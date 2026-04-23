¡Supera a Bad Bunny! Corona Spotify a Taylor Swift como la más escuchada de la historia

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/ 23 abril 2026
    ¡Supera a Bad Bunny! Corona Spotify a Taylor Swift como la más escuchada de la historia
    Favorita. Taylor Swift lidera el ranking histórico de Spotify en medio de un momento clave en su carrera. FOTO: AP

La plataforma reveló su primer ranking histórico, donde destacan nombres como Drake, The Weeknd y Ariana Grande

La cantante Taylor Swift se coronó como la artista más escuchada de todos los tiempos en Spotify, superando a Bad Bunny, Drake y varios colegas más en un nuevo listado que coincide con el vigésimo aniversario de la plataforma que fue dado a conocer este jueves.

Spotify presentó este jueves su primera clasificación histórica, la cual se divide en artistas, álbumes, canciones, podcasts y audiolibros más escuchados en la historia del servicio de streaming.

Taylor Swift encabeza la lista de artistas, con Bad Bunny en segundo lugar, Drake en tercer puesto, seguido de The Weeknd y Ariana Grande.

UNA COMPETENCIA REÑIDA

Este último reconocimiento llega poco después de que el duodécimo álbum de estudio de la cantante de 36 años, ‘The Life of a Showgirl’, alcanzara el número uno en las listas de álbumes del Reino Unido e Irlanda. También fue nombrado el álbum más vendido a nivel mundial en 2025 por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

Por su parte, Bad Bunny se alzó con el primer puesto en la lista de Spotify de los álbumes más escuchados de todos los tiempos con su disco ‘Un Verano Sin Ti’, de 2022.

La estrella puertorriqueña, cuyo nombre completo es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha mantenido su impresionante trayectoria en los últimos años, con su álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’ contribuyendo a consolidar otro año de éxito para el “Conejo Malo”.

En la lista histórica de álbumes de Spotify también figuran Starboy, de The Weeknd, en el segundo puesto; ÷ (Deluxe), de Ed Sheeran, en el tercero; y SOUR, de Olivia Rodrigo, en el cuarto. Lover y Midnights, de Taylor Swift, también se encuentran entre los 20 primeros.

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The Weeknd encabeza la lista de las canciones más reproducidas de todos los tiempos en Spotify con ‘Blinding Lights’. ‘Shape of You’, de Ed Sheeran, ocupa el segundo lugar, seguida de Sweater Weather, de The Neighbourhood; Starboy, también de The Weeknd y Daft Punk; y As It Was, de Harry Styles.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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