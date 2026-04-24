El Departamento de Justicia de EU retira los cargos contra el presidente de la Fed

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Internacional
/ 24 abril 2026
    El Departamento de Justicia de EU retira los cargos contra el presidente de la Fed
    Varios senadores republicamos habían impuesto esta condición para apoyar la nominación del candidato de Donald Trump, Kevin Warsh, para suceder a Jerome Powell el próximo mes de mayo AP.

Esto ocurre mientras existe un proceso en marcha en el Senado para confirmar al candidato de Trump para ocupar la presidencia de la Reserva Federal, Kevin Warsh

WASHINGTON.-El Departamento de Justicia desestimó la investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, eliminando así un obstáculo importante para que el Senado confirmara la nominación de Kevin Warsh por parte del Presidente Donald Trump para reemplazarlo.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció en redes sociales que se ha solicitado al “inspector general de la Reserva Federal que examine minuciosamente los sobrecostos de construcción, que ascienden a miles de millones de dólares, sufragados por los contribuyentes”.

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Informó que el cierre de su investigación es mientras el inspector general lleva a cabo esta indagación. “Cabe destacar, no obstante, que no dudaré en reabrir una investigación penal si los hechos así lo justificaran”, dijo.

Además añadió que espera informe exhaustivo en breve; “Confío en que el resultado ayudará a resolver, de una vez por todas, las dudas que llevaron a esta oficina a emitir citaciones”, destacó.

El cierre de la pesquisa coincide con la amenaza del senador republicano Thom Tillis de bloquear la decisión hasta que la investigación contra Powell fuera desestimada.

El DOJ inició formalmente la investigación contra Powell, que termina su mandato en mayo, después de que Trump cuestionara el sobrecoste del proyecto multimillonario de renovación del edificio de la Fed en Washington y especulara sobre un posible mal manejo de esos fondos por parte del presidente del banco central estadounidense.

El presidente de Estados Unidos ha mostrado abiertamente su descontento con el presidente de la Fed, al que exige una bajada agresiva de los tipos de interés en EU y ha llegado a llamar “cretino” bajo el argumento de que con su ‘lentitud’ está afectando a la economía estadounidense.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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