A una hora de Saltillo, inauguran la nueva Disney Store en Galerías Monterrey

MONTERREY, NL.- A poco más de 81 kilómetros de Saltillo, es decir, a unos 60 minutos de la capital de Coahuila se inauguró la primera Disney Store del noreste del país, en Monterrey. La tienda con toda la magia de Disney: sus princesas, icónicos villanos y personajes como Boo, Woody, Buzz Lightyear, así como Mike Wazowski y James P Sullivan llegó a las instalaciones de Galerías Monterrey. Esta es la cuarta tienda de la marca que se abre en el país, las otras están ubicadas en la Ciudad de México, Metepec y Querétaro, esta última fue abierta al público apenas el pasado 9 de abril.

TODA LA MAGIA DE DISNEY EN MONTERREY La ceremonia de inauguración de la Disney Store en Monterrey estuvo encabezada por Alfonso Cortina, DCP Director Country Leader & Retail México en The Walt Disney Company, así como Jorge Sota, director de Boutiques Liverpool. Ambos resaltaron la importancia de la apertura de este local que ofrece a la región noreste del país toda la magia de Disney. “Justo corrimos para poder estar justo antes del Día del Niño y que los niños puedan disfrutar de esta nueva tienda y los productos que tenemos para ellos”, comentó Cortina. También resaltó que se decidió la apertura de esta nueva tienda precisamente en Monterrey por el amor que en estas tierras se le tiene a los personajes. “Para nosotros es la segunda ciudad más importante para Disney en cuanto a reconocimiento y el amor que hay por los personajes”, compartió.

Sota destacó la labor de todas las personas involucradas en el proyecto y que permitieron su consolidación. “Desde que se abrió la primera Disney Store, la respuesta del público fue increíble y es lo que nos motiva a seguir”, estableció.

FAMILIAS DISFRUTAN DE LA EXPERIENCIA DISNEY A la apertura asistieron invitados especiales, así como familias completas que disfrutaron de la experiencia de la Disney Store. “Escoge te voy a comprar un juguete, escoge bien”, mencionaba un padre de familia que parecía más emocionado que su propio hijo al ver a los personajes de Star Wars.

Parada obligada era posar para la fotografía del recuerdo en la instalación en donde se encuentran los personajes de Monster Inc. Precisamente, cada una de las cuatro tiendas inauguradas hasta el momento tiene unos personajes centrales que reciben a sus visitantes, en Monterrey son los de Monster Inc, en Ciudad de México destacan los de Toy Story; en Metepec, Cars y en Querétaro los villanos de Disney. En la Disney Store se pueden conseguir todos los personajes de sus marcas exclusivas: Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

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