kevin Warsh por parte del Presidente Donald Trump para reemplazarlo.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció en redes sociales que se ha solicitado al “inspector general de la Reserva Federal que examine minuciosamente los sobrecostos de construcción, que ascienden a miles de millones de dólares, sufragados por los contribuyentes”.

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Informó que el cierre de su investigación es mientras el inspector general lleva a cabo esta indagación. “Cabe destacar, no obstante, que no dudaré en reabrir una investigación penal si los hechos así lo justificaran”, dijo.

Además añadió que espera informe exhaustivo en breve; “Confío en que el resultado ayudará a resolver, de una vez por todas, las dudas que llevaron a esta oficina a emitir citaciones”, destacó.

El cierre de la pesquisa coincide con la amenaza del senador republicano Thom Tillis de bloquear la decisión hasta que la investigación contra Powell fuera desestimada.

El DOJ inició formalmente la investigación contra Powell, que termina su mandato en mayo, después de que Trump cuestionara el sobrecoste del proyecto multimillonario de renovación del edificio de la Fed en Washington y especulara sobre un posible mal manejo de esos fondos por parte del presidente del banco central estadounidense.

El presidente de Estados Unidos ha mostrado abiertamente su descontento con el presidente de la Fed, al que exige una bajada agresiva de los tipos de interés en EU y ha llegado a llamar “cretino” bajo el argumento de que con su ‘lentitud’ está afectando a la economía estadounidense.