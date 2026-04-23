Trump asegura que Irán no ejecutará a las ocho mujeres después de que exigiera su liberación

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Internacional
/ 23 abril 2026
    Trump asegura que Irán no ejecutará a las ocho mujeres después de que exigiera su liberación
    Trump lanzó la guerra actual el 28 de febrero, tras advertir a principios de enero que Estados Unidos atacaría si las protestas eran reprimidas violentamente dentro de Irán, lo cual ocurrió, con un saldo de miles de muertos. ESPECIAL

El poder judicial iraní negó que las ocho mujeres hubieran estado destinadas a la ejecución

Donald Trump ha anunciado que Irán ya no ejecutará a ocho mujeres después de que él suplicara por su libertad, calificándolo de “muy buena noticia” en una publicación en las redes sociales.

«Me acaban de informar de que las ocho mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán ya no serán asesinadas. Cuatro serán liberadas de inmediato y las otras cuatro serán condenadas a un mes de prisión», escribió Trump en Truth Social.

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“Agradezco enormemente que Irán y sus líderes hayan respetado mi petición, como Presidente de los Estados Unidos, y hayan cancelado la ejecución prevista”.

El anuncio se produjo horas después de que Trump extendiera un alto al fuego de dos semanas con Irán, mientras los negociadores estadounidenses esperan la respuesta de Teherán a la última oferta estadounidense para poner fin al conflicto de casi dos meses.

El poder judicial iraní negó que las ocho mujeres hubieran estado destinadas a la ejecución, alegando que “Trump fue engañado una vez más por noticias falsas” y que “algunas de ellas han sido liberadas, mientras que otras enfrentan cargos que, de confirmarse las condenas, a lo sumo resultarían en prisión”.

La afirmación de Irán es cuestionada. Una de las mujeres, Bita Hemmati, fue condenada a muerte por supuestamente formar parte de un grupo que arrojó objetos a las fuerzas iraníes durante las protestas de enero, según informaron organizaciones de derechos humanos.

Su caso fue reportado la semana pasada por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, y el Centro Abdorrahman Boroumand.

Hemmati y cuatro hombres fueron declarados culpables de “participación en concentraciones de protesta los días 8 y 9 de enero de 2026”, incluyendo “corear consignas de protesta”, “lanzar objetos desde los tejados, entre ellos botellas, bloques de hormigón y materiales incendiarios” y “destrucción de propiedad pública”, según informó la agencia de noticias activista.

Sin embargo, dos de las ocho —Golnaz Naraghi, de 37 años, y Venus Hosseininejad, de 28— se encuentran en libertad bajo fianza desde finales de marzo, según la organización iraní de derechos humanos con sede en Noruega.

La disidente iraní Masih Alinejad, que reside en Estados Unidos, dio a conocer los casos de las ocho mujeres, publicando en Twitter sus nombres y fotos y especificando cuáles de las cuatro se creía que habían sido condenadas a muerte.

Trump lanzó la guerra actual el 28 de febrero, tras advertir a principios de enero que Estados Unidos atacaría si las protestas eran reprimidas violentamente dentro de Irán, lo cual ocurrió, con un saldo de miles de muertos.

Las negociaciones se han centrado principalmente en otros asuntos, y Trump ha declarado que su principal objetivo es un acuerdo para poner fin al enriquecimiento nuclear de Irán y recuperar aproximadamente 453 kilos de uranio altamente enriquecido.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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