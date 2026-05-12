Estados Unidos considera a Cuba un riesgo nacional por vínculos con China y Rusia
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el 2 de mayo que Cuba es su próximo objetivo, después de Irán
El 12 de mayo se reportó que el Secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que Cuba es un riesgo para su país.
En un informe, Hegseth reiteró que la administración de Miguel Díaz-Canel Bermúdez podría significar un problema de seguridad para los Estados Unidos, particularmente por sus vínculos con Rusia y China. Aseguró que varios buques militares de Rusia, al igual que un submarino de propulsión nuclear, han atracado y navegado cerca de las costas de Cuba.
Durante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el congresista republicano, Mario Díaz-Balart, preguntó a Hegseth si la marina rusa había pisado tierra en Cuba.
Hegeseth afirmó ante esa presunta posibilidad y expresó que la administración presidencial ha considerado que es ‘altamente problemático’ que un adversario político tenga un punto geográfico tan cercano a los Estados Unidos.
En la misma conferencia del congreso, se reiteró que existen indicios de trabajos de inteligencia, presuntamente chinos y rusos, en el territorio cubano.
En un mitin en el estado de Florida, el 2 de mayo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, aseguró que el nuevo objetivo militar de su administración será Cuba, pero esto hasta que el conflicto con Irán concluya.