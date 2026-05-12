Estados Unidos considera a Cuba un riesgo nacional por vínculos con China y Rusia

El 12 de mayo se reportó que el Secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que Cuba es un riesgo para su país.

En un informe, Hegseth reiteró que la administración de Miguel Díaz-Canel Bermúdez podría significar un problema de seguridad para los Estados Unidos, particularmente por sus vínculos con Rusia y China. Aseguró que varios buques militares de Rusia, al igual que un submarino de propulsión nuclear, han atracado y navegado cerca de las costas de Cuba.

Durante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el congresista republicano, Mario Díaz-Balart, preguntó a Hegseth si la marina rusa había pisado tierra en Cuba.