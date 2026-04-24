Analiza EU aplicar arancel de 18.32% a fresas de México

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México
/ 24 abril 2026
    Analiza EU aplicar arancel de 18.32% a fresas de México
    Si se confirma el margen preliminar, los gravámenes podrían comenzar a cobrarse a finales de junio de 2026, afectando la competitividad de exportación agrícola de México. ARCHIVO

Autoridades de EU investigan ampliar el caso a nivel nacional, eliminando criterios de estacionalidad en la aplicación de aranceles a fresas de México

Estados Unidos podría imponer un arancel del 18.32 por ciento a las fresas de México, de acuerdo con un cálculo preliminar que siguen verificando las autoridades estadounidenses, cuya investigación se habría extendido hacia la totalidad de esas berries, y no solo a las cultivadas en invierno, como se planteó originalmente.

La Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries) aseguró que la autoridad estadounidense determinó continuar la investigación antidumping de manera integral y no regional ni estacional; es decir, sin basarse exclusivamente en el daño a la industria de fresas de invierno de Florida, como pidieron los productores de ese estado.

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Sin embargo, esa supuesta ampliación de los efectos de la investigación todavía no se refleja en el sitio oficial del Departamento de Comercio de EU (DOC, por sus siglas en inglés), que está a cargo de la determinación final en conjunto con la Comisión de Comercio Internacional (ITC) de la Unión Americana.

El margen de dumping se refiere a la diferencia porcentual por la cual un producto se vende en un mercado extranjero por debajo de su costo de producción o de su precio en el mercado de origen. En el caso de la fresa, este margen sería tentativamente del 18.32 por ciento, con base en estadísticas de importación de noviembre a marzo de 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025.

No obstante, ese margen aún podría ser recalculado por el DOC, especialmente si se confirma la extensión de la investigación a fin de excluir los criterios de estacionalidad y regionalidad, lo que requeriría basarlo en cifras de años completos.

Aneberries (que agrupa a productores y comercializadores de berries en México) reiteró que la posible imposición de medidas comerciales por parte de EU sigue en revisión. “La autoridad estadounidense ya ha rechazado el concepto de estacionalidad promovido por SGFT (Strawberry Growers for Fair Trade), al determinar que el análisis debe realizarse de manera integral, con un enfoque nacional del mercado estadounidense”, apuntó Aneberries.

“Esto significa que no debe aplicarse el concepto de ‘fresas de invierno’, ni se evaluará únicamente una región comercial. Hasta la fecha no se han determinado prácticas de dumping ni se ha establecido una relación causal entre las exportaciones mexicanas y un daño a la industria de EU”.

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En marzo, la ITC informó que encontró “indicios razonables” de daños a la industria nacional por las importaciones masivas de fresas de invierno mexicanas “injustamente baratas”. Según la firma de abogados Buchanan, que representa en el caso a los productores floridanos, si el DOC confirma la acusación, EU comenzaría a cobrar aranceles de manera preliminar a las importaciones de este cultivo a finales de junio del presente año, y la imposición definitiva del gravamen vendría a principios de 2027.

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