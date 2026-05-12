Estados Unidos considera a Cuba un riesgo nacional por vínculos con China y Rusia

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    Estados Unidos considera a Cuba un riesgo nacional por vínculos con China y Rusia
    Pete Hegseth considera a Cuba riesgo nacional Vanguardia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el 2 de mayo que Cuba es su próximo objetivo, después de Irán

El 12 de mayo se reportó que el Secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que Cuba es un riesgo para su país.

En un informe, Hegseth reiteró que la administración de Miguel Díaz-Canel Bermúdez podría significar un problema de seguridad para los Estados Unidos, particularmente por sus vínculos con Rusia y China. Aseguró que varios buques militares de Rusia, al igual que un submarino de propulsión nuclear, han atracado y navegado cerca de las costas de Cuba.

Durante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el congresista republicano, Mario Díaz-Balart, preguntó a Hegseth si la marina rusa había pisado tierra en Cuba.

Hegeseth afirmó ante esa presunta posibilidad y expresó que la administración presidencial ha considerado que es ‘altamente problemático’ que un adversario político tenga un punto geográfico tan cercano a los Estados Unidos.

En la misma conferencia del congreso, se reiteró que existen indicios de trabajos de inteligencia, presuntamente chinos y rusos, en el territorio cubano.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/donald-trump-asegura-que-el-conflicto-sobre-iran-esta-bajo-control-HA20645255

En un mitin en el estado de Florida, el 2 de mayo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, aseguró que el nuevo objetivo militar de su administración será Cuba, pero esto hasta que el conflicto con Irán concluya.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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